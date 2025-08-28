"Deseo el silencio": Sor Verónica sobre la búsqueda del sentido de la vida

Sor Verónica vivió en una orden laica francesa y más tarde fue enviada a Suecia. En Rögle conoce a personas que no son católicas, pero que frecuentan el convento de las monjas dominicas en busca de sí mismas y del silencio.

Mario Galgano – Rögle (Schweden)

El monasterio de Rögle, en la región meridional de Suecia llamada Skåne, es un lugar de silencio. Los domingos, además de las pocas residentes, también visitan la iglesia local invitados de ciudades como Malmö, Estocolmo o Lunt. Muchos de ellos no son católicos, cuenta la hermana Verónica, que desde hace algunos años forma parte de la comunidad dominica. “Dice: ‘No sé quién soy. Deseo el silencio. Quiero encontrarme a mí mismo’”.

Sor Verónica es originaria de París y es la única extranjera en la pequeña comunidad. Antes de entrar en Rögle, vivió durante muchos años en una comunidad laica que solo después de nueve años se convirtió a la Iglesia católica. Llegó a Suecia en 2021. La decisión se tomó a petición de su superiora general. “Estaba muy contenta. De niña había leído el libro de Nils Holgersson”, recuerda con una sonrisa.

La realidad en Suecia, sin embargo, era completamente diferente. “Cuando llegué, mis prejuicios eran grandes”, dijo. Estaba sorprendida de lo poco que se sabía de la Iglesia Católica. “Muchos ni siquiera sabían que los católicos son cristianos”. Hoy vive en Rögle con otras tres monjas. La Iglesia católica en Suecia es pequeña, pero precisamente esto despierta la curiosidad de los extraños.

En redes sociales como Facebook, el convento cuenta su vida en un lenguaje sencillo. De esta manera, incluso las personas que no son religiosas, pero que están abiertas a la experiencia del silencio, pueden acercarse. La espiritualidad dominicana ofrece un espacio para quienes buscan orientación. Sor Verónica ha declarado: “La gente no viene porque buscan a la Iglesia católica. Vienen porque se buscan a sí mismas”.

Las monjas dominicas de Rögle explican a algunos periodistas su vida monástica.