Semana Social en Argentina: “la urgencia de un nuevo diálogo”

La comisión episcopal de la pastoral social de Argentina público el mensaje final de la Semana Social 2025 que reflexiono sobre el lago del Papa Francisco: “La inequidad y la falta de un desarrollo humano integral no construye la paz”.

Vatican News

En Mar de Plata, Argentina, se desarrolló del 8 al 10 de agosto la Semana Social 2025 con el lema: "La amistad social como sueño y camino. El legado de Francisco". La comisión episcopal de la pastoral social publicó un mensaje señalando “la urgencia de un nuevo diálogo buscando la unidad”.

“Hemos abordado desafíos claves a través de algunos ejes esenciales del pensamiento social del Papa Francisco: Política y construcción de la Amistad Social, Leer la realidad desde las periferias, Economía y Trabajo, Pacto Educativo para el Cuidado de la Casa Común y Tecnología y Desarrollo Humano Integral”, dicen en el comunicado final.

“En esta Semana Social, inspirados en el Evangelio buscamos promover el encuentro, el compartir experiencias, reflexiones y saberes favoreciendo el diálogo social y los caminos para organizar la esperanza”, expresa la comisión episcopal de pastoral social de Argentina.

“El legado de Francisco -dice el comunicado- nos interpela ante la cultura del descarte y la globalización de la indiferencia, que ignoran a los más vulnerables. Es una exigencia ética y evangélica fundamental la opción preferencial por los más pobres, destinatarios privilegiados del Evangelio y la Justicia Social. La inequidad y la falta de un desarrollo humano integral no construye la paz”.

Y reafirman desde la Semana Social 2025 “la urgencia de un nuevo diálogo buscando la unidad como superación creativa y la construcción de un proyecto para una Argentina justa, fraterna y solidaria que cuide nuestra Casa Común donde todos seamos recibidos”.

“Que la sabiduría del diálogo, la misericordia que acoge y la alegría de la esperanza nos impulsen a involucrarnos y organizarnos como sociedad para tejer vínculos que hagan posible una Patria con verdadera Amistad Social y orientada al bien común”.

Semana Social 2025 en Mar de Plata, Argentina , del 8 al 10 de agosto.
Semana Social 2025 en Mar de Plata, Argentina , del 8 al 10 de agosto.

 

12 agosto 2025, 11:31
