Mónica y la fe que maduró a través de las pruebas de la vida

Los obstáculos y dificultades que experimentó la madre de san Agustín, cuya memoria litúrgica celebramos hoy, estuvieron siempre entrelazados con la oración y la confianza en Dios. Esta actitud la llevó a confiar plenamente en la obra del Señor a pesar de las decisiones arriesgadas de su hijo. Esta confianza fue recompensada con la conversión del futuro santo de Hipona.

Tiziana Campisi – Ciudad del Vaticano

Modelo de mujer creyente: así conocemos a Santa Mónica, nacida en Tagaste en el año 331 y casada a los 23 años con el pagano patricio, funcionario municipal, madre de Agustín, obispo de Hipona, Padre de la Iglesia. De ascendencia bereber, provenía de una familia cristiana adinerada que le permitió estudiar, lo que le permitió a la joven Mónica leer las Sagradas Escrituras. Combinaba una inteligencia vivaz, una personalidad fuerte y una profunda sensibilidad. «Femenina en apariencia, viril en la fe, eterna en la calma, maternal en el amor, cristiana en la piedad», la describe su hijo en las Confesiones (IX, 4, 8).

Puede resultar sorprendente que Mónica se casara con un no creyente, pero los matrimonios mixtos no eran infrecuentes en el África del siglo IV, ya que muchos paganos no eran hostiles al cristianismo y toleraban que sus esposas creyentes vivieran su fe y criaran a sus hijos en consecuencia. Además de Agustín, Mónica tuvo dos hijos más con Patricio: Navigio y una hija cuyo nombre se desconoce. Esposa amorosa, sabía encontrar momentos oportunos para dialogar y discutir con su esposo, esperando pacientemente a que se calmara el enojo, algo habitual en el temperamento irascible de su esposo. Se sabe que las oraciones de Mónica, su amabilidad y bondad, e incluso sus virtudes como esposa, convencieron a Patricio para la fe católica, a pesar de que falleció en el año 371, poco después de recibir el bautismo.

El alimento de la fe

Y fue precisamente la fe la que alimentó la vida de esta enérgica mujer que, tras enviudar a los 39 años y criar a tres hijos, nunca se desanimó y se dedicó por completo a ellos. Su mayor preocupación fue Agustín, de diecisiete años, un joven exuberante, perspicaz y prometedor, a quien había inscrito entre los catecúmenos pero no había bautizado; «conociendo las oleadas de tentaciones que ya se cernían sobre él» ( Confesiones X, 11, 18), decidió posponer el sacramento. Mónica quería que continuara sus estudios, tras los muchos sacrificios de Patricio al enviarlo a Madaura para aprender «literatura y elocuencia», y se esforzó al máximo por apoyarlo en Cartago. Al igual que su esposo, aspiraba a una brillante carrera para su primogénito, convencida, además, de que la educación y la ciencia lo ayudarían a alcanzar a Dios.

Las lágrimas de Mónica

Sin embargo, en la metrópoli portuaria, a los diecinueve años, Agustín abandonó la Iglesia católica y abrazó el maniqueísmo, una mezcla de cristianismo, teorías científicas y cosmología mitológica. También se involucró con una mujer de clase social inferior, lo que le permitió permanecer a su lado como concubina. Tuvo un hijo con ella, Adeodato, y sus necesidades económicas aumentaron. Decidió entonces regresar a Tagaste para abrir una escuela secundaria de retórica como profesor. Mónica, sin embargo, indignada y enfadada, se negó a acogerlo en su hogar: no le fue fácil aceptar las decisiones de su hijo, un hereje, en efecto, que había abrazado la secta de los seguidores de Mani; vivía con una joven con la que no podía casarse; y era padre de un niño que mantener. Pero la oración y la fe llevaron a Mónica a una primera conversión. Lágrimas copiosas corrieron por su rostro ante el altar del Señor; imploró a Agustín que se arrepintiera. No sucedió, pero Mónica cambió de opinión, porque la fe le enseñó a respetar los tiempos de Dios.

Un sueño premonitorio

Un "sueño consolador" ( Confesiones III, 11, 19-20) la impulsó entonces a aceptarlo en su hogar: se vio "de pie sobre una regla de madera", junto a "un joven radiante y alegre" que se acercó "sonriéndole" y que, al verla angustiada, le preguntó "el motivo de su tristeza y sus lágrimas". Ella respondió que la causa de su angustia era la perdición de su hijo, y el joven la tranquilizó instándola a "mirar a su alrededor", porque en esa regla donde ella estaba, su hijo también estaba allí. Agustín intentó interpretar el sueño a su manera al enterarse, instando a su madre a no desesperar, pues un día ella también compartiría sus decisiones. Pero Mónica "inmediatamente, sin dudarlo un instante, exclamó" que le habían dicho: "Donde tú estés, él también estará", y no al revés.

Perseverando en la fe

Pasaron los años y Mónica no dejaba de orar y derramar lágrimas por su hijo, siempre preocupada por encontrar la manera de que se arrepintiera. Incluso le pidió a un obispo erudito (12.21) que se quedara con su hijo para que pudiera refutar sus errores y disuadirlo de sus principios erróneos. El obispo le aconsejó que lo dejara donde estaba, añadiendo: «Solo reza al Señor por él. Él mismo descubrirá, leyendo, dónde está su error y cuán grande es su impiedad». Pero Mónica no se rindió e insistió «aún más con súplicas y abundantes lágrimas», y fue despedida con una frase que también ha llegado hasta nosotros, en las Confesiones : «No puede ser que perezca el hijo de tantas lágrimas».

Una vez más tuvo que aprender a perseverar en la fe, a aceptar la voluntad desconocida de Dios y a dejar de lado la urgencia que la impulsaba a confiarse, en cambio, a la Providencia. Y lo mismo ocurrió cuando Agustín, al regresar a Cartago para dedicarse a la docencia, consideró mudarse a Roma. Mónica, desesperada, rezó de nuevo a Dios e intentó disuadir a su hijo, quien llegó a la ciudad en secreto mintiéndole. Lloró profusamente y volvió a invocar al Todopoderoso, pero luego reanudó su vida cotidiana, viviendo su fe y aceptando la ausencia de su hijo. Más tarde se reunió con él en Milán, donde había obtenido una plaza de profesor de retórica. Allí, Agustín le informó a su madre que ya no era maniqueo; ella «no saltó de alegría» (VI,1,1), «había estado tranquila durante algún tiempo» y «ninguna exultación incontrolada conmovió su corazón», tanto que «con absoluta calma» y confianza dijo: «Creo en Cristo que antes de emigrar de este mundo, te habré visto como un católico convencido».

El corazón abierto de Agustín

En la diócesis de Milán, Mónica encontró una nueva guía en el obispo Ambrosio, cuya predicación había abierto el corazón de Agustín; se unió a la comunidad local y fortaleció su fe, convencida de que su hijo ahora podría contraer matrimonio cristiano, por lo que trabajó incansablemente. El resultado es bien conocido: Agustín alcanzaría la conversión y decidiría dedicarse por completo a Dios. Mónica se regocijó enormemente: «Empezó a bendecirte», relata el obispo de Hipona (VIII, 12, 30), «porque puedes hacer más de lo que pedimos y entendemos». Y nosotros, las generaciones futuras, solo podemos aprender de ella una gran lección.