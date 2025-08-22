La Ceama concluye su encuentro: Iglesia con corazón amazónico

La Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) se reunieron del 17 al 20 de agosto en la sede del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) en Bogotá, Colombia.

Con alegría y gratitud, los obispos miembros de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) se reunieron del 17 al 20 de agosto de 2025 en la sede del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) en Bogotá. Convocados por la presidencia de la CEAMA, los pastores vivieron días de fraternidad, escucha y discernimiento, guiados por el Espíritu Santo, para reconocer avances, resistencias, desafíos y esperanzas en el caminar de la Iglesia Panamazónica.

Un mensaje del Papa y el compromiso pastoral

Durante el encuentro, los obispos recibieron con gratitud el mensaje enviado por el Papa León XIV, quien animó a seguir respondiendo a la misión de la Iglesia: anunciar el Evangelio a todos, promover el trato justo a los pueblos amazónicos y cuidar la Casa Común.

Testimonio de fe y esperanza en la Amazonía

Los obispos reconocieron y agradecieron la entrega generosa de religiosas, religiosos, laicas, laicos, diáconos y presbíteros que, incluso en medio de amenazas y dificultades, sirven a las comunidades amazónicas. Recordaron también la vida martirial de tantas hermanas y hermanos que han dado testimonio de fe hasta el extremo.

Asimismo, valoraron los avances en articulación pastoral, revitalización de consejos, formación integral y la creciente conciencia en torno a la ecología integral, la defensa del territorio y los derechos de los pueblos originarios.

Resistencias y desafíos

Con humildad, los obispos también señalaron ciertas resistencias presentes en este proceso: miedos al cambio hacia una Iglesia sinodal, actitudes de clericalismo, autoritarismo o falta de audacia misionera. Frente a estos desafíos, reafirmaron su deseo de seguir construyendo una Iglesia profética, cercana y misionera.

Una Iglesia con corazón amazónico

El encuentro renovó el compromiso de la CEAMA de ser una Iglesia centrada en el bautismo, que camine junto a los pueblos, escuche su sabiduría ancestral y asuma con decisión el cuidado de la Casa Común frente a la crisis climática.

“La Amazonía no es una tierra vacía para explotar —afirmaron los obispos—, sino un territorio habitado, amado y cuidado desde generaciones, lugar de la presencia de Dios”.

Consolidar la CEAMA como espacio de comunión

Los pastores confirmaron su pertenencia a la CEAMA, a la que reconocieron como un espacio privilegiado de comunión, discernimiento y misión. Entre sus compromisos destacaron el impulso a la formación de seminaristas, clero, vida religiosa y agentes de pastoral; la búsqueda de sostenibilidad económica; y la colaboración más estrecha entre jurisdicciones vecinas.

Agradecimiento y envío misionero

La CEAMA expresó su gratitud al CELAM por la acogida y hospitalidad durante estos días de encuentro. Finalmente, los obispos confiaron su compromiso a la intercesión de María, Madre de la Amazonía, pidiendo que acompañe a sus hijos en los momentos de luz y de cruz.

Con información de la Ceama