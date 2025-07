Suecia: cuando los caminos del Señor pasan por el área de penalti

Desde hace más de 40 años sor Monika vive en Suecia con las hermanas brigidinas, una congregación católica con una larga historia y raíces nórdicas. En esta entrevista habla de la vocación en la segunda fase de su vida, de recorridos insólitos hacia el monasterio y de cómo un portero de fútbol sueco cambió su vida.

Mario Galgano – Vadstena (Suecia)

“Me llamo sor Monika. Y como probablemente descubriréis bastante rápido, soy alemana”. Empieza así la conversación con la monja de setenta años. Desde hace más de cuatro décadas vive en Suecia, en concreto en el monasterio de las brigidinas en Vadstena, una pequeña ciudad en el lago Vätternsee. Allí vive en común con otras siete hermanas procedentes de Suecia, Alemania, Finlandia y Países Bajos.

La vida en el monasterio de las brigidinas

La constelación en el monasterio revela mucho sobre el cambio de las vocaciones eclesiales. “Una novicia nuestra es más mayor que yo”, ha afirmado sor Monika. El monasterio hoy ya no es un lugar para jóvenes estudiantes, sino un espacio que las mujeres a menudo buscan en una segunda fase de su vida. “Quizá es la segunda carrera de una mujer”, ha afirmado. También la composición de la comunidad refleja una evolución: por primera vez las monjas suecas son mayoría. Al principio era diferente, ha contado. La propia orden – fundada por santa Brígida de Suecia en el siglo XIV –ni siquiera estaba oficialmente autorizada en el país. “Hasta 1957 estaba prohibido fundar un monasterio”, ha explicado. Solo una decisión del Reichstag permitió finalmente la vida religiosa en Suecia. Hasta entonces, la casa Vadstena estaba oficialmente declarada residencia de ancianos.

La espiritualidad de la orden

Teológicamente, las brigidinas fundaron su vida sobre tres elementos: la Regla de Agustín, las Constituciones de Santa Brígida y las adaptaciones modernas que derivan de ella. La espiritualidad de la orden está claramente plasmada: “El sufrimiento de Cristo es importante para nosotras”, ha declarado sor Monika. La estructura cotidiana de la oración sigue una perspectiva mariana. Las hermanas miran la vida de Jesús a través de los ojos de María, cada día de la semana con un tema diferente, desde los ángeles hasta la Trinidad. Uno de los objetivos centrales de santa Brígida era el de permitir a hombres y mujeres trabajar juntos. Aunque en el pasado los monjes y las monjas vivían en zonas separadas, trabajaban juntos espiritualmente. En la Iglesia Blauen de Vadstena esto era comprensible desde el punto de vista arquitectónico: había coros separados, pero un lugar de culto común.

Oración, testimonio silencioso y alegría

Otro aspecto esencial es el servicio al prójimo: escucha, oración, conversación. “Recibimos muchas peticiones de rezar por algo, o las personas vienen y quieren hablar”, ha proseguido. El testimonio silencioso funciona. Y a veces se trata también de cosas muy prácticas: “Hoy hemos confeccionado casi 4000 frascos de mermelada en cajas de cartón, y me ha gustado hacerlo”. Alegría – este es el quinto punto que caracteriza la espiritualidad de las brigidinas. Habla de ello cuando habla de su trabajo en la casa Edén. Allí, una vez empezó a limpiar baños. “Esto se convirtió en un placer”. Es la comunidad la que hace que incluso el trabajo duro o desagradable sea soportable y significativo.

El amor por un futbolista sueco y la vida que cambia

¿Pero cómo llegó una mujer de Coesfeld en Westfalia a un monasterio de Suecia? El inicio fue inesperadamente profano: el fútbol. Durante la Copa del Mundo de 1974, se fijó en el portero de la selección nacional sueca Ronnie Hellström. “Me enamoré de él”, ha contado sonriendo. Desde entonces, la fascinación por Suecia creció. “Continué los estudios de historia con especialización nórdica y, gracias a un amigo universitario de mis padres, en la época obispo católico en Suecia, vine a Vadstena para aprender la lengua. Aquí encontré jóvenes católicos que me transmitieron su fe de forma convincente y reflexiva. Esto me conmovió y me devolvió a la fe”.

La vocación de sor Monika

“El hecho de que finalmente entrara yo misma fue un proceso interno. Solo la envidia hacia otra mujer que había pedido ser admitida en el monasterio me hizo comprender: yo también lo quiero. Años después, para mi jubileo de plata, llegó una sorpresa especial: mis hermanas invitaron a Ronnie Hellström, el hombre que una vez me llevó por este camino solo por su presencia en televisión. Llegó. El sacerdote lo anunció durante la misa: `A veces una vocación pasa por la zona de penalti’. Se giró y se rio. Hellström permaneció en contacto con la comunidad. Cuando se enfermó de cáncer, decidió ser enterrado en Vadstena. Hoy su tumba se encuentra en el cementerio cerca del monasterio”.

La iglesia católica hoy en Suecia

Sor Monika hizo notar que la Iglesia católica en Suecia hoy es percibida de una forma diferente respecto a antes. Hay muchos católicos comprometidos en la cultura y en la ciencia que son respetados por su actitud. También en la cárcel, la atención pastoral católica ha demostrado ser practicable. Está particularmente conmovida por un proyecto precedente: “El monasterio en prisión”, una forma de acompañamiento espiritual para los detenidos que se reinsertan en la sociedad. La tasa de reincidencia era baja, pero aun así el proyecto se suspendió.

Cuando los caminos del Señor pasan "por el área de penalti"

Con el paso de los años, la vida en el convento se convirtió en un compromiso profundo y diario para la hermana Monika. "Sea cual sea el trabajo, se ha convertido en una alegría", ha afirmado. Es una actitud que recorre toda su vida. Entre frascos de mermelada, momentos de oración y un cementerio lleno de aficionados al fútbol, ​​queda claro que los caminos de Dios no siempre son rectos, pero a veces pasan justo por el área de penalti.