Nicaragua: al menos 261 religiosos expulsados del país hasta ahora

Así lo revela un informe de la ONG de derechos humanos Colectivo Nicaragua Nunca Más. En la lista aparece el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, junto con los obispos Silvio José Báez Ortega, Rolando José Álvarez Lagos e Isidoro del Carmen Mora Ortega. El documento recuerda además el cierre, entre 2018 y 2025, de más de 5.600 asociaciones, así como de canales de televisión y emisoras de radio.

Son “al menos 261” los religiosos expulsados de Nicaragua por decisión del gobierno encabezado por el presidente Daniel Ortega, según denuncia el Colectivo Nicaragua Nunca Más. En la lista, incluida en el informe de la ONG de derechos humanos titulado “Fe bajo fuego” y difundida por la agencia Efe, figuran el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, así como los obispos Silvio José Báez Ortega, Rolando José Álvarez Lagos e Isidoro del Carmen Mora Ortega.

El documento recuerda también la “expulsión del nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanisław Sommertag, en marzo de 2022” y la de unos 140 sacerdotes pertenecientes a distintas diócesis del país. La lista incluye además a más de 90 religiosas, cerca de una decena de seminaristas y tres diáconos.

La ONG subraya igualmente el cierre, entre 2018 y 2025, de 5.609 asociaciones sin fines de lucro, de las cuales 1.294 eran de carácter religioso. También se suspendieron las actividades de 54 medios de comunicación, 22 de ellos religiosos, entre canales de televisión y emisoras de radio. Las medidas han alcanzado a otras confesiones, en particular a pastores y líderes evangélicos.

