Perú será sede del XXIX Congreso Interamericano de Educación Católica

En enero del 2026, la Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC) convoca al congreso de educación para reflexionar sobre la identidad institucional: “Tradición que Inspira, Innovación que Transforma".

Vatican News

Con el objetivo de ofrecer un espacio de encuentro, reflexión y proyección sobre la misión de la escuela católica en el siglo XXI, integrando la riqueza de su tradición evangelizadora con las oportunidades y desafíos de la innovación educativa se efectuará del 15 al 17 de enero de 2026 en Lima, Perú, el XXIX Congreso Interamericano de Educación Católica.

“Educar con alma, transformar con visión” es el lema que reunirá a trabajadores de la educación de América Latina y El Caribe en un espacio para reflexionar sobre la identidad institucional en movimiento, reconociendo los valores fundacionales, su actualización frente a los desafíos contemporáneos y su papel en la construcción de comunidades educativas con sentido y propósito. El título del congreso es "Tradición que Inspira, Innovación que Transforma".

El secretario general de la Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC), Óscar Pérez, señala que “este congreso se propone ser un espacio de reflexión, diálogo y proyección donde la comunidad educativa católica —directivos, docentes, agentes pastorales y familias— pueda reencontrarse con el corazón de su misión, discernir las urgencias del presente y soñar juntos una escuela que inspire por su identidad y transforme por su audacia”.

Asegura también Pérez que “hoy más que nunca, necesitamos una escuela que custodie lo que somos y se atreva a lo que podemos ser. Una escuela donde la tradición no sea peso, sino impulso; y la innovación, no moda, sino fidelidad creativa al proyecto educativo del Evangelio".

Otros de los objetivos del congreso será explorar e intercambiar experiencias sobre pedagogías innovadoras y transformadoras, que respondan a las necesidades del mundo actual, promuevan aprendizajes significativos y sitúen al estudiante como protagonista de su formación integral.

Más información e inscripciones del congreso