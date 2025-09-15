Buscar

Encuentro Panamericano COPAJU México
El COPAJU desde México enfatiza su mensaje en defensa de la dignidad humana

En el Salón Legisladores de la Cámara de Diputados de México, se llevó a cabo un nuevo encuentro del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), cuyo objetivo fue el de analizar las diferentes perspectivas y los marcos éticos que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos y garanticen la dignidad de las personas frente al impacto de la tecnología y la IA.

Yamile López – Ciudad del Vaticano

Los días 11 y 12 de septiembre en la ciudad de México se llevó a cabo el Encuentro Panamericano de Juzgadores y Juzgadoras por la Justicia Socioambiental y el Bienestar Integral, organizado por el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, COPAJU; un encuentro que abordó, desde la doctrina franciscana, el papel central que tiene la dignidad humana en la actual crisis civilatoria.

Las reflexiones y disertaciones realizadas por los ponentes se concentraron en uno de los temas más referidos por el Papa Francisco en diferentes escenarios y sobre el que muchas veces expresó su preocupación, por el impacto que tiene en la persona: la tecnología y la inteligencia artificial frente a las infancias y adolescencias, la administración de justicia y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

A través de diferentes paneles y exposiciones se compartieron experiencias y perspectivas para avanzar en los marcos éticos que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Entre los temas desarrollados están: “IA, Justicia y Democracia”, a cargo de la Dra. Genoveva Ferrero, vocal titular de la Asociación Civil Instituto Fray Bartolomé de las Casas (IFBC); “Uso problemático del entorno digital en las infancias y en las adolescencias”, a cargo del Dr. Gustavo Daniel Moreno, secretario COPAJU y la intervención de la Dra. Rebeca Xicohténcatl Corona, presidenta del Capítulo México de COPAJU, quien también reforzó esta última temática.

Además del papel decisivo de las magistradas y magistrados en las decisiones judiciales y la responsabilidad del Estado en las mismas; los invitados resaltaron el rol que cumplen los adultos en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes frente al uso de la tecnología y entornos como las redes sociales, puesto que la responsabilidad siempre estará en manos de un adulto. “Compartir el territorio digital con nuestras chicas y chicos” y ser “agentes para abonar a un uso adecuado de las tecnologías”, fue el llamado realizado por el Dr. Gustavo Daniel Moreno y la Dra. Rebeca Xicohténcatl Corona; de acuerdo al orden de sus intervenciones.

Al finalizar el presidente del Comité, el Dr. Roberto Andrés Gallardo, resaltó la importancia de estos espacios que fortalecen el debate y facilitan el intercambio de experiencias desde las realidades de cada país.

