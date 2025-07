Llevando las esperanzas de los jóvenes sudafricanos al Jubileo

Un obispo y una joven de Sudáfrica comparten cómo los jóvenes se han estado preparando para asistir al Jubileo de la Juventud en Roma del 28 de julio al 3 de agosto, a pesar de los desafíos y dificultades.

Isabella H. de Carvalho – Ciudad del Vaticano

“¡Ya empezamos a hacer las maletas, no podemos esperar para viajar!”. La emoción de Gladness Mashumbuka Lobina se siente a través del teléfono mientras habla con Vatican News a finales de julio, una semana antes de partir rumbo a Italia. Gladness, de 35 años y presidenta de la Comisión Juvenil de la Arquidiócesis de Pretoria, es una de los casi 160 jóvenes que viajarán desde Sudáfrica, Botsuana y Esuatini para asistir al Jubileo de la Juventud, que se celebrará en Roma del 28 de julio al 3 de agosto.

A pesar de que el 70% de los africanos subsaharianos tiene menos de 30 años, lo que convierte a África en el continente con la población más joven del mundo, muchos jóvenes tuvieron dificultades para recaudar el dinero necesario para financiar la peregrinación a Roma.

Sin embargo, las diócesis han organizado numerosas actividades y eventos para vivir este Año Santo localmente, y los jóvenes que viajan lo hacen llevando consigo los sueños y aspiraciones de sus compañeros, con la esperanza de regresar a sus países con una nueva energía.

“La juventud se ha preparado bien durante este Año Jubilar”, dijo a Vatican News el obispo Siphiwo Paul Vanqa de Queenstown, Sudáfrica. Como enlace para la pastoral juvenil de la Conferencia de Obispos del África Austral (SACBC, por sus siglas en inglés) —que abarca Sudáfrica, Botsuana y Esuatini— ha seguido de cerca los preparativos del Jubileo. “El tema jubilar ‘peregrinos de la esperanza’ ha sido asumido con fuerza en las diócesis del África austral”, explicó, añadiendo que entre 2.000 y 3.000 jóvenes participaron en una peregrinación juvenil local a comienzos del año.

Organizándose para el Jubileo

Gladness ha percibido el mismo entusiasmo en su propia diócesis, donde la Comisión Juvenil lanzó la iniciativa “Camino hacia el Jubileo Juvenil”, con diversas actividades y proyectos. Estos incluyeron misas, rosarios y otros eventos espirituales centrados en “símbolos peregrinos” que recorrieron la Arquidiócesis de Pretoria, novenas y campañas en redes sociales enfocadas en el Año Santo, además de encuentros mensuales para dialogar sobre distintos temas desde la perspectiva del lema ‘peregrinos de la esperanza’. Algunos de estos temas incluían reflexiones sobre qué significa ser peregrino, así como asuntos críticos que afectan a Sudáfrica, como la violencia de género y el feminicidio.

Durante esos eventos, por ejemplo, “también realizábamos oraciones especiales, como peregrinos de la esperanza, para recordar a quienes perdieron la vida por violencia de género y feminicidio. Rezábamos por ellos, por sus seres queridos, pero también por la conversión de los agresores”, relató Gladness.

Gladness Mashumbuka Lobina.

Algunas parroquias también lanzaron sus propias iniciativas para prepararse para el Jubileo, como ayudar a los ancianos, en un esfuerzo por vivir concretamente el Año Santo. “Ha sido un camino realmente increíble, los jóvenes están entusiasmados”, continuó. “Es refrescante ver a la juventud queriendo hacer más por la Iglesia”.

Llevando las esperanzas de los demás

De hecho, Gladness y sus compañeros de viaje llevarán consigo las aspiraciones de otros jóvenes sudafricanos que no podrán asistir. En uno de los eventos preparatorios de la arquidiócesis, “tuvimos una ‘sala de la esperanza’ donde los jóvenes podían escribir sus sueños y aspiraciones en una ‘tela de la esperanza’. Durante la misa con el Santo Padre llevaremos esta tela con las intenciones de nuestros compañeros aquí en Sudáfrica para rezar por ellos”, explicó. “Esperamos que Dios les conceda realmente sus aspiraciones, sus sueños y sus esperanzas”.

Estas diversas iniciativas también buscan ayudar a quienes no pueden viajar a Roma a vivir la experiencia del Jubileo de manera local. “Estamos intentando animar a los jóvenes y mostrarles que, aunque no puedas costear el viaje a Roma, en tu propio espacio puedes ser un ‘peregrino de la esperanza’”, afirmó Gladness.

Los desafíos enfrentados

En un país como Sudáfrica, donde más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza y las desigualdades económicas son marcadas, muchos no lograron reunir los fondos para viajar a Roma. “Hay diócesis que no están enviando a nadie porque no pudieron recaudar lo suficiente”, señaló el obispo Vanqa, destacando que incluso su propia diócesis no pudo enviar peregrinos al evento por limitaciones económicas.

Gladness expresó preocupaciones similares. “Las finanzas han sido uno de los mayores desafíos, ya que la mayoría de nuestros peregrinos provienen de familias humildes”, comentó. No obstante, subrayó que varios jóvenes organizaron actividades para recaudar fondos, como fabricar y vender rosarios.

Otro aspecto estresante del viaje fue el proceso de solicitud de visado, que “fue bastante largo, con plazos ajustados y cierto retraso en los trámites”. Aproximadamente la mitad de su grupo seguía esperando la visa una semana antes del viaje. Aun así, la positividad de Gladness es inquebrantable: “La logística requiere mucha dedicación y trabajo en equipo, pero estamos saliendo adelante, a pesar de los desafíos. Eso es lo que nos confirma que Dios ha estado con nosotros desde el inicio del proceso hasta ahora”.

Una juventud enérgica a pesar de los problemas

Gladness reconoce que ser joven en Sudáfrica no es fácil. “Es un desafío, considerando los problemas socioeconómicos de nuestro país. La tasa de desempleo es muy alta, lo cual afecta a los jóvenes”, explicó. En la primera mitad de 2025, la tasa de desempleo juvenil fue del 46%, según el Departamento de Estadísticas de Sudáfrica. Gladness también destacó otros problemas como la violencia de género y las dificultades de salud mental.

Sin embargo, insiste en que hay muchas oportunidades. Con una edad media de 30 años en el país, los jóvenes son muy “enérgicos y llenos de vida”, dijo. Por ejemplo, destacó que muchos jóvenes dentro de la Iglesia están activos organizando eventos laborales u otras iniciativas que pueden ayudar a responder a las necesidades juveniles. “También tenemos democracia y libertad de derechos, podemos expresarnos y practicar nuestra fe libremente”, subrayó.

“Hay desafíos a los que, como jóvenes, estamos expuestos. Pero creo que, como peregrinos de la esperanza, seguiremos teniendo esperanza, porque la esperanza no defrauda”, dijo, citando la carta de San Pablo a los Corintios.

Obispo Vanqa con los jóvenes de la Diócesis de Queenstown.

Regresar con nueva energía

Este tipo de energía es la que el obispo Vanqa ha visto en jóvenes que han participado en otras peregrinaciones, y espera que este Jubileo de la Juventud tenga el mismo efecto. “Regresan de estos viajes rejuvenecidos y con nueva energía”, comentó. “Siempre pueden ayudarnos a despertar en otros el amor y el compromiso con la Iglesia. […] Los jóvenes también pueden compartir con otros sus experiencias”.

“Estoy deseando participar en la misa con el Santo Padre y hacer una peregrinación a las Puertas Santas, rezar en las tumbas de San Pedro y San Pablo”, expresó Gladness. “Para muchos de nosotros, lo que más anhelamos es que nuestra fe se renueve”.