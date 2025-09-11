Jóvenes de España e Italia lanzan manifiesto por la solidaridad ambiental

El proyecto europeo WISE reúne a 16 participantes en una semana de intercambio sobre economía circular, agroecología y cuidado de la creación, inspirados en la Economía de Francisco.

Sebastián Sansón Ferrari – Ciudad del Vaticano

Del 7 al 14 de septiembre, ocho jóvenes de la ONG española Manos Unidas participan en Matera, al sur de Italia, en una experiencia de intercambio y formación en el marco del programa europeo ERASMUS Plus. Allí se han sumado al proyecto WISE (Winds of change: building green Skills and Entrepreneurial spirit for young people – Vientos de cambio: construyendo habilidades verdes y emprendedoras para jóvenes), que invita a los participantes a convertirse en agentes de cambio con un estilo de vida sostenible y un renovado espíritu emprendedor.

La iniciativa, nacida en 2024 y liderada por la cooperativa social católica italiana Oltre l’Arte, reúne durante estos días a jóvenes de ambos países en talleres y actividades centrados en el desarrollo rural sostenible, la agroecología, la economía circular y la economía social y solidaria.

Uno de los momentos más significativos de la semana será la presentación del “Manifiesto por la Sostenibilidad Ambiental”, el viernes 12 de septiembre en la sede de Oltre l’Arte. El documento ha sido elaborado de forma conjunta por los 16 jóvenes participantes —españoles e italianos— como fruto de la reflexión y el trabajo compartido en Matera.

La experiencia no se limita a la formación teórica: también ofrece a los jóvenes la oportunidad de “ensuciarse las manos” en actividades prácticas de respeto al medioambiente y compromiso social. Estas se realizan en colaboración con distintas entidades locales, como NoiOrtadini y CustodiDelBello, MateraHub, la Masseria La Fiorita, los Scout AGESCI de Matera, el Laboratorio de Artesanía Solidaria, la Bottega giù al Nord y el Progetto Policoro, entre otros.

“Es un gran orgullo para nosotros haber trabajado en este proyecto junto a Manos Unidas”, afirma Rosangela Anna Maino, presidenta de Oltre l’Arte. “La financiación de la Unión Europea certifica y reconoce el esfuerzo que hacemos cada día por poner en el centro la dignidad de la persona en relación con el ambiente”.

Por su parte, Marta Isabel González, coordinadora de Manos Unidas, subraya que la coincidencia de valores entre ambas organizaciones católicas, la inspiración en la Economía de Francisco y la celebración, en esos mismos días, de la Jornada Nacional por la Custodia del Creado en Italia son “más que coincidencias, auténticas Dios-incidencias”.

El intercambio también ha contado con la participación de jóvenes con síndrome de Down del Laboratorio de Artesanía Solidaria. “Nuestro trabajo está fundado en la economía circular”, explica el maestro cartapestaio y director del taller, Eustachio Santochirico. “Damos nueva vida a materiales de descarte y, sobre todo, ofrecemos dignidad a personas que de otro modo estarían en los márgenes de la sociedad”.

Además de aprender y compartir, los participantes están recogiendo testimonios y experiencias que se difundirán en Italia y España, y que ya se pueden seguir en la cuenta de Instagram @jovenes_manosunidas.

Los representantes españoles son Adrián González (Tui-Vigo), Leyre Crespo (Santander), Yarely Aguilera (Castellón), Andrea Rodríguez (Alcalá de Henares), Victoria Sama y Pietro Scardovi (Madrid), Jaime Prats (Guadalajara) y Daniela Rojas (Valencia). La coordinación corre a cargo de Sofía Olivares (Jóvenes Manos Unidas) y Marta Isabel González (Incidencia y Alianzas). En Italia participan otros ocho jóvenes guiados por Luca Colucci, Uccio Eustachio y la propia Rosangela Anna Maino.

La iniciativa se enmarca en el Tiempo de la Creación, que comenzó el 1 de septiembre con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación y concluirá el 4 de octubre en la fiesta de San Francisco de Asís.