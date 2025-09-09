Primer santuario del mundo de San Carlo Acutis se levanta en Argentina

Los padres Mario Panetta y Osvaldo Scandura impulsan un proyecto que busca inspirar a los jóvenes a vivir la fe con autenticidad, combinando la devoción eucarística con la tecnología como herramienta evangelizadora.

Sebastián Sansón Ferrari

En Chacras de Coria, dentro de la jurisdicción de la Arquidiócesis de Mendoza, Argentina, un proyecto singular toma forma: la construcción del primer santuario del mundo dedicado a San Carlo Acutis, el joven italiano canonizado el domingo 7 de septiembre por el Papa León XIV junto a Pier Giorgio Frassati. La iniciativa nació del encuentro providencial entre dos sacerdotes y la comunidad local, con la guía y el respaldo del arzobispo, Monseñor Marcelo Colombo, y con la autorización -en su momento- del Papa Francisco, abriendo así un espacio de encuentro espiritual y devoción que promete convertirse en un faro de fe y juventud para todo el mundo.

El padre Osvaldo Scandura, párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, explica cómo la idea cobra vida: “Desde hace diez años buscamos un espacio nuevo para la parroquia, que crece en demografía y necesita acompañamiento. La donación de un terreno coincide con el impulso de dedicarlo a San Carlo Acutis. Todo esto confirma que es un proyecto de Dios, no de una persona ni de una comunidad”.

Scandura recuerda también la experiencia espiritual que motiva la decisión: “En el año 2022 percibimos la frescura del perfume de la Virgen los días 27 de junio, fecha de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Sentimos que nos anuncia el nacimiento de un nuevo hijo, y ese hijo es San Carlo Acutis”.

Un santuario pensado para los jóvenes

La obra, que comenzó hace tres meses, contempla cimientos con subsuelo, una iglesia elevada, estacionamiento, casa sacerdotal, espacios de encuentro natural, un pequeño anfiteatro y una capilla subterránea con adoración perpetua. Según Scandura, “queremos hacer protagonistas a los jóvenes, permitirles desarrollar sus cualidades y capacidades, y fortalecer la red intergeneracional que propone el Papa Francisco: nietos y adultos trabajando juntos para anunciar el Evangelio”.

El padre Mario Panetta, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, explica cómo la llegada de la reliquia de San Carlo Acutis en 2023 marca un hito en la diócesis y en la vida de los jóvenes: “Durante la vigilia de canonización, muchos jóvenes participan a pesar de la distancia entre parroquias. Se organizan y viven la experiencia de encontrarse con un joven santo, un testimonio de vida que les permite descubrir la trascendencia del Evangelio”.

El Papa Francisco bendijo la iniciativa y los animó en el proyecto. (Padre Mario Panetta)

Panetta subraya la dimensión digital del mensaje de Carlo Acutis: “Los jóvenes viven en redes y comunicación digital, pero también necesitan aprender a encontrar el encuentro consigo mismos y con Dios. Carlo habla de la Eucaristía como su autopista al cielo; enseñar esto hoy implica acompañarlos en su desarrollo humano y espiritual, usando la tecnología a favor de la evangelización y no como sustituto del encuentro real”.

Carlo Acutis como faro de luz y esperanza

Ambos sacerdotes coinciden en que el santuario será un espacio de encuentro, oración y conversión, no solo para la comunidad mendocina, sino para el mundo entero. Scandura afirma: “Carlos nos enseña que la vida, aunque corta, es un regalo para darse a los demás. Su testimonio nos invita a vivir la caridad, a salir de nosotros mismos y a encontrarnos con Dios en el servicio a los demás”.

Panetta añade un mensaje directo a los jóvenes: “Les animamos a apagar sus dispositivos por un momento, prender el ‘Wi-Fi con Dios’ y escuchar esa voz suave que les muestra su valor y el sentido eterno de su vida. Muchos buscan sentido y trascendencia en lugares destructivos; San Carlo nos enseña que hay un camino distinto”.

El santuario no solo será un templo, sino también un lugar de acompañamiento y crecimiento espiritual. “Queremos que los jóvenes sientan que pueden desarrollar sus talentos y ser parte activa de este proyecto, que entre todos podemos construir un espacio donde cada persona se sienta contenida, acompañada y escuchada”, explica Scandura.

Esbozo de la arquitectura del primer santuario en el mundo dedicado a Carlo Acutis. (Padre Mario Panetta)

Un proyecto de alcance global

La piedra fundamental se colocó el 12 de noviembre de 2023. Se estima que los trabajos concluyen en aproximadamente tres años, siempre bajo la guía de la Providencia y con la participación activa de la comunidad. Además de albergar la parroquia, el santuario contará con espacios de encuentro natural, un anfiteatro y una capilla de adoración perpetua, pensados para que la vida de Carlo Acutis inspire a todos los que llegan a Chacras de Coria.

En palabras de Panetta: “Conocer a un joven santo como Carlo Acutis transforma el corazón de los chicos; descubren que se puede vivir de otra manera, ser feliz y dar testimonio del Evangelio desde lo cotidiano”.

Este proyecto promete ser, como señala la madre de Carlo Acutis, “un faro de luz”, un lugar donde la sencillez, la caridad y la fe se encuentran con la tecnología y la creatividad para ofrecer a los jóvenes una experiencia única de encuentro con Dios.

Construcción del primer santuario en el mundo dedicado a San Carlo Acutis. (Padre Mario Panetta)