Líderes católicos en EE.UU. solicitan oración ante la situación social actual

Tras el asesinato de un activista político en Utah, los líderes católicos estadounidenses hacen un llamado a la oración y destacan un patrón más amplio de violencia que afecta a comunidades de todo el país.

Los obispos católicos y los líderes de la Iglesia en Estados Unidos han respondido con dolor y llamamientos a la paz tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, que murió el 10 de septiembre tras recibir un disparo durante un acto público en la Universidad del Valle de Utah, en Orem (Utah).

Kirk, de 31 años, deja atrás a su esposa y dos hijos pequeños. Su asesinato se produce en medio de una serie de episodios violentos que han conmocionado a comunidades de todo el país.

La Diócesis de Arlington señaló que la tragedia se suma a un «patrón vicioso de desorden político y social» que se ha cobrado la vida de varias víctimas inocentes en las últimas semanas.

Entre ellas se encuentran dos niños asesinados en un tiroteo en una escuela de Minneapolis y la refugiada ucraniana Iryna Zarutska, asesinada en un tren ligero de Charlotte; y ahora Charlie Kirk, un activista político conservador estadounidense, fundador de Turning Point Action.

«Encomendamos a cada una de estas víctimas a Dios, nuestro Padre Celestial y autor de toda vida humana, y a su Hijo Jesucristo, motivo de nuestra esperanza sobrenatural», reza la declaración diocesana.

Un llamado a una fe y una unidad más profundas

Los líderes de la Iglesia enfatizaron que las raíces de tal violencia se encuentran en el rechazo a Dios y a la dignidad de la persona humana. «Solo podemos erradicar estos males mediante una firme confianza en Dios, una devoción más profunda a Cristo y al Evangelio, un amor sincero por las personas reflejado en la ley y un compromiso renovado con la justicia y el orden público», continúa el texto.

Advirtieron que la nación está viviendo un «momento peligroso», no solo en términos de desacuerdos políticos y disputas sobre políticas, sino también en el desafío más profundo de defender la fe, la familia y el compromiso compartido de convivir en paz.

Oraciones por la paz

A raíz de la tragedia, obispos y autoridades católicas de todo Estados Unidos están pidiendo oraciones por la familia de Kirk, por todas las víctimas recientes de la violencia y por un espíritu renovado de reconciliación en la sociedad estadounidense.

«El asesinato es una tragedia para nuestro país y para la humanidad», dijo el obispo Oscar A. Solís, de Salt Lake City, instando a los fieles a rezar por la paz y por un ajuste de cuentas nacional que «nos libere de la violencia sin sentido de una vez por todas».