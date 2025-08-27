Permanecemos junto a quienes sufren como nos pide el Señor

El párroco Romanelli y los demás religiosos de la Sagrada Familia en la Franja deciden seguir «sirviendo a los necesitados, a los ancianos, a los enfermos». La guerra continúa y los bombardeos no cesan, la gente lo necesita todo, pero, según declara el religioso a los medios de comunicación vaticanos, «estamos en manos del Señor y confiamos en que, con la ayuda de tantas personas buenas en el mundo, esto se detendrá»

Francesca Sabatinelli – Ciudad del Vaticano

«Estamos aquí por Jesucristo, para servirlo en la Eucaristía, y lo servimos en la persona de los pobres y los enfermos, de los que sufren», por eso el padre Gabriel Romanelli, junto con los religiosos que se encuentran con él en el recinto de la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza, deciden seguir estando al lado de los necesitados, deciden seguir «sirviendo a todos».

En la parroquia están, junto al párroco, el padre Romanelli, otros sacerdotes del Instituto del Verbo Encarnado, las hermanas de la misma familia religiosa y las hermanas de la Madre Teresa. «Todos compartimos los mismos sentimientos», explica el sacerdote a los medios de comunicación vaticanos.

Al ver las necesidades de los ancianos, de quienes están angustiados, tristes y afligidos, de los discapacitados, comprendemos que el Señor nos llama a seguir sirviéndoles, porque, de lo contrario, ¿cómo podrán sobrevivir esas personas, ¿cómo podrán salir adelante?

Rezar por la paz, detener la guerra

El párroco y otros religiosos se suman al llamamiento conjunto lanzado ayer por el patriarca de Jerusalén de los latinos, cardenal Pierbattista Pizzaballa, y por el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén Teófilo III, pidiendo, continúa el párroco, «a las autoridades internacionales y a quienes tienen el poder de detener esta guerra que la detengan por el bien de todos».

“Seguimos rezando por la paz, por la libertad de todos aquellos que se ven privados de ella, por los rehenes, por la posibilidad de que se pueda atender a los miles y miles de enfermos y heridos que no encuentran en toda la Franja de Gaza la atención médica que necesitan”

Destrucción, muertos y heridos

Es en la ciudad de Gaza donde la situación se está volviendo particularmente grave en las últimas semanas. Siguen produciéndose más operaciones militares y han aumentado los bombardeos en diferentes partes de la ciudad, informa Romanelli, «con más muertos, más destrucción y más heridos».

«Esta es la situación general que, de cara al futuro, genera más incertidumbre en todas las personas: el hecho de que la guerra continuará y que la próxima etapa podría ser la guerra directamente contra la ciudad de Gaza», y es por eso que el religioso vuelve a pedir el fin del conflicto.

“Aquí, con mucha sencillez y humildad, seguiremos adelante. No es fácil, pero estamos en manos del Señor y confiamos en que, con la ayuda de muchas personas buenas en el mundo, todo esto, algún día, se detendrá”