Obispos de España: Intensificar la oración y las actitudes en favor de la paz

Con el fin de responder al llamamiento del Papa León XIV a intensificar la oración y las actitudes en favor de la paz, el Presidente de la Conferencia Episcopal Española ha dirigido una Carta a los Obispos de España invitándolos a intensificar en las celebraciones litúrgicas de cada día la oración por la paz, a través de los formularios de la Misa «Por la paz y la justicia» y «En Tiempo de Guerra y Desorden» y Misas y oraciones por diversas necesidades.

Vatican News

“No podemos permanecer indiferentes ante el prolongado sufrimiento que provocan los guerras y conflictos armados en tantas latitudes”, es esta la invitación que monseñor Luis Argüello, Obispo de Valladolid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha dirigido en una Carta a los Obispos de España, con el fin de responder al llamamiento del Papa León XIV a intensificar la oración y las actitudes en favor de la paz.

Lee aquí el contenido completo de la carta y los textos propuestos para orar por la paz

Urge una alianza de creyentes en favor de la paz

En la Misiva, el Presidente de la CEE señala que, “el periodo estival no es tiempo de paz ni de tregua en Gaza, Ucrania, Siria, Yemen, Sudán, Haití o en tantos otros lugares del mundo”. Por ello, no podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento que provocan los guerras y conflictos armados en tantas partes del mundo.

“Vivimos en un mundo donde todo está conectado. Urge una alianza de creyentes en favor del evangelio de la vida y la cultura de la paz. Una alianza que invite a la conversión personal y relacional para hacer de cada creyente y comunidad católica un signo e instrumento de la paz de Dios”.

Intensificar en las celebraciones litúrgicas la oración por la paz

En este sentido, “desde la CEE, en sintonía con iniciativas similares en otras Conferencias Episcopales – se lee en la Carta – queremos responder al llamamiento del Papa León XIV a intensificar la oración y las actitudes en favor de la paz”. Por eso, además de otras posibles iniciativas, invitan a intensificar en las celebraciones litúrgicas de cada día la oración por la paz.

“Podemos realizarlo a través de los formularios de la Misa «Por la paz y la justicia» y «En Tiempo de Guerra y Desorden». En ambos casos se puede utilizar una de las Plegarias Eucarística para la reconciliación. También se pueden incluir intenciones especiales en la Liturgia de los Horas para implorar al Señor el don de la paz y la conversión de los violentos. Podrían también organizarse momentos de oración y adoración por la paz”.