Zambia, hace 25 años Koinonia fundó el Centro Mthunzi

De niños de la calle a educadores de vida. Quienes una vez fueron acogidos, ahora dan la bienvenida. Los testimonios de jóvenes y la historia del fundador, el Padre Renato Kizito Sesana: «Nuestro objetivo siempre ha sido el Evangelio, poniendo a los niños en el centro».

Me llamo Kenny Likezo y nací el 7 de julio de 2003 en un pequeño pueblo rural de Zambia. Crecí en una familia de seis miembros, y cuando cursaba quinto grado, en la escuela primaria de Chanyanya, mi padre se negó a pagarme la escuela y a comprarme material escolar porque no tenía dinero: quería que trabajara como pastor de cabras para un hombre rico. Mi madre quería que estudiara, así que me dio dinero para ir a Lusaka, donde podría vivir con mi abuela. Tras unos meses en Lusaka, encontré trabajo como empleado doméstico, pero luego me despidieron y empecé a pasar los días en las calles del centro con otros niños. Vi a muchos meterse en problemas y ser detenidos por la policía. Un día, en un momento de gran desesperación, un hombre amable me vio y me preguntó cuál era mi problema. Tenía miedo, temía que algo malo pudiera pasar, pero entonces me preguntó sobre mi vida y si quería visitar un lugar llamado Mthunzi. Acepté, aunque con miedo. Cuando llegué a Mthunzi, me di cuenta de que había encontrado algo que nunca antes había experimentado, algo que me atraía. Encontré personas que se cuidaban mutuamente; descubrí lo que más tarde reconocería como un espíritu de familia. Me cuidaron no solo durante mi educación, sino también como un joven vulnerable en busca de amor y apoyo. A partir de ahí, comenzó mi nueva vida: aprobé mis exámenes de séptimo, noveno y duodécimo grado, y aprendí mucho, desde cómo convivir con los demás, hasta habilidades como la cultura y la acrobacia. Hoy, asisto a una excelente universidad y estudio marketing.

Un refugio en la sombra

En la lengua chewa, Mthunzi significa "sombra", "refugio en la sombra", como la de un gran árbol que ofrece protección contra el sol. Es una imagen sencilla, pero que captura la esencia del Centro Mthunzi: un lugar de refugio y consuelo para quienes viven vulnerables en las calles de Lusaka. Fundado en el año 2000 por la comunidad cristiana laica Koinonia y, específicamente, por el misionero comboniano Padre Renato Kizito Sesana, Mthunzi es hoy uno de los principales centros de recepción y reinserción social para niños de la calle en Zambia.

Durante más de 25 años, ha acogido a cientos de niños, ofreciéndoles educación, formación profesional, apoyo psicológico y, sobre todo, una comunidad estable. Lo que hace único a este centro es que ahora está gestionado íntegramente por quienes, hace 25 años, eran niños de la calle. La historia de Kenny, que comenzó en el centro cuando era adolescente y ahora es estudiante de marketing, es sólo una de muchas que han encontrado aquí no sólo un techo y un aula, sino también la oportunidad de reconstruirse sobre nuevas bases, construidas sobre la dignidad, la responsabilidad y la pertenencia.

Las historias de Koinonia

Sus testimonios fueron recopilados por los medios del Vaticano gracias al Padre Kizito. Por ejemplo, está la historia de Rickon Mwiinga, cuya vida, «gracias al Centro, es un testimonio de mi compromiso con la fe, la familia y el servicio». O la de Jones Longolongo, quien ingresó a Mthunzi porque «mi hermano mayor ya estaba allí. Me separaron de él a los 10 años, cuando mis padres, despreocupados, me enviaron con un tío aún menos cariñoso a una pequeña aldea en la selva de Zambia, donde durante siete años cuidé un rebaño de cabras sin recibir educación alguna. Entonces, mi hermano mayor vino a visitarme y me dijo: «Ven conmigo a Koinonia, allí encontré a mi nueva familia, una tribu de cristianos unidos por el amor fraternal y que practican el amor hacia todos». Así fue como llegué a Koinonia, donde aprendí a ser disciplinado y decidido ante las dificultades. Logré metas que antes creía imposibles.

La misión del Centro Mthunzi

No es casualidad que los cielos siempre despejados y los atardeceres color cereza sean el telón de fondo diario de este proyecto socioeducativo y del centro de acogida residencial gestionado por Koinonia. Aquí, además de los 60 menores acogidos por el centro, se desarrolla un programa para niños y jóvenes de las zonas rurales circundantes, que ofrece cobertura escolar, atención médica y apoyo individual y familiar. Las niñas y adolescentes son derivadas al pequeño centro de Londjezani, que las apoya con un programa diseñado específicamente para sus necesidades.

«Nuestro objetivo siempre ha sido el del Evangelio», declaró el padre Kizito a los medios del Vaticano, «poner a los niños en el centro. No fue fácil. Una pequeña comunidad se fundó en Zambia mucho antes del año 2000, en 1985. Sin embargo, en la década de 1990, el país experimentó una grave crisis: colapso económico, desastre social y la devastadora propagación del sida. Muchos jóvenes murieron, se detuvo el crecimiento demográfico y la comunidad perdió miembros. La gran tradición de las familias extensas, que permitía el cuidado de niños no acompañados, terminó precisamente en esos años. Entonces, surgió el fenómeno de los niños de la calle, pero, como respuesta, también nacimos nosotros.

Ayer y hoy según el Padre Kizito

El padre Kizito nos cuenta: «Comenzamos en 1999 con tan solo 12 niños. Hoy, uno de ellos se ha convertido en el director del centro. Claro que estamos lejos de las redes internacionales, y los retos logísticos lo complican todo, pero poco a poco avanzamos hacia la autosuficiencia, principalmente gracias al extraordinario apoyo de la ONG italiana Amani, cuya contribución financiera cubre casi todos nuestros gastos y, también, gracias a nuestro trabajo de campo y a la dedicación de otros benefactores ocasionales».

Además, continúa Kizito, «debemos abordar graves problemas públicos: el sistema de educación pública en Zambia es deficiente. Las clases están masificadas, a menudo, con hasta 100 alumnos y el nivel de aprendizaje es bajo. Por ello, hemos comenzado a formar a profesores de educación especial y, en 2003, donamos una pequeña parte de nuestras 100 hectáreas de terreno a una congregación de monjas que han construido una escuela secundaria de alta calidad».

Una misión aún más compleja en un país como Zambia, que, como reitera Kizito, «no está en el centro de los grandes asuntos geopolíticos. No tiene salida al mar y su único interés reside en las materias primas, pero las minas ya han sido confiscadas por grandes potencias, en particular China y Estados Unidos, con el Corredor de Lobito. Sin embargo, un problema importante es que limitamos con importantes crisis africanas, principalmente con la República Democrática del Congo y Mozambique».

Revertir el destino de los más pequeños

Este es el contexto en el que crecen los niños acogidos en el Centro Mthunzi. Y, por si fuera poco, vivieron una infancia compleja, en condiciones terribles que ningún niño o niña debería tener que soportar. Estar solo a los cinco o seis años en las calles de una metrópolis como Lusaka es extremadamente difícil, sobre todo, de noche, rodeado de prostitución y tráfico ilegal, es como vivir una pesadilla. A estos niños se les negó la edad más hermosa, aquella en la que cada uno sienta las bases de su carácter y su visión del mundo, aquella en la que aprende a soñar. Crecieron sabiendo que llorar está prohibido, que cualquier signo de debilidad está prohibido, por lo que todos parecen más pequeños de lo que son. Pero su presencia en Mthunzi y la misa celebrada el domingo, conmemorando el 25.º aniversario del centro, demuestran que hay algo que nada ha logrado erosionar: el deseo de vivir, de alegrarse, de reír, de ser niños, de seguir creyendo que el amor existe.