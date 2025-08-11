Capellán peregrino: repensar la cárcel como lugar de esperanza
Antonella Palermo – Ciudad del Vaticano
El de agosto, la puerta de la cárcel volvió a cerrarse. Es la de la prisión de Santa María la Mayor de Venecia, donde regresan los tres reclusos que, con permiso especial, pudieron realizar en los últimos días la peregrinación jubilar a Roma, que terminó el día 7, en el Vaticano con el encuentro con el Papa León XIV.
«Esperamos que en sus corazones haya una semillita de esperanza y que sea más fuerte que el ruido de la puerta blindada que se cierra tras ellos», dijo a los medios vaticanos el capellán de la prisión, el padre Massimo Cadamuro, que repasa el camino recorrido.
Unas pocas horas de libertad reavivaron el deseo
«Lo pensamos cuando el Papa Francisco convocó el Jubileo. Nos parecía importante vivir la experiencia del camino. Una experiencia muy bonita y la llegada a Roma fue la culminación», cuenta el sacerdote. Y habló de verdadera «gracia», a la vez que mencionó las páginas del diario de viaje en el que, al final del día, los peregrinos escribieron sus emociones y reflexiones, diario que regalaron al Papa. Surgieron muchas, junto con deseos y proyectos. Porque dentro de una celda incluso el deseo se apaga y, si se apaga, se acaba todo.
Saborear la libertad, aunque fuera por poco tiempo, desencadenó el deseo de reconstruirse una vez salidos de la cárcel.
Los reclusos se animaban unos a otros. Al ver un arroyo, dijo el padre Massimo, competían entre ellos sólo por poder dar un paseo. Emergían recuerdos de una juventud lejana. Y luego comían juntos, compartían la comida con mucha paz.
Que la cárcel sea un lugar que eduque en la esperanza
Contribuir al bienestar psicofísico de quienes, caminando desde Terni a Roma durante cinco días, lo hicieron en condiciones incómodas, era el objetivo, tener una meta fijada. Algo que el tiempo en prisión frustra, en la repetitividad de los gestos, en la aniquilación y en la degradación que se experimenta en muchas realidades carcelarias.
Sobre todo, nos dijo: «Yo también necesito esperanza». Y luego añadió su agradecimiento por nuestra presencia porque, dijo, «ustedes son una semilla de esperanza».
Así pues, nos ha confirmado en el camino que hemos emprendido y en el camino de repensar también la dimensión de la cárcel, para que sea un lugar que pueda educar en la esperanza», explicó el padre Massimo, a la vez que recordó el esfuerzo de caminar y lo asoció al esfuerzo de la cárcel, en cierto modo igual y contrario. Uno se soporta mejor porque apunta a un fin de pacificación y reconciliación; el otro, la mayoría de las veces, hace que uno implosione y, en demasiados casos, incluso induce al suicidio.
Considerar penas alternativas
En Italia se ha producido esta semana el 53º suicidio en prisión desde principios de año.
El hacinamiento, la falta de personal de la policía penitenciaria... son temas bien conocidos desde hace mucho tiempo, pero que ahora se han agravado.
El capellán elogia a los agentes que, admite, «hacen un trabajo encomiable, pero hay que replantearse el sistema». Los drogadictos, los psiquiátricos... Hay que considerar para ellos comunidades de pena alternativa, es el llamamiento de Cadamuro, deberían ser acompañados por otros caminos.
Una respuesta meramente represiva no es fructífera
«No creo que una respuesta concebida únicamente en términos represivos y punitivos sea fructífera», insiste.
Desde su punto de observación, contempla la crisis generalizada que impregna los tejidos urbanos y no urbanos y que «desencadena toda esta problemática, incluida la agresividad. Sin embargo – precisa – también se hacen muchas cosas buenas en nuestras sociedades, que tienen un poder verdaderamente indiscutible».
La peregrinación jubilar, que fue posible gracias a una sinergia virtuosa que movilizó a muchos voluntarios, fue emblemática. Había riesgos, todos eran conscientes de ello, pero prevaleció la apuesta por una buena causa:
