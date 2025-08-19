Inundaciones en Pakistán: La gratitud de Cáritas al Papa

Amajad Gulzar, director ejecutivo de la organización benéfica en el país, declaró: «La cercanía de León XIV ha hecho que las familias afectadas se sientan queridas por la Iglesia universal». Cientos de personas han muerto y miles han sido desplazadas por las fuertes lluvias que no dan señales de disminuir. Numerosas aldeas y pueblos han quedado destruidos y aislados.

Federico Piana - Ciudad del Vaticano

Pakistán sigue siendo un infierno. Este lunes 18 de agosto, es una fecha que la población del norte de esta nación del sur de Asia no olvidará fácilmente. Porque, además de lamentar a las víctimas de las inundaciones que en los últimos días han causado al menos 350 muertos, cientos de heridos y miles de desplazados, deben presenciar con impotencia cómo los rescatistas se ven obligados a abandonar los intentos de extraer decenas de cuerpos aún enterrados en el lodo debido a las incesantes lluvias que paralizan por completo las labores de socorro. Por lo tanto, es imposible intentar llegar a las pequeñas zonas urbanas donde viviendas, escuelas y oficinas públicas se han derrumbado, bloqueando las principales vías de acceso. Según las autoridades gubernamentales, varios cientos de residentes siguen desaparecidos.

Iglesia en primera línea: gratitud a León XIV

Las palabras del Papa de este domingo trajeron un rayo de esperanza no solo a Gulzar, sino también a la sufrida Iglesia local. Tras el Ángelus, expresó su cercanía a los pueblos de Pakistán, India y Nepal afectados por las inundaciones: «Las comunidades eclesiales expresaron su profunda gratitud a León XIV, y muchas de las familias afectadas se sintieron queridas y no olvidadas por la Iglesia universal». Además, la Iglesia local también se ha visto gravemente afectada. El director ejecutivo de Cáritas Pakistán informa de graves daños en las estructuras parroquiales, centros comunitarios y escuelas católicas. En algunas ciudades, las viviendas y los cultivos de los feligreses resultaron parcial o totalmente dañados. Para abordar esta dolorosa emergencia, el clero local y los voluntarios laicos se han comprometido a coordinar las labores de socorro, brindar asistencia y apoyo mediante la oración.

En evidencia 17/08/2025 Dolor del Papa por las víctimas de las inundaciones en Pakistán, India y Nepal Después del rezo mariano del Ángelus, León XIV reiteró su llamado a poner fin a las guerras y promover la paz. También un agradecimiento a todos los que promueven el Evangelio con ...

Proyectos específicos

En particular, Cáritas Pakistán ha puesto en marcha un proyecto que prevé ayudar a más de 12 000 personas en las zonas más devastadas, como Buner, Rawalpindi, Layyah, Jhang, Karachi y Lahore. Distribuiremos numerosos paquetes de alimentos, kits de higiene, materiales de construcción, utensilios de cocina y agua potable. Además, organizaremos 15 campamentos médicos gratuitos para tratar enfermedades relacionadas con las inundaciones, incluyendo sesiones de concienciación sobre la higiene para prevenir brotes de cólera, malaria, diarrea y dengue", asegura Gulzar. Hace un llamamiento a la comunidad internacional para que ayude a satisfacer las necesidades cada vez más urgentes de la población: además de alimentos y agua, se necesita refugio temporal, atención médica y apoyo psicológico, especialmente para mujeres y niños. "Instamos a los donantes, socios y sociedad civil", afirma, "a unirse a esta respuesta humanitaria. Juntos, podemos salvar vidas y reconstruir comunidades". Además, voluntarios y equipos de campo de Cáritas están visitando las zonas afectadas por las inundaciones y en contacto con las autoridades del distrito.

India también afectada

Lamentablemente, la situación sigue siendo grave en India, donde las inundaciones, según los últimos datos disponibles, han causado la muerte de un centenar de personas y el desplazamiento de numerosas en los últimos dos días. Al igual que en Pakistán, pueblos y aldeas han quedado destruidos y muchos otros se encuentran aislados. Según informes, las lluvias, que llevan meses cayendo, han afectado a Himachal Pradesh, un estado del norte situado en el Himalaya y que alberga numerosas estaciones de esquí: hasta la fecha, los deslizamientos de tierra y lodo han causado la muerte de más de 200 personas solo allí.