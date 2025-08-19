Las hermanas continúan con fe apoyando a los marginados en la India

Inspiradas por su fundadora, la Beata María de la Pasión, las Hermanas Franciscanas Misioneras de María (FMM) en la India dedican su vida al servicio de los pobres y marginados. En la región de San Francisco, las hermanas sirven principalmente a niños, adultos y mujeres a través de la educación, salvando a las personas de la trata, apoyando la rehabilitación y llevando esperanza y transformación a sus vidas.

Sujitha Sudarvizhi, FMM

Las Franciscanas Misioneras de María fueron fundadas en la India en 1877 por la Beata María de la Pasión; había invitado a sus hermanas a ser un instrumento de esperanza, paz, alegría y curación. Hoy en día, hay casi 5.000 hermanas FMM en 71 países de todo el mundo, que se dedican a la educación, la atención médica, la justicia social y la atención pastoral. Las hermanas FMM realizan su servicio en cuatro regiones de la India y una de ellas es la región de San Francisco. Comprende ocho estados del norte de la India; Delhi, Jammu y Cachemira, Uttar Pradesh, Bihar, Bengala Occidental, Chhattisgarh, Jharkhand y Madhya Pradesh. Por lo tanto, la región se enfrenta a una variedad de desafíos culturales, lingüísticos y sociales. “Cada región tiene sus propios desafíos únicos y hacemos todo lo posible para responder a estas diferencias”, dijo la hermana Bensy Maria Sangeetham, que opera en la región. “Estamos involucradas en muchas actividades misioneras, que nos ayudan a llegar a los marginados y necesitados, sobre todo para ser una voz para los sin voz”. Viviendo entre las personas en 19 vibrantes comunidades de la región de San Francisco, las hermanas caminan con ellas y responden a sus realidades a través de la compasión, la educación y la defensa. Las monjas se convierten en un faro de esperanza para el entorno y no se comportan como extrañas. Por el contrario, toman parte en las esperanzas, luchas y sueños de la gente. Esta cercanía las convierte en testigos creíbles y proféticos del Evangelio.

Programa de sensibilización para la educación de mujeres y niños

Las hermanas FMM han creado uno de los centros de asistencia social más animados de la región. En la ciudad de Trilokpuri, han implementado el programa de sensibilización Disha Kendra, con el que brindan una ayuda esencial y favorecen la emancipación de los barrios marginales y marginales de los alrededores. Sor Bensy destacó que el programa de sensibilización ha ayudado a mujeres y niños a beneficiarse de él de muchas maneras, dándoles la oportunidad de construir un futuro mejor en el mundo de hoy. En respuesta, las hermanas comenzaron a ofrecer cursos de recuperación y cursos de inglés hablado tanto para niños como para adultos. También iniciaron la alfabetización informática y la formación en sastrería para mujeres y adolescentes. Las hermanas se sienten alentadas por la respuesta positiva de los niños, de los adultos y de las mujeres, y esto les da la esperanza de seguir trabajando para transformar la comunidad.

El programa de sensibilización apoya a las mujeres proporcionándoles formación en el campo de la confección.

Los resultados de los programas de sensibilización se han visto rápidamente. Algunas mujeres han encontrado trabajo en empresas de confección, mientras que otras han empezado a trabajar solas tras aprender sastrería. Los beneficiarios afirman tener confianza y esperanza en sus vidas para mejorar la situación de la familia y siguen estando agradecidos. “Al igual que las aves comienzan a construir sus nidos con esperanza y confianza, comenzamos este proyecto con la esperanza en nuestros corazones y la fe en Dios”, dijo la hermana Bency. “Dios es nuestro fundamento y nuestra fuerza, y confiamos en que sostendrá esta misión moviendo los corazones y las manos para seguir apoyándola y estamos contentos”.

El programa de sensibilización ofrece a los niños la oportunidad de adquirir habilidades informáticas.

Campos médicos y protección contra la trata de seres humanos

En el marco de estos programas de sensibilización, las hermanas también organizan campamentos médicos regulares para garantizar el acceso a la atención sanitaria y gestionan programas de sensibilización sobre la protección de los menores y la prevención de la trata de seres humanos. “Queremos concienciar sobre este tema porque la trata de personas se está volviendo común en algunas partes del norte de la India y la negligencia en la salud conduce a la muerte, especialmente entre los niños”, dijo la hermana Bency.

Eucaristía en el centro

Las FMM se fundaron con un corazón misionero para ir hasta los confines de la tierra, especialmente donde Cristo es menos conocido y amado. En la Región de San Francisco, este carisma está vivo y animado. Aquí, la misión no se limita a las instituciones; se lleva a cabo en las calles, en los hogares y en los mercados. Inspiradas por la humildad de San Francisco y por la valentía de la Beata María de la Pasión, las hermanas viven con sencillez y sirven de forma radical. Su misión es acompañar a las personas en un servicio amoroso. Como está escrito en su Constitución, la Eucaristía es el centro de su vida, “nuestra participación en el sacrificio de Cristo, prolongada en la adoración eucarística, impregna toda nuestra existencia con alabanza, ofrenda e intercesión”. Hoy en día, las hermanas FMM siguen viviendo la Eucaristía todos los días, rota y compartida por los demás, tanto en las congestionadas calles de Delhi como en los bosques de Jharkhand. La suya es una expresión de amor que levanta a los olvidados, dándoles el coraje para enfrentar sistemas injustos y la fe para reconocer a Cristo en los destruidos. Las hermanas nos recuerdan que el amor de Cristo está vivo y activo en el mundo a través de cada acto de compasión.

Las monjas visitan el barrio pobre sobre el terreno para conocer mejor sus vidas