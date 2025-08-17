Católicos y evangélicos llaman a la unidad y al voto en Honduras en caminata

Este sábado se demostró en la Caminata de Oración por Honduras, que todo el país puede caminar junto por la paz. Organizada por la Iglesia católica y la Confraternidad Evangélica, tuvo lugar en Tegucigalpa y en más de 50 ciudades del país bajo el lema bíblico: “Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y salvación” (Is 52,7).

Patricia Ynestroza-Vatican News

La jornada, realizada en Tegucigalpa y en más de cincuenta ciudades del país, así como en comunidades hondureñas en el extranjero, buscó enviar un mensaje de esperanza, unidad y paz a la nación. Según los organizadores, el objetivo principal fue reafirmar la fe en Jesucristo como fundamento de la reconciliación y recordar que Honduras puede “caminar junta” en medio de sus diferencias.

Un llamado a la paz y a la democracia

Durante el acto final, el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, y el pastor Gerardo Irías, de la Confraternidad Evangélica, leyeron un mensaje conjunto en el que subrayaron que “toda Honduras ha visto que sí es posible caminar juntos. La diversidad en la libertad nos enriquece mutuamente”.

Un momento de la caminata (AFP or licensors)

En ese contexto, invitaron a todos los ciudadanos con derecho a voto a participar en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre de 2025, ejerciendo su derecho de manera consciente, respetuosa y responsable. “Lo reiteramos, es necesaria y es posible una Honduras en la que se viva la verdad, la justicia, la libertad, la honestidad y la equidad”, enfatizaron.

El mensaje también incluyó un recordatorio a los candidatos a cargos de elección popular: se les animó a promover el diálogo abierto y el bien común, además de hacer públicos los valores que inspiran sus proyectos políticos como un acto de transparencia.

Otro momento de la caminata (AFP or licensors)

Fe y esperanza compartida

La masiva participación fue interpretada por las Iglesias como una muestra de civismo y fervor por la patria. “Hoy en muchas ciudades de nuestra patria y más allá de nuestras fronteras, hemos caminado juntos movidos por la fe en Jesucristo y por un sincero amor a Honduras. Con este acto pacífico y pacificador queremos dar un mensaje de esperanza a todos los hondureños”, expresó el mensaje final.

Los organizadores destacaron que, aunque existe diversidad entre los participantes, todos estuvieron unidos por los valores del Evangelio de Jesucristo, con la convicción de difundir la paz, la honorabilidad y el mutuo reconocimiento en todos los rincones del país.

Honduras unida: se puede

Al cierre del mensaje se lee: “Bienaventurados los que caminan juntos por Honduras. Viva Honduras. Viva Jesucristo”.

En la iniciativa, convocada desde el 18 de julio, los organizadores agradecieron la participación tanto de quienes se unieron en las calles como de aquellos que acompañaron la jornada en oración, y reiteraron su convicción de que el país anhela paz y justicia.

Por la paz y la unidad de Honduras