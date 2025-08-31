China. Iglesias restauradas, un símbolo de recuperación para las comunidades

Las parroquias de Maoming y Zhanjiang, en Guangdong, vuelven a recibir a los fieles tras importantes obras de restauración. Las celebraciones han fortalecido la vida comunitaria local. Los lugares de culto siguen siendo centros espirituales y atracciones culturales para visitantes y turistas.

Sara Costantini - Ciudad del Vaticano

La comunidad católica de Maoming vivió un momento de alegría y gratitud con la reapertura de su iglesia parroquial, que había permanecido cerrada por obras de restauración. La iglesia, originalmente dedicada a San Luis Gonzaga, según informa Fides, ha sido reconsagrada y ahora lleva el nombre de Jesús Misericordioso. La ceremonia fue presidida por Monseñor Paolo Su Yongda, obispo de la diócesis de Beihai/Zhanjiang, en la provincia de Guangdong. La iglesia, fundada en 1921, acoge de nuevo a los fieles como un referente espiritual y comunitario.

La iglesia, lugar de refugio y consuelo

En los últimos años, la diócesis ha presenciado numerosas reaperturas de iglesias, eventos que han marcado hitos importantes en el camino de fe de las comunidades locales, momentos de proclamación del Evangelio, desarrollo de la vida comunitaria y apoyo pastoral para fortalecer el testimonio cristiano. Como señala el obispo Paolo Su, «la iglesia es un signo de la presencia amorosa de Dios, un lugar sagrado donde los bautizados pueden vivir su fe. Aquí encontramos consuelo, refugio y fuerza, nutriendo nuestras almas y acudiendo a las fuentes de salvación que el Señor nos ha otorgado».

Iglesias históricas reabrieron al culto

En los últimos años, otras parroquias de la diócesis también han celebrado su regreso a la vida activa: la parroquia de la Santísima Trinidad, fundada en 1902, fue consagrada y reinaugurada el 25 de enero. En noviembre de 2020, se inició un programa de restauración de la Catedral de Zhanjiang, dedicada a San Víctor. Construida en 1900 por los misioneros de las Misiones Extranjeras de París (MEP), fue el primer edificio católico neogótico de la región y la iglesia gótica más grande del sur de China. Tras ser destruida, fue restaurada y reinaugurada el 19 de diciembre de 1984; en 1991, su importancia histórica y arquitectónica le valió el reconocimiento como sitio municipal protegido. Hoy en día, la Catedral de San Víctor no solo es un centro de fe, sino también un destino para grupos turísticos e incluso un escenario utilizado por numerosos influencers para sus actuaciones, contribuyendo así al desarrollo del turismo local.

Una presencia católica consolidada

La Diócesis de Beihai-Zhanjiang, históricamente vinculada a la labor de los misioneros franceses del MEP, cuenta hoy con aproximadamente 50.000 católicos bautizados, una docena de sacerdotes y una docena de monjas de la Congregación de la Inmaculada Concepción. También cuenta con 15 lugares religiosos, entre parroquias, capillas y salas de oración, lo que da testimonio de una presencia vibrante y arraigada que sigue encontrando oportunidades de renacimiento y renovación en las iglesias restauradas.