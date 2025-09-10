Joseph Farrell sucede al P. Moral como Prior General de los agustinos

En el 188º Capítulo General celebrado en Roma, los agustinos eligieron al estadounidense Joseph Lawrence Farrell, OSA, como su 98º Prior General, sucediendo al P. Alejandro Moral Antón tras 12 años de servicio. La Orden abre así un nuevo capítulo guiado por la esperanza, la comunión y la renovación en fidelidad al carisma agustiniano.

Vatican News

En el marco del 188º Capítulo General de la Orden de San Agustín, celebrado en Roma, los 73 capitulares eligieron el 9 de septiembre al P. Joseph Lawrence Farrell, OSA como nuevo Prior General, convirtiéndose en el número 98 en la historia de la Orden. Con esta transición, la Orden de San Agustín abre un nuevo capítulo de su historia confiando en la esperanza, la comunión y el testimonio evangélico como ejes de su misión.

El momento de la ponencia de Farrell

Farrell, nacido en 1963 en Pensilvania (EE. UU.), ha desarrollado una amplia trayectoria pastoral, académica y de gobierno: ha sido capellán, profesor universitario, formador, doctor en Teología con especialización en espiritualidad agustiniana y, desde 2013, ejerció como Vicario General de la Orden.

Su elección se da en un tiempo de discernimiento y renovación, marcado por los desafíos de la sociedad actual, la sinodalidad eclesial y el Año Jubilar de la Esperanza. En su discurso previo a la votación, Farrell subrayó la importancia de continuar escribiendo la historia viva de los agustinos, afrontando con fe las realidades del mundo —guerras, hambre, desigualdades y los retos de la inteligencia artificial—, siempre desde la escucha, la unidad, la interioridad y el amor al prójimo.

Momento de la despedida del Padre Moral

La elección estuvo enmarcada por la despedida del P. Alejandro Moral Antón, quien concluyó 12 años de servicio como Prior General. En su mensaje final, Moral expresó gratitud por la fraternidad recibida, recordó los desafíos vividos —como la pandemia de COVID-19— y exhortó a la Orden a una auténtica renovación basada en tres pilares: una formación sólida y continua, una vida comunitaria auténtica y fraterna y una gestión austera y compartida de los bienes. Subrayó que todo gobierno en la Iglesia debe ejercerse como servicio de amor, en fidelidad al carisma agustiniano de “tener un solo corazón y una sola alma orientados hacia Dios”.

Padre Alejandro Moral ex Prior general por 12 años