Las voces de los jóvenes en Tierra Santa se unen a las de Roma para pedir la paz

Dos jóvenes, Maria Andréia y Marcelo Paulo, de la Comunidad Shalom de Nazaret, no pudieron estar en la Ciudad Eterna para el Jubileo debido al conflicto. «Es hermoso, sin embargo, saber que nuestras vidas encuentran sentido para los demás. En esta guerra, la gente sufre, los seres humanos sufren. Nos conmueven las oraciones de tantos que imploran la paz, especialmente en Oriente Medio, y nosotros también nos unimos a la Iglesia. Vivimos en un momento delicado de división y heridas.

Antonella Palermo - Ciudad del Vaticano

Debido a la guerra, los jóvenes de Tierra Santa, imposibilitados de viajar a Roma y compartir la experiencia del Jubileo con miles de jóvenes, cumplen fielmente la necesidad de permanecer en los lugares santos, cerca de quienes sufren las consecuencias del conflicto. Un joven y una joven de origen brasileño, misioneros de la Comunidad Shalom de Nazaret, comparten el significado de su defensa de la fe y la oración.

María Andréia: Rezo en los lugares santos, es un tiempo de gracia

Maria Andréia Bernardo viaja actualmente entre Jerusalén y Belén. "Tenía todo preparado para ir a Roma, pero debido a la guerra, las aerolíneas cancelaron los vuelos y ya no pude venir. Mientras oraba, escuché la voz del Señor diciéndome muy claramente que sería mejor quedarme en Tierra Santa, no venir al Jubileo. En estas dos semanas comprendí que el Señor me quería aquí con Él, uniendo mi corazón al de los jóvenes de Roma", dice. "Estoy rezando en los lugares santos, a menudo sola, con la fuerza que me da su Espíritu. Es un tiempo hermoso, de gracia, de intercesión vivida no solo con palabras, sino en carne y hueso. Es hermoso".

María Andréia

"Es bueno saber que no estás solo"

Comparte la ternura de conocer a personas con diversos carismas en la tierra natal de Jesús: «Es hermoso saber que no estamos solos. Hay toda una expresión cristiana, una Iglesia viva y vivificante en esta tierra. Qué hermoso es experimentarlo y saber que nuestras vidas encuentran sentido en vivir por los demás, en la intercesión por los que sufren. En esta guerra, la gente sufre, los seres humanos sufren». Maria Andréia enfatiza que su intercesión es por el corazón humano, que necesita reconciliarse con Dios. «Uno mi corazón al Papa, a nuestro fundador, que está allí en Roma. Me siento profundamente unida a los jóvenes allí. El Señor quiso concederme esta renovación en Jesús. Puedo hacerle compañía, a solas, en el sagrario, por todas las naciones en guerra y especialmente por Oriente Medio. Me uno a la multitud de jóvenes que rezan».

Marcelo Paulo: Un tiempo de heridas, pero la oración nos llega

Marcelo Paulo do Nascimento , miembro consagrado de la Comunidad Shalom, también sigue el Jubileo de la Juventud desde la distancia. «Reconocemos que el mundo necesita testigos de esperanza y paz, y no hay manera más concreta e incisiva de dar testimonio de ello que a través de la Iglesia reunificada, que nos muestra a jóvenes de muchas partes del mundo reunidos para orar y vivir su fe juntos», dice desde Nazaret. «Nos conmueven las oraciones de tantos que imploran la paz, especialmente, en Oriente Medio, y nosotros también nos unimos a la Iglesia. Vivimos un momento delicado de división y heridas». Y exhorta: «No tengamos miedo de dar testimonio de nuestra fe, de vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de proclamarlo con nuestras vidas. En Él está nuestra esperanza».

Marcelo Paulo

Permanecer cerca de las personas afectadas por el peligro.

Marcelo profundiza en la naturaleza de su vocación, explicando que su misión es precisamente asegurar una presencia cercana a la gente en medio de tanta incertidumbre, peligro e inseguridad. Ya es un gran consuelo para la gente. La Basílica de la Anunciación suele recibir a peregrinos de todo el mundo: «Obviamente, el número de peregrinos ha disminuido drásticamente durante este período, pero seguimos organizando eventos en la iglesia cada semana. En la Comunidad Shalom intentamos estar aún más cerca de los jóvenes y las familias. Organizamos reuniones de oración en nuestra casa y ofrecemos apoyo espiritual en Nazaret, Haifa y ciudades cercanas. Durante los ataques más intensos», explica Marcelo, «como misionero, sentí miedo; sentí el sufrimiento de la gente de aquí que no tenía refugio. Esperamos alcanzar la paz; lo que podemos hacer es ofrecer nuestras oraciones. Sigue siendo una hermosa experiencia de unidad, un signo de fe y un estímulo para seguir adelante».