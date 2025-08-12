Rodríguez Maradiaga: ¿Dónde está nuestro tesoro y nuestro corazón?

En medio de los desafíos y amenazas que enfrenta Honduras, el Evangelio de hoy, dijo el Cardenal en su homilía, nos llama a mantenernos vigilantes y firmes en la fe, sin dejarnos vencer por el miedo en el país aunque se les amenace. Y recordó que nuestro verdadero tesoro está en el Señor Jesús, fuente inagotable de vida y esperanza.

Patricia Ynestroza-Vatican News

En su homilía dominical, el Cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga invitó a los fieles a vivir con confianza, esperanza y vigilancia activa, recordando que “solo en Dios está nuestra seguridad”. Inspirado en las palabras de Jesús: “No temas, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido a bien darles el Reino” (Lc 12,32), el Cardenal subrayó que el “pequeño rebaño” no se refiere a un grupo reducido por número, sino a una comunidad de gente sencilla, aparentemente débil a los ojos del mundo, pero fuerte en la fe.

¿Dónde esta nuestro tesoro y nuestro corazón?

¿Qué alimenta profundamente nuestra vida y le da sentido? Para los cristianos, afirmó el purpurado, nuestro tesoro es el Señor Jesús, fuente inagotable de vida y de esperanza. Él, en el Evangelio de hoy, nos deja varias comparaciones para señalar las actitudes esenciales que todo discípulo debe cultivar. ¿le estamos abriendo la puerta a Jesús o vivimos cediendo nuestro corazón a ideologías que prometen mares y montes, pero que nunca cumplen? se pregunta el cardenal.

La verdadera seguridad

El purpurado advirtió sobre el peligro de poner la confianza en el dinero, el poder o el placer sin reglas morales. No pongamos afirmó Rodríguez Maradiaga nuestro bienes donde la "polilla y la corrupción acaban con todo". Rodríguez Maradiaga invitó a despertar de la indiferencia, de la pasividad y del descuido con que, sin darnos cuenta, podemos dejar enfriar nuestra fe. Recordó que el Evangelio nos invita a “hacernos bolsas que no se echen a perder” y a buscar un “tesoro inagotable en el cielo”. Habló de la cultura del consumismo que promete felicidad pero deja vacío el corazón:

“Las cosas son necesarias para vivir, pero no son la fuente de la vida ni la clave de la felicidad”

El Cardenal denunció que el modelo económico actual, centrado en el “tener” antes que el “ser”, es incompatible con la vida humana y deja a muchos sin esperanza. Frente a esto, Jesús ofrece el verdadero tesoro: el Reino de Dios, que no se agota.

Vigilancia y servicio

Reflexionando sobre las imágenes evangélicas de “tener ceñida la cintura” y “las lámparas encendidas”, el Cardenal explicó que el discípulo debe estar siempre disponible para servir, como Jesús que lavó los pies a sus discípulos. La vigilancia, señaló, no significa pasividad: “Estar vigilantes quiere decir estar dispuestos a actuar”.

Fe que vence el miedo

Hoy más que nunca necesitamos una fe viva que nos libere de la superficialidad y el sin sentido que tantas veces marcan el ritmo de la sociedad. Queridos hermanos, dijo, no tengamos miedo. El miedo es contrario a la fe. En Honduras, aunque se nos amenace o se quiera usar el poder para intimidarnos, no podemos dejar que el temor nos paralice. Dios nos llama a la vigilancia, pero no a una vigilancia pasiva, sino a una actitud activa, siempre listos para obrar el bien. Jesús nos advierte: “Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón”.

Por último, invitó que nuestro tesoro esté en Dios, y que desde ahí se inspiren nuestras decisiones y acciones. La verdadera riqueza, señaló, se encuentra en amar, servir y construir justicia.

La vigilancia cristiana no es un esperar de brazos cruzados, sino un compromiso diario. Cada bautizado en Honduras, dijo el cardenal, está llamado a participar en la vida social, a aportar en su comunidad, a resistir el mal con la fuerza del bien. Como nos recuerda San Pablo en su carta a los Gálatas: “No nos cansemos de hacer el bien”.