Níger: Los católicos huyen de sus hogares y pueblos

La pobreza y la violencia están hundiendo cada vez más a la nación africana, que sufrió un golpe militar hace exactamente dos años. El padre misionero Mauro Armanino testifica: «Los católicos están huyendo. La Iglesia local está cada vez más débil y sufriendo».

Federico Piana - Ciudad del Vaticano

Dos años después del golpe de Estado en Níger —precisamente el 26 de julio de 2023, cuando la guardia presidencial arrestó al presidente Mohamed Bazoum, sumiendo al país en una nueva crisis política, institucional y económica—, el padre Mauro Armanino sigue denunciando lo que el resto del mundo se niega obstinadamente a ver. Y no es poca cosa, ya que este religioso de la Sociedad de Misiones Africanas desafía con valentía lo que él mismo llama «una cultura del silencio que impide a las personas y a los medios de comunicación expresarse libremente».

Esperanzas frustradas

Desde la capital, Niamey, donde reside desde 2011, el misionero describe para los medios vaticanos un panorama de esperanzas frustradas, desvanecidas como la nieve al sol. «A pesar del cambio de poder que prometía renovación y renacimiento, la pobreza y el terrorismo siguen creciendo, al igual que la desilusión de la población». Por ahora, la guerra civil parece un espectro lejano que se desvanece en el horizonte. Sin embargo, Armanino es consciente de que la nación sigue peligrosamente dividida: «No solo porque los intereses de los partidarios del régimen anterior siguen tan vivos como siempre, sino porque los partidos políticos han sido suspendidos. Y eso no agrada a nadie».

Destrucción y muerte

Los yihadistas son aún más divisivos, perpetuando la muerte y la destrucción con sus ataques. Pero los terroristas no solo usan bombas: «Existe la ocupación temeraria de territorio, existe el tráfico ilícito. Todo ocurre en una dimensión donde las fronteras entre el pensamiento ideológico, religioso y criminal se difuminan hasta casi desaparecer».

Clima nebuloso

En un clima político y social tan confuso e incierto, la economía se ha desplomado hasta el punto de obligar al gobierno actual a reducir el presupuesto estatal en varios miles de millones de dólares. La ayuda internacional también ha desaparecido. Armanino usa palabras contundentes: «Es una catástrofe. La culpa recae en las severas sanciones impuestas por los países de África Occidental y el cierre de fronteras, como la de Benín, un verdadero impulso para la economía de Níger. Sin embargo, la expulsión de muchas ONG, obligadas a salir bajo el pretexto de colusión con países extranjeros o terroristas, también ha tenido un impacto. Mientras tanto, la gente sufre. Muchos han perdido sus empleos en agencias de cooperación internacional o en embajadas que han cerrado».

Pueblo hambriento

Si bien antes del golpe se estimaba que el número de personas en riesgo de desnutrición superaba los dos millones, además de 450.000 niños menores de cinco años con desnutrición aguda, ahora esas cifras deberían recalcularse al alza. «El problema», añade el misionero, «es de supervivencia. Un catequista que vive en una zona a pocos kilómetros de la capital me contó que nadie puede salir de su pueblo a buscar comida porque está completamente rodeado de hombres armados. Y lo mismo ocurre en otras zonas vecinas».

Iglesia en dificultades

La Iglesia Católica también está sufriendo mucho. Por ejemplo, hay zonas de la Arquidiócesis de Niamey donde los sacerdotes no pueden residir y donde los fieles laicos, al no poder asistir a la celebración eucarística, dirigen la Liturgia de la Palabra. Miles de católicos, asegura Armanino, se han "desplazado y los pueblos se han vaciado. La Iglesia se ha vuelto aún más frágil: lamentablemente, no puede asumir posiciones decisivas y proféticas". Los cristianos que huyen se dirigen a lugares más seguros como Makalondi, Torodi o la propia Niamey. "Verse obligados a abandonar sus tierras es muy humillante para ellos. Son agricultores acostumbrados a valerse por sí mismos: ahora, al verse asistidos esporádicamente como desplazados, lo encuentran humillante. Por eso, algunos, cuando pueden, regresan a sus pueblos, incluso arriesgando sus vidas".

Golpe al corazón de la Iglesia

No hay cifras precisas de cuántos católicos han huido de sus ciudades hasta el momento. Armanino intenta hacer una estimación aproximada, pero su cálculo es ciertamente conservador: «Podrían ser unos 15.000 de un total de 50.000 fieles en todo Níger. En Niamey, solo quedan siete u ocho parroquias, mientras que la mayor parte de la congregación se encontraba en zonas rurales como Macalondi, donde también se encontraba el padre Luigi Maccalli, el sacerdote secuestrado y posteriormente liberado. Ahora, estas zonas están siendo atacadas por terroristas: un golpe al corazón de toda la Iglesia local».

Occidente responsable

El misionero no se amilana cuando se le pide que explique quién podría ser el responsable de que Níger sea tan violado y devastado: «Occidente. Lo ha apostado todo a la asistencia social, haciendo la vista gorda ante lo que ocurría. Estamos pagando años de ambigüedad; estamos cosechando los beneficios de un sistema judicial que ha aplicado un doble rasero. Fuertes con los débiles y débiles con los fuertes».