Carlo Acutis y la amistad que conduce a Jesús

Carlo Acutis un adolescente arrebatado al cielo a los quince años, cuya santidad se ha ido reconociendo bajo la sorpresa y el asombro de todos.

Eleanna Guglielmi – Ciudad del Vaticano

Hay existencias que se precipitan hacia lo eterno con una celeridad desconcertante, como si estuvieran llamadas a consumarse antes de tiempo. Así fue la vida de Carlo Acutis: un adolescente arrebatado al cielo a los quince años, cuya santidad se ha ido reconociendo bajo la sorpresa y el asombro de todos, expandiéndose por la tierra cada vez más abundantemente. En torno a su memoria, todos en la Iglesia se descubren sobrecogidos y se inclinan ante una evidencia que los desborda.

Desde todos los confines de la tierra

En Asís, donde reposan sus restos en el Santuario de la Expoliación, lo que se vive es una experiencia eclesial palpable: un pueblo en marcha, peregrinos que confluyen sin cesar desde los cinco continentes. Se entrelazan lenguas, generaciones y rostros diversos. Muchos se acercan movidos por la amistad que Carlo tenía con Jesús, otros por gratitud, otros porque en un recodo inesperado de internet toparon con su nombre y, al descubrirlo, sintieron que era un compañero que los conducía a Cristo.

Peregrinación de los jóvenes del monumento Cristo Rey en Silao Guanajuato

Un caudal de preguntas

Preguntar a Jesús es ya comenzar a seguirle. Carlo dejó respuestas y, sobre todo, un caudal de interrogantes que resuenan en jóvenes y niños: cómo llegar a ser amigo de Jesús, qué significa su presencia real en la Eucaristía, por qué el ser humano ansía tanto y se conforma con tan poco.

Su madre, Antonia, se vio impulsada a estudiar teología para poder responder al torrente de interrogantes de su hijo, y en ese mismo proceso halló su propio camino de conversión. Carlo transformó esas búsquedas en vida concreta: amistad leal con sus compañeros de colegio, cercanía con los pobres en las calles de Milán, talento digital puesto al servicio de la evangelización.

Cercanía que desconcierta

Lo que atrae de Carlo no es la grandeza distante de un héroe, sino la cercanía de alguien que recorrió las mismas aulas, las mismas calles, la misma cultura que todos. Sus profesores lo recuerdan en los bancos de clase como un alumno más; solo después de su partida comprendieron que su presencia los había obligado a mirar a cada estudiante con ojos distintos, como si cada vida escondiera un misterio irrepetible.

Reliquia de Carlo Acutis llevada en procesión en México

México, la santidad como elección

México se ha convertido en un ejemplo vivo de lo que Carlo suscita allí donde es acogido: un movimiento que nace de la fe sencilla de las familias y alcanza a jóvenes, ancianos, enfermos y pobres. “La santidad no es una fantasía lejana: ser católico no es tradición heredada, sino una elección que compromete la vida”, repiten los jóvenes de las pastorales al preparar la canonización de Carlo.

En Monterrey, el campamento “Santos con mochila” invita a caminar y rezar bajo las estrellas. En Acapulco, “Una noche con Carlo” reúne comunidades con música y adoración. En Ciudad de México, la iniciativa “¿Cómo ganarnos el cielo?” culmina en la catedral de Iztapalapa con el lema: “El cielo se gana caminando con los santos”. En Guadalajara, el “Carlo Fest” convierte la Basílica de Zapopan en una fiesta de eucaristía y canto juvenil.

De norte a sur, muchos lo describen ya como un “fenómeno nacional”: una generación que descubre en la fe un horizonte de sentido y transmite que ser católico no es costumbre, sino decisión personal y consciente.

Familias en misión: una corriente que alcanza a jóvenes, enfermos y ancianos

“Desde que recibimos la reliquia el 1 de marzo de 2024, algo en nuestro corazón cambió”, escribe la familia Jiménez Albarrán en su carta a Andrea y Antonia, Francesca y Michele Acutis. Con ella, Carlo comenzó a recorrer las calles de México: entró en parroquias y hospitales, se detuvo en escuelas y grupos juveniles. Juan Carlos, Jeanine, María y Ana Paula cuentan que allí donde llega, los rostros se iluminan: jóvenes que nunca habían pisado una iglesia preguntan por Cristo, otros regresan a la confesión tras años de ausencia, familias enteras vuelven a reunirse para orar. “Carlo va delante, abriendo puertas, mostrando que la santidad no es para unos pocos, sino para todos los que aman sin medida”, escriben.

Juan Carlos y Jeanine llevan la reliquia a escuelas y parroquias para que, a través de Carlo, la gente encuentre a Jesús en la Eucaristía y, por su intercesión, ese sacramento vuelva a ocupar el centro de la vida. Lo que narran se ha convertido en un movimiento pastoral que atraviesa diócesis enteras. La reliquia ha sido acogida en Ciudad de México, en el poblado de Matashi, en Puebla y en Guerrero, en Cuernavaca y en Guanajuato, en Tixtla, hasta llegar a Baja California y Veracruz.

En cada lugar han surgido iniciativas: confirmaciones, congresos de familia, horas santas semanales, peregrinaciones multitudinarias como la del Cubilete con 40.000 jóvenes, encuentros de catequesis y celebraciones en escuelas y colegios. En hospitales, la reliquia se ha posado sobre niños y enfermos, despertando esperanza de curaciones y conversiones. En conventos y monasterios ha sido recibida con cantos y lágrimas.

Así, de norte a sur, México vive una corriente de fe que confirma lo esencial: Carlo es, para muchos, un amigo cercano que conduce a Cristo y que recuerda con su vida que la santidad está al alcance de todos. Lo que hoy acontece en ese país, con familias, jóvenes, enfermos y ancianos reunidos en torno a su figura, es una parábola concreta de lo que significa su canonización: la certeza de que la santidad no se queda en los libros de historia, sino que sigue moviendo a la Iglesia y a la sociedad entera.

Devotos Carlo Acutis

Una promesa cierta

La Iglesia se prepara para el 7 de septiembre de 2025, cuando en la Plaza de San Pedro Carlo Acutis será canonizado junto a Pier Giorgio Frassati. Dos jóvenes, quince y veinticinco años, presentados no como reliquias lejanas, sino como hermanos próximos que invitan a seguir las huellas de Cristo en la vida cotidiana y a dirigirse a Él en la oración, con la seriedad de quien se pone en sus manos y se abre confiadamente a su presencia.

¿A quién iremos el 7 de septiembre? A quien se atrevió a plantear las preguntas desarmantes sobre Jesús. A quien mostró que la amistad con Él no es un ideal abstracto, sino una experiencia concreta y deseable. A un muchacho que tomó impulso hacia el cielo y que, en ese recorrido breve y luminoso, sigue congregando multitudes en torno a una verdad palpable: la santidad no es privilegio de unos pocos, sino promesa segura para todos los que dejan siquiera una rendija abierta en el alma.

Alegría en los devotos de Carlo Acutis