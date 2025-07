Pizzaballa y Teófilo: Gaza, lugar de devastación, pero también de humanidad

Este martes 22 de julio en Jerusalén se realizó la rueda de prensa del patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, y del patriarca ortodoxo de Jerusalén, Teófilo III, tras su visita a la comunidad cristiana de Gaza después del bombardeo a la iglesia católica de la Sagrada Familia, ocurrido el pasado jueves.

Roberto Cetera – Jerusalén

"Gaza: un lugar de devastación, pero también de gran humanidad". Así lo expresaron el patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, y el patriarca ortodoxo de Jerusalén, Teófilo III, durante la conferencia de prensa efectuada este martes 22 de julio de 2025 por la mañana en el auditorio Notre Dame, en Jerusalén.

A su regreso de la visita pastoral a la comunidad cristiana de Gaza, golpeada el jueves pasado por un ataque israelí que causó tres muertos y diez heridos, los dos patriarcas se reunieron con la prensa para informar sobre los resultados de su breve viaje. Al encuentro asistieron más de cien periodistas y medios de comunicación de todo el mundo, especialmente interesados en conocer el estado actual de la situación en la Franja, dado que, como es sabido, el acceso de los medios al enclave palestino está restringido por el gobierno israelí.

Teófilo a los niños: "La Iglesia permanece a vuestro lado"

El encuentro comenzó con un breve vídeo que mostraba la situación de destrucción y devastación que afecta ya a todo el territorio, seguido de las intervenciones de los dos patriarcas. "Gaza es una tierra herida por una aflicción prolongada y atravesada por el llanto de su gente", comenzó Teófilo. "Entramos como siervos del cuerpo sufriente de Cristo, caminando entre heridos, desplazados, personas de luto, y fieles que mantienen su dignidad a pesar de estar en agonía". Y añadió: "Apreciamos su testimonio, que es a la vez de profundo dolor pero también de una esperanza inconmensurable".

El patriarca ortodoxo lanzó luego una advertencia a la comunidad internacional, pidiendo que alce la voz: "El silencio frente al sufrimiento es una traición a la propia conciencia. Y a los poderosos les recordamos las palabras del Señor: ‘Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios’". Dirigiéndose directamente a los niños de Gaza, dijo: "Sepan esto: la Iglesia permanece a vuestro lado".

Pizzaballa: "Nos encontramos con la dignidad del espíritu humano"

El cardenal Pizzaballa, por su parte, relató algunos momentos de la visita: "Caminamos entre el polvo de los escombros, por todas partes, en los patios, en las calles, así como en los callejones. Y en las playas vimos miles de tiendas de campaña que se han convertido en los hogares de quienes lo han perdido todo. Familias que han perdido la cuenta de los días de exilio de sus casas y que no ven un horizonte de retorno. Niños que hablan y juegan sin inmutarse, porque ya están acostumbrados al ruido de las bombas".

Sin embargo, subrayó: "Nos encontramos con algo más profundo: la dignidad del espíritu humano que se niega a extinguirse. Madres que preparan comida, enfermeros que curan a los heridos con ternura, y personas de toda fe que todavía rezan a Dios, que ve y no olvida". Y añadió: "Cristo no está ausente de Gaza. Está allí, crucificado entre los heridos, sepultado bajo los escombros y presente en cada acto de misericordia, una vela en la oscuridad, cada mano tendida hacia quien sufre".

Intervención del Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, en la rueda de prensa. (AFP or licensors)

"Nuestra misión es para todos"

El cardenal quiso dejar claro que "nuestra misión en Gaza no fue para un grupo específico, sino para todos. Nuestros hospitales, escuelas, refugios e iglesias están abiertos a todos: cristianos, musulmanes, creyentes y no creyentes, refugiados y niños". Y respecto a la ayuda humanitaria declaró: "No es solo necesaria, es una cuestión de vida o muerte. El hambre es una humillación moralmente inaceptable e injustificable". Concluyó renovando "nuestro compromiso con una paz justa, que no borra las heridas, sino que las transforma en sabiduría, y en la búsqueda de una dignidad incondicional y de un amor que trasciende todas las fronteras".

Las preguntas de los periodistas

Posteriormente, los dos patriarcas respondieron a algunas preguntas de los numerosos periodistas presentes. "Hoy Gaza es una tierra sin ley", denunció Pizzaballa al responder sobre la situación que pudo observar durante los tres días que pasó en la parroquia de la Sagrada Familia. En relación con las anunciadas 500 toneladas de ayuda que se esperan ingresar a la Franja, aclaró: "Ya existe un acuerdo, hemos sido autorizados. Pero ahora estamos preparando el aparato logístico que, como pueden imaginar, no es sencillo. Esperamos poder iniciar pronto el envío".

"Una cosa que me impactó especialmente —añadió para los periodistas de habla italiana— es que las personas con las que hablé usaban siempre el verbo en presente: 'Tengo una tienda' o 'tengo una casa', como queriendo ir más allá de las destrucciones que los han golpeado".

El patriarca ortodoxo: intensificar la oración y la esperanza

El patriarca Teófilo, en declaraciones a L’Osservatore Romano, contó: "Era la primera vez que entraba a Gaza desde el inicio de la guerra. He visto imágenes de una tristeza profunda. Es necesario intensificar la oración y la esperanza para que este desastre llegue a su fin".