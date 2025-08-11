Corea, el llamado de los Obispos: Que el Norte y el Sur convivan en la "casa común"

Con motivo de la Jornada de Oración por la Paz y la Reunificación de la Península Coreana, proclamada por el Consejo Mundial de Iglesias, 80 años después de la división, los Obispos hacen un llamado a la liberación de una separación que "sigue causando dolor".

Guglielmo Gallone – Ciudad del Vaticano

Vivir juntos en la "casa común" y liberarnos de una división que "sigue causando dolor hasta el día de hoy". Esta es la esperanza de los Obispos coreanos que, 80 años después de la división de la Península Coreana, expresan su deseo de libertad, declarando su disposición a apoyar y participar activamente en los intercambios con Corea del Norte basados en la cooperación y la reciprocidad. En un mensaje preparado para la jornada de oración de hoy por la paz y la reunificación de la península de Corea, promovida por el Consejo Mundial de Iglesias, la Comisión Especial para la Reconciliación Nacional de la Conferencia Episcopal Católica de Corea, según informa Fides, insta a unir fuerzas para colaborar con quienes desean que el Norte y el Sur convivan en la 'casa común', invitando a los fieles a orar para que la gracia de Dios sane el dolor de la división.

"Tras 35 años de sufrimiento durante el período colonial japonés", se lee en el documento, "nuestra nación finalmente logró la liberación gracias a la Providencia de Dios y a la protección de la Santísima Virgen María. Desafortunadamente, la alegría de la liberación duró poco, y la división que le siguió sigue causando dolor hasta el día de hoy". La Iglesia, enfatizan además los Obispos, está llamada a trabajar para "legar un reino de paz a las generaciones futuras", una paz que no surja "de la subyugación de otros con armas y fuerza militar, en un clima de desconfianza y odio".

Un Año Especial para Corea

La oración por la reunificación pacífica de la península de Corea se celebra cada año el domingo anterior al 15 de agosto, festividad de la liberación del dominio colonial japonés. Este domingo, se celebró en la Iglesia Presbiteriana de Yeondong en Seúl, conmemorando un año especial para la península asiática: 2025 marca tanto el octogésimo aniversario de la liberación de Corea como el septuagésimo quinto aniversario de la Guerra de Corea. El 15 de agosto de 1945 es una fecha compartida por todos los coreanos: situada en la base de un factor humano fundamental —la afirmación de la independencia nacional y la posterior expulsión del invasor—, marca el fin del despiadado dominio colonial japonés. Un período que comenzó en 1910, marcado por una dura represión y una asimilación forzada, cuyas víctimas fueron principalmente las jūgun ianfu (mujeres de solaz), pero también por la unidad entre el norte y el sur de la península, unidos por la esperanza de una nación libre contra el invasor. Este sentimiento aún pesa mucho y complica las relaciones con Tokio más de lo que muchos nos quieren hacer creer, incluso con Seúl. Sin embargo, el septuagésimo quinto aniversario de la Guerra de Corea evoca la fractura de la península: tres años de guerra, millones de muertos, pero, sobre todo, ninguna paz. El conflicto finalizó en 1953 con un armisticio que dio paso a una tregua. Desde entonces, esta suspensión sin resolver sigue amenazando la estabilidad de la región y todo el equilibrio geopolítico mundial.

La unificación no como una opción, sino como un objetivo

Por lo tanto, la independencia y la conciencia de la necesidad de la paz son los factores que las Iglesias coreanas aprovechan para promover la unificación, que siempre se ha definido como «no una opción, sino un objetivo». La Iglesia católica de Corea del Sur ha hecho mucho en este sentido: desde el establecimiento de una Comisión Episcopal Especial en 1995, pasando por la ayuda sustancial prestada a los norcoreanos durante la hambruna de los años 1990, hasta el Jubileo de la Reconciliación Nacional en Chunchon en junio de 2000. En abril, una delegación de Obispos coreanos realizó una peregrinación a la isla de Kyodong, en el municipio de Ganghwa, en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, para orar por la paz y la reconciliación, teniendo la oportunidad de hablar con la primera generación de personas desplazadas. 2026 también marcará el cuadragésimo aniversario de la primera Eucaristía compartida entre las Iglesias de Corea del Norte y Corea del Sur, celebrada en Glion, Suiza.

Pequeños gestos pero simbólicos

"Corea del Norte y Corea del Sur han vivido durante siglos como un solo país, una sola nación y una sola cultura", declaró el arzobispo Chung Soon-Taick de Seúl, Administrador Apostólico de Pyongyang y presidente del Comité de Reconciliación, en una entrevista con la agencia de noticias Fides. Añadió que "para superar los conflictos y las divisiones, primero debemos tender la mano, como nos dijo Jesús: 'Dadles vosotros de comer'". El Prelado destacó luego decisiones políticas pequeñas pero simbólicas: Corea del Sur ha levantado las restricciones a las relaciones privadas con los ciudadanos norcoreanos y ha eliminado los altavoces de propaganda en la frontera con el Norte, mientras que Pyongyang ha dejado de emitir ruidos molestos en la frontera.

Un año inestable

A diferencia de los actores geopolíticos interesados en dividir la península de Corea, las Iglesias locales reiteran una vez más que la solución a los problemas reside en la reconciliación y la unificación. Y lo hacen conscientes del año sin precedentes que enfrentan tanto el Sur como el Norte. Seúl vio primero a su expresidente declarar la ley marcial y luego ser arrestado dos veces por cargos de abuso de poder, insurrección y alta traición. Sin embargo, Pyongyang sigue vinculando su proyección geopolítica al sentimiento antioccidental y a su alianza con Rusia, arriesgándose a un mayor aislamiento y a no resolver los problemas sociales y económicos que siempre ha enfrentado.