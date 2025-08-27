Manifiesto para una Ecología Integral: Un llamado profético de la Iglesia en Brasil

A la luz de la Encíclica Laudato si’, el Manifiesto advierte también contra las falsas soluciones que reducen la ecología a una estética verde carente de justicia. Al mismo tiempo, el Manifiesto es un anuncio de esperanza. Señala caminos de vida que nacen de una fe encarnada en lo cotidiano de las comunidades.

Vatican News

Como signo de comunión con el camino sinodal de la Iglesia y en preparación para la COP30, la Comisión Especial para la Ecología Integral y la Actividad Minera de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB) ha publicado el “Manifiesto por una Ecología Integral”. Se trata de un documento profundamente arraigado en la espiritualidad cristiana y en la tradición profética de la Iglesia de América Latina.

Contra las falsas soluciones ecológicas sin justicia

A la luz de la Encíclica Laudato si’, el Manifiesto advierte también contra las falsas soluciones que reducen la ecología a una estética verde carente de justicia y denuncia la lógica de muerte presente en el extractivismo depredador, en la financiación de la naturaleza y en la llamada “transición energética”, que sacrifica los territorios más vulnerables.

El Manifiesto es un anuncio de esperanza

Al mismo tiempo, el Manifiesto es un anuncio de esperanza. Señala caminos de vida que nacen de una fe encarnada en lo cotidiano de las comunidades: el testimonio de los mártires de la ecología, la resistencia de los pueblos originarios y tradicionales, la práctica de la agroecología, la sobriedad feliz y la espiritualidad de la interdependencia con toda la creación.

Un documento al servicio de las comunidades eclesiales

El “Manifiesto por una Ecología Integral” está disponible en español, portugués e inglés. El documento está al servicio de las comunidades eclesiales, las diócesis y los organismos que desean vivir en profundidad el llamado a cuidar de la creación, escuchando el clamor de la tierra y de los pobres, y testimoniando, con esperanza, la buena noticia del Reino.

Lee aquí el texto completo del “Manifiesto para una Ecología Integral”