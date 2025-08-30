Paz: Los jóvenes de San Egidio se unen para cambiar el mundo

Más de 1200 jóvenes de 12 países europeos, incluyendo representantes de África, Latinoamérica y Asia, y una numerosa delegación de Ucrania, devastada por la guerra, cruzaron la Puerta Santa de la Basílica Vaticana en Roma para la Amistad Global anual. Esta noche, la conferencia sobre la paz concluirá con una celebración eucarística en la Basílica Papal de Santa María la Mayor.

Federico Piana - Ciudad del Vaticano

Con la mirada fija en la Basílica Vaticana, sus sonrisas contagiosas destilando esperanza, sus corazones llenos de emoción por un momento solemne como cruzar la Puerta Santa, compartidos uno al lado del otro, de la mano. Los jóvenes de la Comunidad de San Egidio quizá nunca olviden su peregrinación jubilar.

Amor global

Hoy, sábado 30 de agosto, más de 1200 estudiantes universitarios y de secundaria de 12 países europeos, incluyendo representantes de África, Latinoamérica y Asia, y una nutrida delegación de jóvenes de la devastada Ucrania, marcharon por la Via della Conciliazione, portando la cruz de madera del Año Santo, rezando, cantando y pidiendo paz para todos los pueblos. Esto es lo que proclamaron con alegría desde el inicio de su conferencia internacional, "Amistad Global, Paz, Esperanza", que comenzó en Roma el 28 de agosto y concluye esta tarde con una celebración eucarística en la Basílica de Santa María en Trastevere, seguida de una celebración por la paz.

Dos chicas de la Comunidad de Sant'Egidio antes del inicio de la peregrinación Jubilar

Fe inquebrantable

"Para mí, esta peregrinación es un momento muy importante porque soy católico arameo y la fe es un pilar esencial de la existencia", dice Admon Al-Habib, un niño sirio que llegó a Italia hace nueve años a través de corredores humanitarios.

Tras huir de la guerra y ser acogido y ayudado, Admon decidió unirse al movimiento Jóvenes por la Paz de Sant'Egidio, con el que desde entonces no ha desaprovechado ninguna oportunidad para devolver la inmensa caridad recibida: «Hago lo que me hicieron a mí cuando llegué en 2016: estoy al lado de los pobres, los desfavorecidos, los marginados. En nuestra comunidad, creemos que cada persona puede dar algo a los demás. Nadie es tan pobre que no pueda hacerlo».

Jóvenes de San Egidio peregrinan en la via de la Conciliación hasta la Basílica de San Pedro

Regreso al Evangelio

Weronika Świergiel también forma parte de la colorida y festiva procesión de jóvenes que marchan hacia la Basílica Vaticana. Esta polaca de Poznan, la quinta ciudad más grande del país, estudia medicina y no se habría perdido esta peregrinación jubilar por nada del mundo. «Participar significa no solo sentirse parte de Sant'Egidio, sino de la Iglesia católica universal. También significa volver al Evangelio que siempre ha guiado a nuestra comunidad. Y luego hacerlo con amigos, que vienen de casi todo el mundo, es realmente hermoso y conmovedor».

Jóvenes de San Egidio en la Basílica de San Pedro

Sin reservas

Lo que fortalece a Weronika es ver a todos sus compañeros que participan en el programa "Amistad Global, Paz, Esperanza" comprometerse de todo corazón con quienes lo necesitan, como las personas sin hogar y los refugiados. "Cuando regrese a casa después de esta experiencia", dice, "y tenga que afrontar los desafíos de la vida diaria, reflexionaré sobre estos momentos y encontraré la fuerza para seguir estando ahí para quienes realmente lo necesitan". Gestos concretos que ayudan a construir la paz desde abajo, como el flashmob organizado anoche por los jóvenes de Sant'Egidio frente al Panteón, que contó con conmovedores testimonios de hombres y mujeres jóvenes.

La insensatez de la guerra

Ania, quien experimenta la crueldad y el sinsentido de la guerra ucraniana en Kiev, se preguntó qué esperanza hay entre las bombas y las víctimas. "Es la alternativa al mal", respondió, "es el rostro de un país sumido en la oscuridad. Aunque muchos jóvenes abandonan Ucrania cada día, somos la generación que reconstruirá esta nación. Elegimos quedarnos para ayudar a los necesitados".

Dos jóvenes participantes en la Amistad Global Esperanza de Paz de la Comunidad de Sant'Egidio

Sueños rotos

Zohra Sarabi también decidió no hacer la vista gorda. Su historia, como niña afgana que llegó a Italia gracias a los corredores humanitarios, comenzó con el dolor del viaje, de abandonar a sus padres y su país tras la toma del poder por los talibanes: «Todos mis sueños se hicieron añicos. Las libertades, especialmente las de las mujeres, fueron borradas». Pero entonces, con la Comunidad de Sant'Egidio, resurgió. «Hoy aprendí italiano, volví a estudiar e incluso aprobé mi examen de derecho público».

La esperanza, el único camino

En su discurso inaugural de la conferencia, pronunciado en el centro de conferencias Nuvola el 28 de agosto, el presidente de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, advirtió: «Hay un clima de resignación y cinismo en torno a los jóvenes. Un clima denso, teñido de juicios severos, un clima que aplasta sueños y esperanzas». Para contrarrestarlo, no dudó en señalar un camino, quizás el único posible: «Invertir en la fraternidad, la generosidad y el amor, porque el vínculo no es una restricción, sino una liberación que conecta con el resto del mundo». La vida y las obras de Floribert Bwana Chui, el joven de Goma, República Democrática del Congo, miembro de la Comunidad de Sant'Egidio, asesinado en 2007 tras resistirse a un intento de soborno, sin duda pueden servir como un faro de luz. Su reciente beatificación nos hace comprender que, explicó Impagliazzo, para combatir «la violencia y el abandono del otro, debemos practicar la esperanza que transforma el mundo».