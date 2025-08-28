Sant'Egidio: Comienza Global Friendship de los Jóvenes por la Paz

Hasta el 30 de agosto, en Roma, más de 1200 jóvenes de toda Europa y de las zonas de conflicto más extremas se reunirán, debatirán y reflexionarán sobre la reconciliación y la esperanza. Mañana, por la noche, se ha previsto un espectacular flashmob en el Panteón y el sábado una peregrinación a la Basílica de San Pedro. Stefano Orlando, director de Jóvenes por la Paz, declaró: "Queremos vivir estos días con la certeza de que juntos podemos cambiar el mundo".

Federico Piana - Ciudad del Vaticano

Más de 1.200 jóvenes, hombres y mujeres, de entre 15 y 25 años, procedentes de toda Europa, incluidos lugares de sufrimiento y conflicto como Ucrania, Tierra Santa y Siria, forman los Jóvenes por la Paz de Sant'Egidio que se reunirán en el centro de conferencias La Nuvola en Roma del 28 al 30 de agosto para la edición 2025 de su Global Friendship (Amistad Global), este año titulada "Esperanza de paz".

Momentos fuertes

El evento, que comenzará con un discurso de Marco Impagliazzo, presidente de la Comunidad de Sant'Egidio, incluye reuniones, debates y visitas culturales por la ciudad, así como un flashmob por la paz que tendrá lugar, mañana por la noche, en el magnífico marco del Panteón. «La decisión de celebrar este evento en Roma», explicó Stefano Orlando, responsable de Jóvenes por la Paz en Sant'Egidio, a los medios vaticanos, «también está relacionada con el hecho de que la capital acoge el Año Jubilar dedicado a la esperanza. El sábado por la mañana, de hecho, todos participaremos juntos en la peregrinación y el paso por la Puerta Santa de San Pedro y, por la noche. en la celebración eucarística en la Basílica de Santa María en Trastevere».

Urgencia del diálogo

El objetivo principal de este encuentro es hacer un llamamiento al mundo entero para que ponga fin a todos los conflictos, incluso a los olvidados. Y nadie comprende mejor que estos jóvenes la urgencia de dar un paso decisivo hacia la reconciliación entre todos los pueblos. «Muy a menudo», explica Orlando, «muchos de ellos, que forman parte de nuestros grupos nacionales, son chicos y chicas que Sant'Egidio acogió como migrantes, procedentes, por ejemplo, de zonas azotadas por el conflicto como Siria e Irak. Y ahora, son ellos quienes acogen a otros, trabajando por los pobres, los ancianos y los más vulnerables».

Esperanza inquebrantable

Aunque los jóvenes que participan en Amistad Global están preocupados por las tensiones y la violencia que azotan a muchas naciones, es innegable, nos asegura Orlando, que en sus corazones hay una esperanza inquebrantable: «Y queremos vivir estos días en Roma con esta misma esperanza, intentando abordar estos problemas juntos. Y el hecho de que nos reunamos también significa que no queremos rendirnos y que las cosas pueden cambiar».

Un comienzo aventurero

Las bases de la Amistad Global se sentaron hace más de veinte años gracias a un grupo inicial de jóvenes de Sant'Egidio que comenzaron a reunirse en varias ciudades italianas y otros lugares de Bélgica. «Fue en 2018, 50 años después de la fundación de la comunidad», concluye Orlando, «que este evento se lanzó oficialmente y, desde entonces, se celebra anualmente en una ciudad europea diferente».