El Centro Teológico del CELAM presenta al Papa el proyecto "Together"

En un momento clave para el camino sinodal de la Iglesia, el Centro Teológico del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) ha presentado al Papa León XIV el proyecto del Ecosistema Sinodal Panamericano “Together”, una iniciativa académica de alcance continental que busca fortalecer la sinodalidad como forma de ser y actuar en la Iglesia.

Ciudad del Vaticano

El Papa León XIV recibió el pasado 28 de agosto, en audiencia privada, al teólogo laico venezolano Rafael Luciani, director del Centro Teológico Bíblico Pastoral para América Latina y el Caribe (CEBITEPAL), tal como informa Noticias ADN CELAM. Luciani expuso al Pontífice los detalles de esta propuesta liderada por el CELAM, cuyo lanzamiento está previsto para octubre de 2025, durante el Jubileo de los Equipos Sinodales.

Un curso gratuito y multilingüe para impulsar la sinodalidad en América Latina y el Caribe

El proyecto “Together” es una iniciativa multilingüe que busca impulsar programas de formación y prácticas sinodales en toda la región panamericana, promoviendo la participación activa y corresponsable del Pueblo de Dios, promovida por el CELAM en colaboración con la Escuela de Teología de los Jesuitas en Berkeley, la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas (CLAR) y el Observatorio Latinoamericano de la Sinodalidad.

Como primer paso, el proyecto ofrecerá un curso gratuito online, con la participación de más de 30 expertos vinculados al proceso sinodal, incluyendo miembros del Sínodo de los Obispos. El contenido se centrará en el Documento Final de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos y contará con ponencias de altas autoridades de la Secretaría General del Sínodo, incluyendo a los cardenales Mario Grech y Jean-Claude Hollerich, Mons. Luis Marín de San Martín, la Hna. Nathalie Becquart XMCJ, el P. Giacomo Costa SJ y Mons. Riccardo Battocchio. El curso incluirá una serie de videos de 10 minutos, producidos en varios idiomas, diseñados como herramientas pedagógicas para instituciones eclesiales de formación. Este material quedará disponible en línea y podrá ser utilizado en seminarios, parroquias, movimientos y comunidades.

La inauguración oficial estará a cargo de monseñor Lizardo Estrada Herrera, OSA, Secretario General del CELAM; el P. José Luis Loyola, MSpS, Presidente de la CLAR; el P. Agbonkhianmeghe E. Orobator, SJ, Decano de la JST-SCU; y el P. Eric García, Secretario General Adjunto del CELAM.

Hacia la Asamblea Eclesial Mundial de 2028

Un proyecto que se presenta como un instrumento clave para consolidar la tercera fase del proceso sinodal, cuya culminación se espera en 2028 con la realización de la gran Asamblea Eclesial Mundial en Roma.