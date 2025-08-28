Tragedia de Minneapolis: El dolor de la Iglesia en Estados Unidos

El clero estadounidense expresa sus condolencias y oraciones tras la tragedia ocurrida en la Escuela Católica Annunciation, donde un joven abrió fuego durante la misa antes de clase, matando a dos niños. Mensaje del cardenal Tolentino de Mendonça: «Este desgarrador suceso demuestra la necesidad de que la educación católica renueve sus esfuerzos ante los desafíos actuales y siga construyendo una cultura de fraternidad, fundada en una paz desarmada y desarmante».

Francesco Cittrich – Ciudad del Vaticano

La Iglesia en Estados Unidos expresó su dolor y condolencias por la tragedia ocurrida en Minneapolis, donde un joven abrió fuego durante la misa antes de las clases en la escuela católica Annunciation, matando a dos niños y hiriendo a unos quince más, antes de quitarse la vida.

El cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago, declaró: "Si bien este tipo de tiroteos se ha vuelto, lamentablemente, algo común, este nos conmueve profundamente, no solo porque ocurrió en una escuela católica, sino, especialmente, porque el tirador disparó a través de las ventanas de una iglesia donde niños y sus maestros rezaban al comienzo del nuevo curso escolar. Si algún lugar debía ser seguro, era allí. Si algún momento debía ser seguro, era allí. Trágicamente, no conocemos ningún lugar ni momento donde los estadounidenses, ni siquiera los niños, estén a salvo de la maldición de la violencia armada".

"Al unir nuestras oraciones a las de otros para que los heridos en cuerpo y espíritu sanen y para que los niños asesinados sean recibidos en el cielo - continuó el cardenal - también debemos pedir que se tomen medidas para prevenir tragedias similares», y exigir una mayor intervención para limitar la disponibilidad de armas. Los hechos son claros", aclaró. "Las armas abundan, y los intentos sensatos de limitar su disponibilidad han sido ampliamente rechazados en nombre de una libertad que no está consagrada en nuestra Constitución. Los recortes a la atención médica y a los programas de bienestar social solo exacerbarán una crisis nacional de salud mental y aumentarán el aislamiento".

"Por lo tanto, oramos -afirmó Cupich- para que quienes ostentan el poder hagan de la seguridad de nuestro pueblo una prioridad nacional. Pedimos a Dios que les dé la valentía para tomar las medidas que saben que aliviarán, si no eliminarán, el miedo que los padres deben sentir al enviar a sus hijos a la escuela y el que sienten los estadounidenses al salir de casa para hacer diligencias sencillas. Oramos para que no consideren estos tiroteos como inevitables, porque entonces, sin duda, habremos renunciado a nuestros derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad".

El dolor del arzobispo de Minneapolis

"Rezo para que la sanación que solo Dios puede brindar se derrame sobre todos los presentes en la Misa, y especialmente sobre las familias afectadas, que apenas ahora comienzan a comprender el trauma que han sufrido. Elevamos las almas de quienes han perdido la vida a nuestro Dios amoroso por la intercesión de Nuestra Señora, Reina de la Paz", dijo el Arzobispo Metropolitano Bernard Anthony Hebda de Saint Paul y Minneapolis.

"Mi corazón - añadió -, se rompe al pensar en los estudiantes, maestros, clérigos y feligreses por el horror que presenciaron en una iglesia, un lugar donde deberíamos sentirnos seguros. Debemos poner fin a la violencia armada. Nuestra comunidad está indignada, con razón, por estos horribles actos de violencia perpetrados contra personas vulnerables e inocentes. Son demasiado comunes".

"Si bien debemos comprometernos a trabajar para prevenir la repetición de tales tragedias- concluyó el arzobispo -, también debemos recordar que tenemos un Dios de paz y amor, y que es su amor lo que más necesitaremos al esforzarnos por abrazar a quienes sufren tan profundamente.

Tolentino de Mendonça: Construyendo una cultura de fraternidad

Al enterarse de la terrible noticia, el cardenal José Tolentino de Mendonça, Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, envió un telegrama al arzobispo Hebda. En el texto, De Mendonça expresó sus más sinceras condolencias por la muerte de los dos niños durante la celebración de la Sagrada Eucaristía. "Les pido", dice el texto, "que cuenten con nuestras fervientes oraciones por las víctimas y sus familias y con la seguridad de nuestra cercanía espiritual a toda la comunidad afectada. Este desgarrador suceso demuestra la necesidad de que la educación católica renueve sus esfuerzos ante los desafíos actuales, para seguir construyendo una cultura de fraternidad, fundada en una paz que desarma y desarma".

La intervención de los obispos estadounidenses

El arzobispo William E. Lori, vicepresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, también emitió un comunicado sobre el incidente: "Como Iglesia, seguimos con profunda tristeza la trágica noticia de la escuela de Minneapolis. Siempre que una parte del Cuerpo de Cristo resulta herida, sentimos el dolor como si fuera el de nuestros propios hijos. Todos oramos al Señor por la protección y la sanación de toda la familia de la Escuela Católica Annunciation".