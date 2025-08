Un lugar de oración y silencio en medio de Suecia

Desde 1997, las monjas benedictinas viven en el monasterio sueco de Heliga Hjärtas, nacido de una comunidad de monjas evangélicas. Las monjas se consideran un refugio espiritual en un ambiente secularizado, para quien busca, para quien está exhausto, para todos los que quieren estar cerca de Dios.

Mario Galgano – Omberg (Suecia)

“Nos gustaría llevar a Jesús al mundo como María”. Esta frase de sor Katharina, priora del monasterio benedictino de Omberg en el sur de Suecia, resume lo que impulsa a la comunidad: una vida en el seguimiento de Cristo, caracterizada por el silencio, la hospitalidad y un profundo arraigo espiritual. El monasterio no es una fundación secular, sino un lugar relativamente joven con una historia particular. Los inicios se remontan a la comunidad hermana evangélica “Marientöchter”, una fundación sueca. En los años 80, algunas monjas comenzaron a confrontarse más intensamente con la tradición monástica. “Cuanto más profundizábamos en la cuestión, más claro nos parecía: estas son nuestras raíces”, dijo sor Katharina. En 1988, la comunidad entró en la Iglesia Católica de forma unitaria, un proceso que duró casi diez años, subrayó. “Queríamos vivir en la reconciliación y el amor. No debería haber rupturas”.



Buscar a Dios en el mundo

En 1997 las monjas se mudaron a su monasterio de nueva construcción en el convento de Heliga Hjärtas, después de que las casas anteriores se habían quedado demasiado pequeñas. La elección recayó deliberadamente en la regla benedictina. “Hemos visitado muchos monasterios, sobre todo en Alemania, para aprender de personas que ya llevan esta vida”, recordó la priora. Recibieron un apoyo especial del monasterio cerca de Gütersloh (Archidiócesis de Paderborn) en Alemania. El contacto sigue existiendo hoy en día. Actualmente viven en el monasterio 14 monjas, casi todas suecas, con la excepción de una polaca de nacimiento. La edad oscila entre los 40 y los 85 años. La vida cotidiana sigue el ritmo benedictino de la oración, el trabajo y la comunidad. “Nuestro objetivo es buscar a Dios en las personas, en el mundo, donde quiera que vayamos”.

Una “Casa del Silencio” para los huéspedes

Desde hace muchos años las hermanas dirigen una “Casa del Silencio”, donde se acogen individuos y pequeños grupos, a menudo personas sin vínculos religiosos, pero con un deseo espiritual. “Muchos no saben lo que están buscando, pero aquí encuentran algo que los toca”, dijo sor Katharina. “A menudo dicen que vienen a descansar y a escuchar la oración”. La demanda es grande, superior a la capacidad. Hay 18 habitaciones para huéspedes, tres de ellas en clausura para sacerdotes o religiosos. El monasterio es deliberadamente pequeño, por lo que hay tiempo para entrevistas personales. “Muchos de nuestros huéspedes trabajan en el sector de la salud o la educación, están agotados, vacíos. Dicen: ‘Aquí podemos hablar de cosas importantes’. Esto es un gran regalo”.

Irradiar a Cristo en la vida cotidiana

El convento de Heliga Hjärtas también se ha hecho un nombre entre las órdenes religiosas. Monjas de Dinamarca, los Países Bajos y otros pequeños monasterios de Escandinavia vienen regularmente a hacer intercambios. Las monjas benedictinas de Omberg también están en contacto con el monasterio de Alexanderdorf, cerca de Berlín, una red de relaciones espirituales que se extiende mucho más allá de Suecia. Aunque por el momento no hay novicias, la esperanza de nuevas vocaciones está viva. Las mujeres jóvenes muestran interés por la vida monástica. Para sor Katharina su tarea es la de testimoniar, no con grandes palabras, sino con la simple vida de todos los días. “No tenemos que hacer grandes cosas. Basta vivir con Cristo e irradiarlo a través de nuestra vida”.