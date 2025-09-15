Jubileo de la Consolación: Del dolor puede surgir una nueva vida

"Figli in cielo" es una de las organizaciones que participan en el Jubileo, dedicada a quienes han experimentado dolor, duelo o dificultades. «Solo en Cristo existe la posibilidad de una nueva vida», afirma Andreana Bassanetti, fundadora de la asociación.

Benedetta Capelli – Ciudad del Vaticano

Oscuridad y luz, muerte y vida. Andreana Bassanetti recurre repetidamente a estos contrastes al explicar el camino de fe que Figli in cielo (Hijos en el cielo), la asociación que fundó, ofrece de forma estructurada. Es el único camino, afirma, aprobado en 2017 por la Conferencia Episcopal Italiana. Un camino quizás obligatorio cuando un niño pierde la vida, ese dolor que, como ha reiterado repetidamente el Papa Francisco, no tiene nombre porque es antinatural, violento y desesperado.

Andreana es psicóloga clínica y psicoterapeuta de Parma, una mujer que siempre ha escuchado los problemas de los demás, la falta de comunicación entre padres e hijos que causa profundos traumas, y el sufrimiento de tantos jóvenes. El 27 de junio de 1991, su vida cambió cuando Camilla, su hija de 21 años, puso fin a su aparentemente pacífica y tranquila existencia. «Estaba escondida con mi hija. No tenía respuestas». La vida, antes vibrante y dinámica, se paralizó. La historia podría haber terminado ahí —hay muchos casos en los que esto sucede—, pero Andreana encontró en la Iglesia la luz que le permitió respirar de nuevo, devolver lo que había recibido en perdón, misericordia y consuelo.

Camilla, hija de Andreana Bassanetti

Una relación que continúa en la ausencia

"Abordamos el duelo, pero no su procesamiento; preferimos llamarlo evangelización del duelo", dice la fundadora de Figli in cielo . "Procesar es, como dice la palabra, el esfuerzo de hacer, pero no tiene la posibilidad de una nueva vida. Nos deja permaneciendo en lo humano, en lo psicológico, es decir, en la muerte. Lo digo como psicoterapeuta". "

La verdadera vida", explica Andreana, "solo llega a través del camino en Cristo, con María". No es casualidad que el Jubileo de la Consolación se celebre el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Dolores. "Es la Virgen quien nos enseñó el camino que debemos seguir para pasar de la maternidad humana, la paternidad, a la maternidad divina, la paternidad divina". Un llamado a continuar la relación parental en la ausencia. "Nuestros hijos no están separados de nosotros, sino más presentes, de una manera diferente, y esto es precisamente lo que nos enseña el Espíritu Santo, que nos ha acompañado de manera asombrosa durante casi 34 años".

Una luz para el otro

La asociación cuenta ahora con más de 100 comunidades en Italia y en el extranjero. Es una experiencia humana pero profundamente espiritual, y esto se evidencia en los encuentros donde, a través de la Palabra de Dios, la realidad se ve con nuevos ojos. Una Palabra que puede herir, provocar o apoyar, pero que, sin embargo, nos hace sentir, dice Andreana, la presencia del Señor que ayuda. «En estos encuentros, uno se convierte en luz para el otro, y a su vez, el otro se convierte en luz para los demás».

Hay emoción por el encuentro con el Papa León XIV, que verán el lunes en la Plaza de San Pedro con motivo del Jubileo de la Consolación. «Llegarán muchas personas de Sicilia y Cerdeña; algunas llevan años caminando juntas, otras son nuevas. Se crea entre nosotros una comunión que nos trasciende. Me imagino», enfatiza la presidenta, «que así como nuestros hijos en el cielo viven en el amor de Dios, también, al reflexionar, experimentamos este milagro de amor indescriptible». Unidad que se convierte en familiaridad y en una chispa de resurrección.

Una reunión de "Niños en el Cielo"

La Palabra es verdad

Pero ¿cómo puede alguien sin fe afrontar la muerte de un hijo? "Quienes no tienen fe", explica Andreana, "lo encuentran más fácil porque buscan consuelo en cualquiera, y yo, sin embargo, no lo desaconsejo, porque debemos buscar la verdad a través de la Palabra. Será entonces la verdad la que nos consolará, porque la verdad nos dice que nuestros hijos siguen vivos y están en un reino de amor". "La psicología", continúa, "conduce a la resignación. La vida puede mejorar, el dolor de la muerte se puede aliviar con consejos, incluso con obras para el hijo que pueden ser gratificantes, que pueden mitigar el dolor, pero no hacen la transición de la muerte a la vida, porque son palabras humanas". "La muerte requiere palabras divinas. Debemos atravesar la muerte. Es la luz que el Señor nos da la que la ilumina, y es allí donde nos llega la verdad. Solo tenemos que tener fe".

Andreana Bassanetti