Iglesia latina de Ucrania: Acogemos con esperanza todo esfuerzo de paz

Monseñor Vitalij Skomarovskyj, presidente del episcopado de rito latino del país, expresa su gratitud al Papa León por la Jornada de Oración y Ayuno del 22 de agosto, dedicada a las zonas afectadas por el conflicto: estos años de lucha nos han enseñado a apreciar el gran valor de la estabilidad.

Svitlana Dukhovych – Ciudad del Vaticano

Una esperanza que no flaquea ni siquiera ante los bombardeos más insistentes y feroces. La población ucraniana vive con el corazón lleno de diversas emociones, el dolor de los implacables ataques de las fuerzas rusas y la esperanza de que las recientes negociaciones internacionales puedan allanar el camino hacia la paz tras más de tres años y medio de guerra, luto y atrocidades. En este contexto, León XIV decidió dedicar mañana, 22 de agosto, festividad litúrgica de la Santísima Virgen María Reina, a la oración y el ayuno para invocar la paz y la justicia para las naciones en guerra, especialmente para Ucrania y Tierra Santa. Esta decisión fue recibida con gratitud, en una entrevista con medios del Vaticano, por el obispo Vitaly Skomarovsky , presidente del Episcopado Ucraniano de Rito Latino.

¿Qué significado tiene este llamamiento del Santo Padre para la Iglesia en Ucrania?

Que el Santo Padre se acuerde de nosotros es muy importante, porque la iniciativa del Sumo Pontífice es un llamamiento a toda la Iglesia en todo el mundo. Y diría que no solo a la Iglesia, sino a todas las personas de buena voluntad. Esta iniciativa tiene un poder extraordinario, y por eso nos alegra mucho que el Santo Padre se acuerde de nosotros. Es una respuesta a las palabras del Evangelio: que la oración y el ayuno son una fuerza que tiene un gran impacto en lo que sucede, en la historia. Tenemos muchos ejemplos de ello, y nos alegra mucho que esta intención de oración también se refiera al fin de la guerra en Ucrania. Y como el Santo Padre también dijo que esta paz requiere un gran compromiso y oración, nos complace unirnos a otros en esta oración y compromiso. Por cierto, ya hemos celebrado un día similar recientemente. Por iniciativa de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG), el 14 de agosto se proclamó una Jornada de Oración y Ayuno por la Paz en el Mundo, y en particular en Ucrania. La Iglesia Greco-Católica Ucraniana y la Iglesia Católica Romana en Ucrania se unieron a este llamamiento. Naturalmente, nuestros fieles respondieron a esta iniciativa con oración y ayuno.



Excelencia, ¿qué opina de las iniciativas diplomáticas emprendidas por diversos líderes mundiales para lograr una paz duradera en Ucrania? ¿Y cuál es el estado de ánimo de los fieles y el clero que intentan ayudarles a mantener una actitud de esperanza?

Como creyentes, descubrimos cada día que nuestra esperanza está depositada, ante todo, en Dios. Esta esperanza nunca decepciona. Naturalmente, al cumplir sus propósitos, Dios también se vale de las personas. Y todos los que hacen algo por esta paz cumplen la voluntad de Dios, que es que haya paz entre la humanidad. Pero a lo largo de la guerra, hemos visto que cuando depositamos nuestra esperanza en las personas, podemos experimentar una gran decepción. Por el contrario, la esperanza en Dios nunca decepciona. ¿Y cómo manejará Dios la situación? Esta es su santa voluntad. Naturalmente, estas iniciativas son muy positivas y agradecemos todos los esfuerzos de la gente. Pero, en general, dado que la gente común carece de mucha información o conocimiento sobre los procesos internos que están ocurriendo, nuestros esfuerzos se dirigen a orar y apoyar con nuestras oraciones a aquellos de quienes depende la llegada de la paz a nuestro país.

El domingo 24 de agosto, Ucrania celebrará el 34.º aniversario de la restauración de su independencia. Esto coincide con la lucha por preservarla. Muchas personas han perdido la vida por ello. ¿Cómo cambia la percepción del valor de la libertad y la independencia en este contexto?

Cuando Ucrania obtuvo su independencia en 1991, recuerdo el estado de ánimo que reinaba: una gran felicidad porque había sucedido casi sin derramamiento de sangre, porque esta independencia no se había logrado por la fuerza. Hago referencia a ese momento porque, históricamente, la lucha por lograrla fue, por supuesto, larga. Pero como ha demostrado el tiempo, la independencia es algo muy preciado, y ahora vemos lo alto que es su precio. Por lo tanto, creo que se están produciendo grandes cambios, ya que la gente aprecia más a su pueblo, a sus seres queridos, a sus defensores, a su patria y a su independencia. La conciencia de este valor probablemente se ha vuelto mucho mayor que en el pasado. Por supuesto, la lucha continúa, y queremos hacer todo lo posible para preservar esta independencia. Creo que la guerra también nos enseñó lo importante que es apreciar la paz. Siempre hemos rezado por la paz, pero no creo que hayamos comprendido plenamente el gran regalo que es vivir en paz, vivir sin guerra.

Mañana oficiará el funeral de un soldado ucraniano de 45 años que deja esposa y tres hijos. Ha oficiado muchos funerales de soldados caídos. ¿Cómo encuentra la fuerza y ​​las palabras adecuadas para ofrecer apoyo moral y espiritual a quienes han perdido a sus seres queridos?

Claro que no es fácil. Los funerales militares son un momento muy difícil de oración. Claro que se trata de personas que aún estaban llenas de vida, que tenían a sus familias: padres, hijos, esposas... Pero creo que quienes pierden a sus seres queridos, quienes se encuentran en una situación tan difícil, en ese preciso momento necesitan desesperadamente palabras de fe, palabras de consuelo. A través de esas palabras, Dios actúa en sus corazones. Algunos podrían pensar: ¿puede una palabra ayudar en este caso? Pero quienes han experimentado tales pérdidas saben que estas palabras ayudan, porque son palabra de Dios y no solo palabras humanas. Y si es palabra de Dios, siempre consuela, es lo único que fortalece, siempre da esperanza de que esta separación no es eterna, de que nos reencontraremos con nuestros seres queridos y nuestras familias. Y también de que su sacrificio no es en vano, que es una manifestación de amor por su patria, por su gente. Y además, la vida no termina aquí, en la tierra; tenemos vida eterna. Especialmente cuando asistimos a los funerales de los creyentes, que ya en la tierra se abrieron a la dimensión de la vida, el motivo de esperanza es que sus seres queridos están ante el rostro de Dios y han recibido su recompensa.