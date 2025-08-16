Santuario de Albano, el Rector: La Iglesia Madre que acoge para invocar la paz

Desde Santa Maria della Rotonda, donde León XIV celebrará la Misa con los pobres asistidos por Cáritas el 17 de agosto, el padre Gibellini recuerda las raíces de un antiguo lugar vinculado a la protección contra la peste, a los desplazados de la Segunda Guerra Mundial y a la presencia actual de inmigrantes que se encomiendan a la Virgen María, pensando en sus madres lejanas. Una familia peruana de la Casa "Cardinale Pizzardo" en Torvaianica también participará en el ofertorio.

Antonella Palermo - Ciudad del Vaticano

La Diócesis de Albano se complace en dar la bienvenida al Papa León XIV, quien regresa para estar con los más vulnerables. El 17 de agosto, celebrará la Misa en el Santuario de Santa Maria della Rotonda, muy venerado por los habitantes de esta ciudad del Lacio. Cáritas presidirá la celebración con el Oficio Litúrgico. Encabezando la procesión del ofertorio se encontraba una familia peruana, acogida en la Casa "Cardenal Pizzardo", establecida en 1993 por la Diócesis como refugio para familias necesitadas, especialmente refugiados políticos. El rector del Santuario, Padre Adriano Gibellini, habló con los medios vaticanos sobre la expectación generada por la llegada del Papa.

Padre Adriano, ¿cuál es la historia del Santuario de Santa Maria della Rotonda?

Es importante destacar que el Papa eligió el corazón de la Diócesis para este encuentro, el edificio religioso más antiguo que se conserva, ya que el templo data del año 94 d. C. Originalmente fue construido como ninfeo para la villa de Domiciano y posteriormente se transformó en baños para los legionarios de la Segunda Legión Parta. Sin embargo, la tradición cuenta que ya en el siglo VIII, este edificio comenzó a ser un punto de referencia para los cristianos de la primera comunidad que se había formado en Albano. La tradición cuenta la llegada de una pintura, la de la Virgen, traída desde Grecia y colocada en este templo. Ciertamente, desde 1060, con la consagración del templo, tenemos la certeza de que era una iglesia dedicada al culto cristiano. Curiosamente, los albaneses siempre han sido devotos de esta Virgen, y especialmente en el siglo XIX —una época bastante crítica no solo socialmente, sino también debido a la devastación causada por el terremoto y las tormentas que azotaron la zona de Castelli, sumada a la peste—, esta Virgen se convirtió en el centro de oración de todos los albaneses. En 1867, el Obispo de Albano, el Siervo de Dios cardenal Alfieri, hizo voto solemne de que, si la ciudad se libraba de la peste, su intercesión se celebraría cada primer domingo de agosto. Y así fue: en una semana, el cólera cesó, pero lamentablemente fue llamado al cielo con la peste.

¿Qué significa la presencia del Papa León XIV aquí?

Desde entonces, el Santuario ha sido visitado especialmente en momentos difíciles, cuando pedimos con más fervor la intercesión de la Virgen. Y es también a través de esta visita del Papa León que deseamos renovar nuestra devoción a ella, quien nos ha protegido y, sobre todo, siempre nos ha dado esa esperanza en nuestros corazones que nos asegura que el Señor no nos abandonará. En cuanto a los preparativos, el Santo Padre nos tomó por sorpresa. Estuvo en Albano apenas el 20 de julio y ya ha regresado. Estamos preparando todo para darle una bienvenida digna, hermosa y, sobre todo, cálida. Por eso, en estos días, la gente viene, pide y todos desean participar en este momento de gracia para nuestra comunidad. A través de la presencia del Papa, también deseamos expresar la preocupación de la Iglesia por cada uno de nosotros, por los solitarios y los pobres. Sobre todo, invocaremos una bendición para todos los fieles que han frecuentado el Santuario durante tantos años y que ahora están enfermos y en casa.

¿Qué valor tiene la Iglesia hoy, más que nunca, al convertirse en una especie de vientre que acoge a los más vulnerables?

Ciertamente, la soledad, la indiferencia e incluso la marginación de ciertas personas a menudo nos hacen pensar que ya no existen relaciones humanas auténticas. Aquí, la Iglesia vuelve a ser madre y maestra, buscando, de alguna manera —no diré compensar, pero al menos dar ejemplo de cómo amar a cada persona en toda su integridad, tanto física como moral—. Y especialmente para quienes están solos y abandonados, el vientre de la Iglesia se convierte sin duda en ese vientre maternal que los acoge y cuida.

¿Cómo no pensar en todos aquellos que, además de la pobreza, son víctimas de la violencia bélica en diversas partes del mundo? Además, la propia ciudad de Albano sufrió el primer y más masivo bombardeo aéreo aliado durante la Segunda Guerra Mundial...

Otro capítulo doloroso en la historia de la ciudad de Albano. Ocurrió el 10 de febrero de 1944, cuando hasta 700 personas, incluyendo mujeres y niños solteros, encontraron refugio en las Villas Pontificias mientras los hombres estaban en guerra. El abrazo maternal de la Iglesia en aquella ocasión fue precisamente la hospitalidad y la previsión de Pío XII, quien acogió a estos refugiados en sus jardines e incluso en el Palacio Apostólico. Recordar esto significa volver a sentir a la Iglesia como una madre, cercana en momentos de dificultad. Nuestro Santuario también se convirtió en refugio para la gente en aquella ocasión, y la Virgen con el Niño lleva actualmente dos coronas de oro donadas por las familias de los supervivientes de aquel bombardeo. Y hay una clara referencia al don de la paz, precisamente en la inscripción tras la corona, que invoca la protección de la Madre Reina de la Paz sobre la ciudad y el mundo entero. Esto también se convierte en fuente de esperanza para nosotros, y, sobre todo, de oración, para que la intercesión de la Virgen ayude a quienes se encuentran en dificultades, especialmente a quienes viven en guerra y, en particular, a quienes padecen hambre.

Para el Jubileo del año 2000, el Santuario fue restaurado. Veinticinco años después, en medio de otro Jubileo, ¿cuáles son sus reflexiones sobre este momento oportuno para "reiniciarnos" interiormente?

Cabe mencionar que, en estos momentos, el Santuario, enclavado en el casco histórico de la ciudad, está rodeado por la presencia de muchas familias de fuera de la UE. Como en cualquier centro histórico, a veces las mismas casas que quizás dejaron los ancianos se ceden a personas de otros países. Es hermoso, a veces, ver el respeto que estas familias, estas personas, tienen por el Santuario, y también por Nuestra Señora, especialmente durante las fiestas. Pero la presencia del Santuario también es un punto de referencia para ellos, pues a menudo los veo entrar simplemente para admirar la belleza arquitectónica, o detenerse a contemplar el rostro de la Virgen, casi como si contemplaran el rostro de su serena madre, la madre que quizás dejaron atrás en tierras lejanas.

Padre Gibellini, ¿hay algún detalle litúrgico que le gustaría destacar de la celebración del domingo?

Sin duda, los voluntarios de Cáritas también participarán. Un dato interesante es que, durante la procesión del ofertorio al Papa, el primer don lo traerá una familia peruana que se ha refugiado en nuestra casa de Torvaianica. De esta manera, también recibirán el consuelo de su cercanía y bendición. Después, colaboradores de diversas Cáritas parroquiales entregarán otros regalos al Santo Padre.

¿Cómo vive la espera de León XIV? ¿Y qué es lo que más le ha impactado de estos primeros meses de su pontificado?

En primer lugar, me impresionó la sencillez y la cordialidad con la que trata con la gente. Ya he tenido la oportunidad de conocer al Santo Padre en dos ocasiones este mes, incluyendo su visita a la catedral el 20 de julio. Es una persona verdaderamente cálida, empática y atenta. Sí, diría que lo que me hizo especialmente feliz de interactuar con él fue precisamente su amabilidad, alguien que sabe decir con palabras que llegan al corazón. Creo que el Papa León será, sin duda, un Papa que se acercará a cada uno de nosotros con tanta sencillez y empatía.

Además, recordemos que su Santuario, al menos eso dicen, está de alguna manera vinculado al carisma agustiniano...

Es la tradición la que nos ha traído esta noticia. Se dice que en el año 768 un grupo de monjas agustinas trajo esta tabla de la Virgen desde Grecia. Pero históricamente, no tenemos documentación que lo acredite, salvo que el culto a la Virgen María existe en el Santuario desde 1060.

En una época tan azotada por los conflictos, ¿qué fuerza puede sacarse de la oración?

La oración es la única arma que tenemos para contrarrestar las armas de los hombres. Es un arma que, sin duda, nos ayuda no solo a sentirnos cerca del Señor, sino también a obtener, por intercesión de la Virgen, lo que hay en nuestro corazón. En las formulaciones litúrgicas, solemos decir que presentamos nuestra oración al Señor «más allá de lo que nuestra esperanza pueda ofender». De hecho, la oración es el camino real que nos conduce al corazón de Dios, quien es nuestra esperanza, y, por lo tanto, obtendremos de Él todo lo que deseamos.