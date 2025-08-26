Caritas Internationalis: En Gaza no hay guerra sino aniquilación

La confederación internacional católica denuncia la hambruna provocada en la Franja de Gaza y hace un llamamiento para un alto el fuego inmediato. «La hambruna aquí —se lee en el documento— no es un desastre natural sino el resultado de una estrategia deliberada».

Stefano Leszczynski – Ciudad del Vaticano

Desde que las Naciones Unidas confirmaron el 22 de agosto que el hambre en Gaza es un fenómeno voluntario e inducido por el bloqueo de la ayuda humanitaria, al menos 273 personas, entre ellas 112 niños, han muerto de inanición. Caritas Internationalis vuelve a denunciar en un comunicado lo que ya han confirmado todas las organizaciones humanitarias: «En Gaza —escribe la organización humanitaria católica— no nos enfrentamos a una trágica fatalidad sino al resultado de decisiones deliberadas y calculadas. Todo un pueblo, privado de cualquier sustento, está siendo abandonado a su suerte ante los ojos del mundo entero».

Impunidad y complicidad

«Esto no es guerra», se lee en el documento, «es la destrucción sistemática de vidas civiles. El asedio de Gaza se ha convertido en una máquina de exterminio, respaldada por la impunidad y el silencio, o la complicidad, de las naciones más poderosas. La hambruna aquí no es un desastre natural, sino el resultado de una estrategia deliberada: bloquear la ayuda, bombardear los convoyes de alimentos, destruir las infraestructuras y negar los bienes de primera necesidad. Caritas Internationalis es testigo de este horror. Los civiles, en su mayoría niños y mujeres, son sometidos al hambre, bombardeados y aniquilados. Gobiernos influyentes, empresas y multinacionales han hecho posible esta catástrofe mediante el apoyo militar, la ayuda financiera y la cobertura diplomática. Su silencio no es neutralidad, es aprobación».

Un ataque a la dignidad humana

Recordando las palabras del Papa Francisco en la encíclica Fratelli tutti: «O nos salvamos todos juntos o no se salva nadie», Caritas Internationalis considera que lo que está ocurriendo en Gaza es un ataque deliberado a la dignidad humana y el colapso de cualquier orden moral. «Lo que está ocurriendo no solo es contrario a los valores y principios fundamentales de la humanidad, sino que viola el derecho internacional y humanitario, incluida la Convención para la prevención y represión del genocidio».

El llamamiento a no ser cómplices

Caritas Internationalis lanza, por tanto, un llamamiento urgente a todas las personas de fe y conciencia para que hagan oír su voz, ejerzan presión sobre los gobiernos y reclamen justicia. Gaza no espera palabras —se lee en el documento— sino salvación». Por lo tanto, la organización pide un inmediato y permanente alto el fuego, el acceso incondicional de la ayuda humanitaria, la liberación de todos los rehenes y el despliegue de una fuerza de mantenimiento de la paz liderada por la ONU. Entre las peticiones respaldadas por Caritas Internationalis se encuentran también el enjuiciamiento internacional de los responsables de crímenes y el fin de la presencia ilegal de Israel en los territorios palestinos ocupados.