Presencia Latinoamérica en nueva junta directiva de la FIUC

La Federación Internacional de Universidades Católicas eligió para su presidencia al padre Francisco Ramírez Yáñez, expresidente de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe y rector de la Universidad del Valle de Atemajac, en México.

Vatican News

En la 28ª Asamblea General de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC), celebrada del 29 de julio al 1 de agosto en la Universidad UNIVA, en México, cerca del 30% de los participantes de la Asamblea fueron miembros de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL), lo que reafirma el compromiso regional con la misión global de las instituciones de educación superior católicas.

La ODUCAL estuvo representada por su presidente, el P. Anderson Antonio Pedroso, S.J. (PUC-Rio), la secretaria general Rayssa Rios (Centro Universitário São Camilo – SP), miembros de la Junta Directiva y rectores de diversas instituciones de América Latina y el Caribe.

El encuentro reunió a delegaciones de universidades de todos los continentes, con un enfoque en la renovación del pensamiento universitario católico ante los desafíos contemporáneos.

La FIUC eligió para su presidencia al padre Francisco Ramírez Yáñez, expresidente de ODUCAL y rector de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), en México.

El evento fue de gran importancia para que los miembros de la FIUC debatieran sobre la misión universitaria en el contexto de las crisis sociales, ambientales y éticas, en consonancia con el Pacto Educativo Global.

El encuentro promovió la reflexión sobre el papel de la universidad católica como agente en la creación, articulación y dinamización del saber, en diálogo permanente con las realidades contemporáneas, las transformaciones culturales y los desafíos globales.

Asimismo, contribuyó a la construcción de una agenda común para el fortalecimiento de las redes académicas internacionales en torno a la fe, la ciencia y el servicio a la humanidad.

La presencia de ODUCAL en esta asamblea evidenció la unidad entre las universidades católicas y reafirmó el valor de la escucha, la cooperación y la corresponsabilidad en el ejercicio de la misión educativa de la Iglesia en el mundo.