"Jesús Nazareno Cautivo", de Perú al Vaticano por el cumpleaños del Papa

Miembros de la Asociación "Jesús Nazareno Cautivo" de Monsefuanos (Perú) residentes en Roma peregrinaron con la imagen milagrosa del Cristo que hoy celebra 478 años de devoción, para rezar por el Papa Prevost el día de su cumpleaños.

Johan Pacheco – Ciudad del Vaticano

La devoción a "Jesús Nazareno Cautivo" de Monsefú en la provincia de Chiclayo (Perú), celebra 478 años de devoción, y sus devotos han querido unir esta festividad al cumpleaños del Papa, Robert Francis Prevost, que festeja también este 14 de septiembre sus 70 años de vida.

Con estas intenciones un numeroso grupo de fieles peregrinaron este domingo por la Via della Conciliazione hasta la Plaza de San Pedro del Vaticano con la réplica de la imagen venerada del Jesús Nazareno Cautivo de Monsefú, implorando oraciones por el Papa León XII, que antes también durante su episcopado en la Diócesis de Chiclayo celebraba con gran devoción esta fiesta litúrgica.

A ellos el Papa saludo afectuosamente y agradeció al final del rezo del Ángelus, mientras la comunidad peruana agitaba una bandera gigante de Perú, con la inscripción: “feliz cumpleaños Papa León XIV”.

Delegación de la Asociación "Jesús Nazareno Cautivo" de Monsefú en la Plaza de San Pedro (@VATICAN MEDIA)

El presidente de la Asociación "Jesús Nazareno Cautivo" de Monsefuanos residentes en Roma, Segundo Celso Fernández Flores, en nombre de todos los devotos y peregrinos expresó su mensaje de cercanía al Papa: “Por ese cariño que él siempre ha tenido hacia nosotros, hoy día retribuimos ese cariño y somos nosotros que venimos a él, que él tantas veces fue junto a nosotros”.

Recordando las veces que Prevost celebraba la fiesta del Cristo Cautivo en la población de Monsefú, dijo “venía con tanto cariño que, no obstante sea su cumpleaños, él iba sin decir que era su cumpleaños, pero él iba a celebrar el cumpleaños de Jesús Nazareno Cautivo que él retenía pues importante. Es la humildad que nos ha quedado de él de ir a los pueblos más pequeños porque Monsefú es un distrito de Chiclayo. Él siendo obispo de Chiclayo, que es provincia, se iba a los distritos a predicar, a estar con la gente. Eso es el valor que él ha transmitido en nosotros. Se sentía uno de nosotros, un Chiclayano más”.

Imagen de "Jesús Nazareno Cautivo" en la Plaza San Pedro – Vaticano (©Riccardo Capobianco)

“Para nosotros ha estado más de 20 años en Chiclayo -recuerda Segundo Fernández-, una persona muy querida, una persona que uno de nosotros, era un hermano”.

En el día del cumpleaños del Papa, expresa el presidente de la Asociación Jesús Nazareno Cautivo: “Más que felicitación, hoy día estamos con él, venimos a retribuirle el cariño, a orar por él, porque sabemos que va a ser una buena labor. Esperemos que en estos tiempos se logre la paz. Sé que él tanto está pidiendo que oremos por la paz, por los avenimientos del último momento. Sé que va a tener un buen pontificado, por el tipo de persona que ha demostrado de ser. Queremos decirle que estamos con él. Así como él estuvo con nosotros, ahora nosotros estamos con él”.

Sobre la devoción a Jesús Nazareno Cautivo, explicó que “representa un pueblo más que una tradición, representa Monsefú. Es bien sentida, es bien particular, es una de las ciudades más religiosas del Perú, con una tradición única”.

Al final del rezo del Ángelus la comunidad peruana residente en Roma canto el cumpleaños al Papa, deseándoles los mejores deseos en su día, e implorando la oración a Jesús Nazareno Cautivo.

Segundo Celso Fernández Flores, presidente de la Asociación "Jesús Nazareno Cautivo" (©Riccardo Capobianco)