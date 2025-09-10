América Latina: San Carlo Acutis aviva la devoción en los jóvenes

A través de su testimonio de vida, San Carlo Acutis se convierte en un ejemplo para los jóvenes del mundo; quienes unidos a su Iglesia manifiestan su cercanía con el “influencer de Dios”.

Yamile López-Vatican News

En un momento en el que la juventud es protagonista y signo de esperanza para construir un mundo mejor, como lo ha señalado en diferentes escenarios el Papa León XIV, en América Latina se conocen diferentes expresiones para manifestar el gozo por la reciente canonización de San Carlo Acutis, con acciones alentadas por su fe y la vida comunitaria.

Primera Parroquia en honor a San Carlo Acutis

La Iglesia Panameña anunció la creación de la primera Parroquia en honor a San Carlo Acutis que estará ubicada en el sector de Nuevo Tocumen, en la Capilla Jesús Buen Pastor. La noticia fue dada a conocer por Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, Arzobispo de Panamá, durante la Eucaristía celebrada el pasado 7 de septiembre en la Catedral Basílica Santa María la Antigua.

Arzobispo de Panamá, Mons. José Domingo Ulloa celebrando la misa

Es de destacar, la presencia masiva de los jóvenes y las familias de Nuevo Tocumen, quienes recibieron con mucho entusiasmo el anuncio, puesto que después de un proceso que contó con el acompañamiento pastoral del Padre Jonathan Pulido, junto a los vicarios Wilder Beltrán y Julián Vargas; se consolidó con perseverancia un trabajo que desde las bases ha edificado comunidad, gracias a la participación activa de los laicos, familias y por supuesto, los jóvenes; que unidos responden con esperanza y fe como una Iglesia Viva.

Caminar hacia Dios

Por otro lado, en Chile, la Fundación Canto Católico conformada desde el año 2015 por un grupo de laicos que decidieron unirse para servir a Dios y a la Iglesia a través de la música sacra, presentaron en sus diferentes plataformas su nueva producción, inspirada en San Carlo Acutis y tituada: “Caminar hacia Dios”.

“Que el mensaje navegue a través de la red, hasta el mundo en total amplitud”, es una de las frases que componen esta canción y en la que se resume uno de los propósitos de vida del joven santo por el que es reconocido como el “Influencer de Dios”. Se resalta el video de la canción que combina fotografías de la vida de San Carlo Acutis, con imágenes de las hermosas calles de la ciudad de Asís (Italia), donde descansan sus restos.

Para conocer más de la labor de este ministerio de música y escuchar “Caminar hacia Dios”, puede visitar su canal de Youtube