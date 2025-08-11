Capellán peregrino: repensar la cárcel como lugar de esperanza

El padre Massimo Cadamuro cuenta la experiencia del camino jubilar hasta el Vaticano y el encuentro con el Papa León XIV, junto con tres reclusos de la prisión de Santa María la Mayor de Venecia. «Una respuesta concebida sólo en términos represivos no es fructífera. Es necesario prevenir allí donde ha aumentado mucho la toxicomanía y garantizar vías de pena alternativas»

El de agosto, la puerta de la cárcel volvió a cerrarse. Es la de la prisión de Santa María la Mayor de Venecia, donde regresan los tres reclusos que, con permiso especial, pudieron realizar en los últimos días la peregrinación jubilar a Roma, que terminó el día 7, en el Vaticano con el encuentro con el Papa León XIV.

«Esperamos que en sus corazones haya una semillita de esperanza y que sea más fuerte que el ruido de la puerta blindada que se cierra tras ellos», dijo a los medios vaticanos el capellán de la prisión, el padre Massimo Cadamuro, que repasa el camino recorrido.

La llegada a la Puerta Santa del Vaticano

Unas pocas horas de libertad reavivaron el deseo

«Lo pensamos cuando el Papa Francisco convocó el Jubileo. Nos parecía importante vivir la experiencia del camino. Una experiencia muy bonita y la llegada a Roma fue la culminación», cuenta el sacerdote. Y habló de verdadera «gracia», a la vez que mencionó las páginas del diario de viaje en el que, al final del día, los peregrinos escribieron sus emociones y reflexiones, diario que regalaron al Papa. Surgieron muchas, junto con deseos y proyectos. Porque dentro de una celda incluso el deseo se apaga y, si se apaga, se acaba todo.

“Cada día, por la noche, hacíamos balance. Compartíamos nuestras impresiones, tanto los reclusos como los que no lo eran. Emergía el sentido de familiaridad vivido por personas que no eran identificadas en función del delito cometido, sino que eran consideradas hombres amados por lo que son”

Saborear la libertad, aunque fuera por poco tiempo, desencadenó el deseo de reconstruirse una vez salidos de la cárcel.

“Y luego la presencia de Dios en la propia vida, redescubrir a un Dios que no es un juez, sino un Dios que te da una vida más auténtica. Intuían que Jesús les daba la esperanza ligada a la confianza. La recuperaron como alimento para su vida. En Jesús se convierte en una posibilidad concreta”

Los reclusos se animaban unos a otros. Al ver un arroyo, dijo el padre Massimo, competían entre ellos sólo por poder dar un paseo. Emergían recuerdos de una juventud lejana. Y luego comían juntos, compartían la comida con mucha paz.

Que la cárcel sea un lugar que eduque en la esperanza

Contribuir al bienestar psicofísico de quienes, caminando desde Terni a Roma durante cinco días, lo hicieron en condiciones incómodas, era el objetivo, tener una meta fijada. Algo que el tiempo en prisión frustra, en la repetitividad de los gestos, en la aniquilación y en la degradación que se experimenta en muchas realidades carcelarias.

“El Papa León, al reunirse con nosotros, nos sorprendió mucho, nos recibió con mucha amabilidad y disponibilidad”

Sobre todo, nos dijo: «Yo también necesito esperanza». Y luego añadió su agradecimiento por nuestra presencia porque, dijo, «ustedes son una semilla de esperanza».

Así pues, nos ha confirmado en el camino que hemos emprendido y en el camino de repensar también la dimensión de la cárcel, para que sea un lugar que pueda educar en la esperanza», explicó el padre Massimo, a la vez que recordó el esfuerzo de caminar y lo asoció al esfuerzo de la cárcel, en cierto modo igual y contrario. Uno se soporta mejor porque apunta a un fin de pacificación y reconciliación; el otro, la mayoría de las veces, hace que uno implosione y, en demasiados casos, incluso induce al suicidio.

Considerar penas alternativas

En Italia se ha producido esta semana el 53º suicidio en prisión desde principios de año.

“El hecho es que, a veces, la cárcel te quita la esperanza y se llega a estos gestos extremos que conocemos muy bien también en la prisión de Santa María la Mayor. Por suerte, la situación se ha solucionado en nuestro caso. La cárcel es demasiado agotadora”

El hacinamiento, la falta de personal de la policía penitenciaria... son temas bien conocidos desde hace mucho tiempo, pero que ahora se han agravado.

El capellán elogia a los agentes que, admite, «hacen un trabajo encomiable, pero hay que replantearse el sistema». Los drogadictos, los psiquiátricos... Hay que considerar para ellos comunidades de pena alternativa, es el llamamiento de Cadamuro, deberían ser acompañados por otros caminos.

“El Jubileo puede encender una luz”

Etapa en Rieti, uno de los reclusos en oración

Una respuesta meramente represiva no es fructífera

«No creo que una respuesta concebida únicamente en términos represivos y punitivos sea fructífera», insiste.

“Hay que reactivar las vías de prevención y animación de los barrios. Estamos registrando un enorme repunte, por ejemplo, de la toxicomanía entre los jóvenes. Es ahí donde hay que trabajar en el ámbito educativo, cultural y deportivo”

Desde su punto de observación, contempla la crisis generalizada que impregna los tejidos urbanos y no urbanos y que «desencadena toda esta problemática, incluida la agresividad. Sin embargo – precisa – también se hacen muchas cosas buenas en nuestras sociedades, que tienen un poder verdaderamente indiscutible».

El grupo de Venecia

La peregrinación jubilar, que fue posible gracias a una sinergia virtuosa que movilizó a muchos voluntarios, fue emblemática. Había riesgos, todos eran conscientes de ello, pero prevaleció la apuesta por una buena causa:

“Yo estaba bastante tranquilo y debo decir que estoy muy contento con cómo ha ido todo. Nadie estaba obligado a hacer nada. Lo que hemos recogido nos dice que la intuición era la correcta, incluido el riesgo, porque el riesgo forma parte de la vida”