Madre de Acutis: Carlo toca muchos corazones, es un puente hacia Jesús

La madre de Carlo Acutis se inclina ante el Papa León durante la misa de canonización de su hijo (@Vatican Media)

En el día de la canonización de su hijo, Antonia Salzano relata las emociones de un acontecimiento que cambió su vida y la de su familia: muchos se convierten mirando su ejemplo, el recuerdo más bello de él es la generosidad que siempre puso en amar a Dios y al prójimo.

Daniele Piccini – Ciudad del Vaticano

Es difícil imaginar los sentimientos de una madre al ver proclamada la santidad de su hijo ante decenas de miles de personas, sabiendo que millones de devotos en todo el mundo le rezan y lo llevan en sus corazones. Antonia Salzano , madre de Carlo Acutis, estuvo presente hoy, 7 de septiembre, con su esposo e hijos en la misa de canonización presidida por el Papa. Y comparte con los medios de comunicación del Vaticano el camino recorrido a lo largo de los años, que culminó en la ceremonia en la Plaza de San Pedro.

La madre de Carlo Acutis, Antonia Salzano Acutis.

Señora Acutis, ¿cómo vivió las horas previas a la Misa de canonización?

Estoy feliz porque sin duda es la culminación de un camino de muchos años, durante el cual hemos recibido tantas sorpresas maravillosas de Carlo. Cada día recibimos noticias de milagros y conversiones. Así que los fieles estarán encantados. Estoy emocionada, pero también tranquila, serena, porque esta canonización tendrá los efectos que todos los fieles han estado esperando. Carlo tiene fieles en todo el mundo: de China, Japón, Estados Unidos, Latinoamérica. Me alegro especialmente por ellos. Creo que Carlo está tocando tantos corazones, tantas vidas, con su ejemplo, con su fe contagiosa, y eso me alegra mucho.

¿Hay algún recuerdo particular de su hijo que le venga a la mente con más insistencia en este momento?

Carlo dejó tantos recuerdos hermosos, su gran fe, su gran devoción. Recuerdo que cuando organizaba la exposición sobre los Milagros Eucarísticos, estaba preocupado. «Hay filas kilométricas en un concierto, en un partido de fútbol», decía, «pero no veo esas filas frente al sagrario, donde reside la vida y la presencia real de Cristo». Y lo recuerdo trabajando, cuando yo estaba de vacaciones, hasta las dos o tres de la mañana, y mi madre, que dormía con él, le decía: «¡Pero Carlo, deja que la Iglesia haga estas cosas!». Pero él dedicaba todos los veranos a organizar todo. Le preocupaba que la gente comprendiera la importancia de la Eucaristía. Sin duda, el recuerdo más hermoso que tengo de Carlo es su generosidad, su amor por los demás y, sobre todo, por Dios.

La imagen de Carlo Acutis en la fachada de la Basílica Vaticana (@Vatican Media)

¿Cómo imagina su vida a partir de mañana?

Mi vida de fe siempre será la misma. La vida es un camino hacia la santidad. Espero que también podamos progresar, porque todos somos limitados, estamos en un camino, nuestro destino es el cielo. Pero la vida presenta obstáculos, fragilidades, tenemos tantas. Ojalá tuviera suficientes gracias para ayudarme a mí y a mi familia. Ojalá yo también pudiera seguir este camino de santificación. Pero ojalá todos los devotos de Carlo también pudieran recibir esta gracia. Él sirve de puente, un puente para llegar a Jesús.