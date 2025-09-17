La Universidad Católica Argentina denomina “Papa Francisco” a uno de sus campus

En homenaje a Jorge Mario Bergoglio la Pontifica Universidad Católica Argentina denomina “Campus Papa Francisco” a su sede en Puerto Madero, crean además una catedra y becas para promover la enseñanza del magisterio de Papa argentino.

El 16 de septiembre la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) llevó a cabo el acto de denominación del Campus Papa Francisco en Puerto Madero, presidido por el gran canciller y arzobispo de Buenos Aires, Mons. Jorge Ignacio García Cuerva, y el rector de la UCA Dr. Miguel Ángel Schiavone, con la presencia del nuncio apostólico Mirosław Adamczyk.

El homenaje contó con dos saludos especiales de personalidades allegadas al difunto sumo pontífice. Primeramente, el Card. José Tolentino de Mendonça -prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación y quien el año pasado recibió en la UCA el doctorado honoris causa- dedicó unas palabras. “Cada día estamos llamados a convertirnos en una ‘caricia de Dios’ para aquellos que tal vez han olvidado las primeras caricias, que tal vez jamás en su vida han sentido una caricia”, señaló.

Por otro lado, el rector emérito de la UCA y prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Card. Víctor Manuel Fernández, envió una carta en la que describe la importancia de la nueva denominación del campus. “Es un homenaje debido. Cada día, la figura del Papa Francisco se agiganta más. Lo descubro gracias a personas importantes de todo el mundo que pasan por Roma y hablan de su aporte a la humanidad entera”, escribió.

En el acto se emitió un video homenaje con testimonios de directivos, colaboradores y docentes de la Universidad acerca de sus experiencias personales con el Papa Francisco y sus impresiones sobre el papado del argentino.

¿Por qué un Campus Papa Francisco?

Luego Mons. García Cuerva dedicó unas palabras sobre la denominación. “¿Por qué un Campus Papa Francisco? Porque queremos que su nombre y su imagen nos recuerden cotidianamente que tenemos que concretar su magisterio. Porque queremos homenajear su vida como lo hace el mundo. Queremos agradecer todo lo que hizo por la Universidad. En la UCA queremos ser un faro en la sociedad argentina”, aseguró. Para finalizar, dijo: “Queremos ser una Universidad que anuncie el evangelio, el mejor tesoro que tenemos para compartir”.

Además, anunció la nueva cátedra Papa Francisco, que busca consolidarse como un espacio institucional de alto nivel académico y pastoral. La misma está orientada a la producción, sistematización, enseñanza y proyección del magisterio de Francisco, con abordaje en las ciencias sociales, la filosofía y la teología.

A su vez, informó el lanzamiento de las Becas Papa Francisco para aquellos jóvenes estudiantes que más lo necesitan. Con esto, se busca la integración de todos en la casa de estudios para que puedan tener una íntegra formación.

“Parece que el Papa ha viajado a la Argentina, ha sido su último viaje”, finalizó García Cuerva.

Posteriormente, se realizó el descubrimiento de la placa de denominación del Campus Papa Francisco en el edificio Santa María y el descubrimiento del cuadro del Papa Francisco que estuvo en la Sala de Consejos durante su papado.

Campus Universitario Papa Francisco

Con información de la Oficina de Prensa de la UCA