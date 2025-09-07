Más muertes en Gaza. Cardenal Pizzaballa: "Esta guerra no tiene sentido"

Las fuerzas israelíes atacaron la ciudad de Gaza durante la noche. Seis niños murieron, además de los que fallecieron por desnutrición. Mientras continúa el trabajo hacia un acuerdo entre Israel y Hamás, el Patriarca de Jerusalén habla en un video en el Festival de Cine de Venecia: "Debemos construir una narrativa diferente a la del extremismo. Las palabras y las imágenes pueden construir en lugar de destruir".

Michele Raviart - Ciudad del Vaticano

Al menos 17 personas han muerto en la Franja de Gaza como resultado de las operaciones llevadas a cabo durante la noche por las fuerzas israelíes. Según la emisora ​​catarí Al-Jazeera, seis personas murieron en un bombardeo a una escuela en el oeste de la ciudad de Gaza, que se había convertido en un refugio para personas desplazadas. Once personas más, incluidos seis niños, murieron en los barrios de Sheikh Radwan y Remal como resultado de los ataques israelíes contra tiendas de campaña y viviendas. Cinco personas, incluidos tres menores, han muerto por desnutrición, según el informe de los hospitales de Gaza.

Estados Unidos envía un borrador de acuerdo a Hamás

En el ámbito diplomático, medios israelíes informan que Estados Unidos envió a Hamás un borrador de acuerdo con algunos puntos que se debatirán durante las negociaciones para alcanzar un acuerdo integral con Israel. El borrador fue enviado al grupo islamista a través del negociador israelí Gershon Baskin. El primer ministro Benjamin Netanyahu había declarado en las últimas semanas que solo consideraría un acuerdo integral para la liberación de todos los rehenes que Hamás aún mantiene en su poder, quienes se cree que son 48, algunos de los cuales aún siguen con vida.

Pizzaballa: Debemos trabajar por una narrativa diferente

"Esta guerra debe terminar cuanto antes; ya no tiene sentido continuar. Es hora de detener esta situación", declaró el cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, durante su intervención por videoconferencia en la ceremonia de clausura del 82.º Festival de Cine de Venecia, donde la película "La Voz de Hind Rajab", del director tunecino Ben Hania, que relata los últimos momentos de una niña de cinco años asesinada el año pasado en la ciudad de Gaza, recibió el León de Plata. Sabemos que esta guerra, que esperamos termine pronto, aunque las noticias digan lo contrario, no marcará el fin del conflicto, la hostilidad ni el dolor —dijo Pizzaballa—. Debemos trabajar arduamente, especialmente los creyentes y todos los involucrados en la cultura, para crear una narrativa diferente. Hemos dejado esa narrativa en manos de extremistas radicales de ambos bandos. En cambio, debemos tener la valentía de crear una narrativa y un lenguaje diferentes que abran nuevos horizontes y caminos, que también alcancen la sociedad y la política. Creo que es posible, y espero —concluyó el Patriarca—, que Venecia también aporte una contribución positiva en esta dirección. Ojalá haya personas en todo el mundo que nos ayuden a pensar de manera diferente, con palabras e imágenes que construyan en lugar de destruir.