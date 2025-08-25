Meeting de Rímini. Padre Faltas: "La situación en Gaza es inhumana"

El vicario de la Custodia de Tierra Santa lleva al encuentro de Comunión y Liberación la voz de quienes viven el conflicto entre Israel y Hamás, lanzando un llamamiento para afrontar la violencia y la gravísima situación humanitaria.

El padre Ibrahim Faltas, franciscano y vicario de la Custodia de Tierra Santa, pide que se escuchen los llamamientos del Papa, ya que hay muchas víctimas en Gaza, y "quienes pagan por esta situación", declaró a los medios vaticanos, "son los niños huérfanos, las mujeres, los discapacitados y los ancianos".

"¡Basta ya de esta guerra! Pido a la comunidad internacional que encuentre una solución humana a la situación inhumana que la gente vive desde hace dos años. La gente se muere de hambre, sed y calor", insiste el padre Faltas.

En cuanto a la iniciativa de ayuno y oración convocada por León XIV, el padre Faltas recuerda que todos siguieron el llamamiento del Papa: "Musulmanes, cristianos y judíos», afirma, "ayunaron y oraron por la paz". Una vez más, exhorto a los poderosos del mundo a que encuentren una solución, que hagan algo. Es muy difícil que llegue ayuda humanitaria ahora, es muy difícil que la gente salga, es muy difícil hacer algo.

"Es hora - concluye el vicario de la Custodia de Tierra Santa, de que todos los poderosos del mundo encuentren una solución. Durante más de 70 años, todos han estado sufriendo, tanto israelíes como palestinos. ¡Basta, basta!"