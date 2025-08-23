“La Solidaridad Salva Vidas”: encuentro nacional de Cáritas de Venezuela

Cáritas de Venezuela realizó un encuentro nacional reflexionando sobre los temas vulnerables de la población y el camino sinodal de la organización. Y las respuestas ante las nuevas crisis emergentes generadas por el cambio climático.

Vatican News

Los directores diocesanos de Cáritas en Venezuela se reunieron en la sede el episcopado venezolano en Caracas, creando un espacio fundamental para la coordinación, la formación y la rendición de cuentas de la labor realizada en el último año en materia de atención a emergencias y desarrollo de la pastoral social en el país.

Los 75 representantes de Caritas han tenido como lema de encuentro, que se desarrolló el 19 y 20 de agosto: “La Solidaridad Salva Vidas”, enfocándose en la respuesta ante las nuevas crisis emergentes generadas por el cambio climático.

La jornada tuvo la presencia del Nuncio Apostólico en Venezuela, quien hizo llegar un mensaje de cercanía y aliento de Su Santidad para todos los agentes de pastoral social, destacando su labor esencial en la primera línea de la caridad.

Por su parte, monseñor José Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo y presidente de Cáritas Venezuela, resaltó la importancia de la unidad y la fe en la misión de servicio. Asimismo, la directora nacional de Cáritas, la Doctora Janeth Márquez, se dirigió a los asistentes para presentar los objetivos del encuentro.

Fue anunciado en el encuentro que Cáritas Venezuela ya está presente en la totalidad de las jurisdicciones eclesiásticas del país (diócesis, arquidiócesis y vicariatos), logrando una cobertura nacional.

Entre los temas presentes en las ponencias, destacan: “Arquitectura del poder en las regiones. Comunas”; “Impacto del cambio climático en Venezuela y su consecuencia en la población”; “La Asistencia Humanitaria y su perspectiva”. Estas intervenciones proporcionaron una mirada profunda a las realidades complejas que afectan a las comunidades vulnerables en Venezuela.

Otros temas de reflexión eclesial fueron: “Avances y desafíos del proceso sinodal en la Iglesia venezolana y universal y sus implicaciones para la pastoral social Cáritas”; “¿Ǫué ha dicho el Pueblo de Dios en Venezuela en las consultas sobre la Sinodalidad?”. Promoviendo una reflexión sobre cómo el camino de comunión, participación y misión en el trabajo de Cáritas.