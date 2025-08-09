Episcopado Peruano organiza la Semana Social 2025

Del 14 al 16 de agosto, Lima será sede de la Semana Social 2025, organizada por el Episcopado Peruano y aliados, bajo el lema “Caminando juntos con esperanza por el Bien Común”, para reflexionar y responder a los desafíos sociopolíticos del país antes de las elecciones de 2026.

Del 14 al 16 de agosto, Lima será el escenario de la Semana Social 2025, un espacio nacional de encuentro, diálogo y compromiso promovido por la Conferencia Episcopal Peruana junto a la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el Instituto Bartolomé de las Casas (IBC) y la Conferencia de Religiosas y Religiosos del Perú (CRP). Bajo el lema “Caminando juntos con esperanza por el Bien Común”, esta iniciativa busca ofrecer una respuesta unificada y esperanzadora frente a la compleja realidad sociopolítica del país, en plena antesala del proceso electoral 2026.

El evento se llevará a cabo en el Centro de Formación en Salud San Camilo, en el Cercado de Lima, y reunirá a agentes pastorales, líderes sociales, académicos, obispos y representantes de la sociedad civil de diversas regiones del país. Durante tres jornadas de trabajo, organizadas bajo la metodología del Ver, Discernir y Actuar, los participantes abordarán temas clave como la corrupción, el crimen organizado, la inseguridad ciudadana, la ecología integral, la defensa de los pueblos originarios, la diversidad cultural y la justicia, así como la construcción de una economía al servicio de las personas.

Un primer día para conocer la realidad nacional

La apertura del encuentro estará dedicada a examinar la realidad social y política desde los territorios. Por la mañana, los asistentes compartirán experiencias y diagnósticos sobre los desafíos que enfrentan sus comunidades. La jornada culminará con la “Feria de Experiencias Ciudadanas y de Sinodalidad”, un evento público que congregará a más de 20 instituciones pastorales y sociales de todo el país. La feria será inaugurada por Monseñor Carlos García Camader, Obispo de Lurín y Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, y contará con un mensaje especial enviado por el Papa León XIV.

Entre las organizaciones participantes destacan el Centro Loyola de Ayacucho, Centro Esperanza de Chiclayo, Pastoral Social Chosica, Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote, Red Amazónica Juvenil, Comité de Defensa del Agua de Iquitos, Unión Nacional de Estudiantes Católicos, Comunidades Católicas Unidas “Gustavo Gutiérrez” de La Libertad, Cáritas Yurimaguas, entre otras.

Por la noche, figuras destacadas del ámbito académico, eclesial y mediático —como la psicóloga María Angélica Pease, el cardenal Pedro Barreto, el economista Efraín Gonzáles Olarte y la periodista Rosa María Palacios— ofrecerán sus reacciones a las presentaciones realizadas.

Visita ad limina de los obispos peruanos

Discernimiento y acción: segundo día de trabajo

El segundo día estará dedicado a profundizar en el discernimiento a la luz del Magisterio de la Iglesia. Por la mañana se desarrollará un laboratorio creativo para la elaboración de mensajes orientados a la acción. Por la tarde, un pasacalle artístico recorrerá las calles en señal de compromiso y esperanza por el bien común.

La jornada concluirá con un panel sobre “El rol de la Iglesia y la ciudadanía en el marco político 2025-2026”, con la participación de la historiadora Carmen McEvoy, el Arzobispo de Trujillo, Monseñor Alfredo Vizcarra, y la líder social puneña Yolanda Flores. El cierre estará a cargo del cardenal Carlos Castillo, quien reflexionará sobre el papel de la Iglesia en el contexto democrático actual, con la moderación del periodista Carlos Cornejo.

Discernimiento sobre el magisterio de la Iglesia

Compromiso y esperanza para el futuro

El último día se enfocará en la concreción de compromisos. Los participantes se reunirán en la iglesia del Colegio La Salle, en el distrito de Breña, para celebrar la Eucaristía de Clausura, presidida por el Nuncio Apostólico en Perú, Monseñor Paolo Rocco Gualtieri, y concelebrada por Monseñor Carlos García Camader.

Durante esta ceremonia se dará lectura a la Declaración Final de la Semana Social, un documento que recogerá las conclusiones y compromisos asumidos durante el encuentro, reafirmando el compromiso cristiano por el bien común en el marco del próximo proceso electoral.

Detalles de la Semana Social 2025