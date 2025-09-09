Cardenal Re: Frassati, un modelo actual ante la deshumanización

En la Misa de acción de gracias celebrada en la Basílica de Santa María sopra Minerva, el decano del Colegio Cardenalicio recordó al nuevo santo como “testigo de autenticidad evangélica y espléndido modelo para los jóvenes”. Al día siguiente de la canonización, el purpurado subrayó su activo compromiso socio-político, su constante entrega a la caridad y un estilo de vida discreto, pero al mismo tiempo brillante y apasionado. Una existencia “entregada al servicio de Dios”, caracterizada por una e

Antonella Palermo – Ciudad del Vaticano

El cardenal Giovanni Battista Re trazó un retrato de Pier Giorgio Frassati que resalta toda su profundidad humana y espiritual, así como su gran actualidad “en este momento en que el mundo está atrapado en guerras que, debido también al poder de las armas modernas, están causando horrores y una deshumanización sin límites”. Sus palabras resonaron en la homilía de la Misa de acción de gracias presidida ayer, lunes 8 de septiembre, en la basílica romana de Santa María sopra Minerva, al día siguiente de la canonización del joven turinés.

Servir a Cristo no es apartarse del mundo

El lugar de la celebración —un templo dominicano en el corazón de Roma donde, entre el 27 de julio y el 4 de agosto, el cuerpo de Frassati fue expuesto a la veneración de los peregrinos— recuerda su pertenencia a la Orden como terciario. Una elección que marcó una vida de oración constante, escucha de la Palabra y de recepción de los sacramentos, práctica de la caridad evangélica y devoción mariana, vivida con discreción y en auténtica amistad con Cristo.

El cardenal recordó que siempre llevaba consigo el escapulario, y solo se lo quitaba para zambullirse en el mar. Su gran pasión por el deporte estaba unida a la alegría de vivir, alimentada también por las enseñanzas de san Agustín. “Demostró —precisó el purpurado— que servir a Cristo no significa apartarse del mundo, sino valorar los dones recibidos de Dios, fuente de la verdadera alegría”.

Compromiso socio-político y caridad evangélica

La vida del nuevo santo se dedicó a generar fraternidad, tanto a través del compromiso socio-político como en la ayuda a los necesitados. Fue un modelo especialmente para los universitarios, destacó el cardenal Re: un joven “moderno, fuerte y brillante, amante de la belleza y del arte”. En todos los ambientes supo ser motor evangélico gracias a la fuerza de su fe.

La Eucaristía en el centro de cada jornada, el recogimiento en la oración, el rezo diario del Rosario: Frassati encarnó la figura de quien no es indiferente, de quien no se rinde ante las injusticias ni permanece pasivo. Esta actitud lo llevó a integrarse en numerosas asociaciones religiosas, como la Acción Católica, la FUCI, la Conferencia de San Vicente de Paúl y el Círculo Cesare Balbo en la universidad.

Comprometido en la vida pública y cercano a los pobres

La solidaridad de Frassati fue constante, atenta, nunca ostentosa. Una caridad que iba más allá de lo material: cercanía, escucha, compartir, incluso en el silencio. Concreta, profética, creativa y a veces combativa, contagiosa en su entrega. Sus estudios de ingeniería de minas, por ejemplo, respondían al deseo de un día poder acompañar de cerca a los mineros.

El cardenal Re enfatizó también su especial sensibilidad hacia el mundo obrero, en una época en la que “la cuestión social era un grave problema, y el papa León XIII había publicado hacía pocos años la encíclica Rerum novarum”. Crítico frente al fascismo que comenzaba a imponerse en Italia, Frassati optó por militar en el recién fundado Partido Popular, convencido de que los católicos debían participar en la vida pública, respondiendo a las necesidades de la gente y de la sociedad.

