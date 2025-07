Meeting de Rímini: Nuevas bases para construir el futuro

La próxima edición de este evento, que se inaugurará el 22 de agosto, se presentó en Roma. El encuentro, celebrado en la Embajada de Italia ante la Santa Sede, contó con la presencia, entre otros, del embajador Francesco Di Nitto, Bernhard Scholz, presidente de la Fundación Encuentro para la Amistad entre los Pueblos, y Alessandra Locatelli, ministra de Discapacidad.

Silvia Guidi – Ciudad del Vaticano

La vulnerabilidad de las democracias, la creciente polarización social y la concentración del poder económico en manos de unos pocos. Estos son algunos de los graves problemas de nuestro tiempo que se debatirán en el próximo "Encuentro para la Amistad entre los Pueblos", que se celebrará en Rímini del 22 al 27 de agosto. La edición de este año, presentada en Roma la tarde del 9 de julio en la Embajada de Italia ante la Santa Sede, lleva un título que no oculta las dificultades del presente, sino que abre la puerta a la esperanza: «En los lugares desiertos construiremos con bases nuevas», una frase de los Coros de «La Roca» de T.S. Eliot.

Tras los saludos de introducción del embajador Francesco Di Nitto, intervinieron en el Palacio Borromeo: Bernhard Scholz, presidente de la Fundación del "Encuentro para la Amistad entre los Pueblos"; Alessandra Locatelli, ministra para las Personas con Discapacidad; Don Giulio Maspero, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz; y Davide Rondoni, presidente del Comité Nacional para el Octavo Centenario de la Muerte de San Francisco de Asís.

Bernhard Scholz, presidente de la Fundación Encuentro para la Amistad entre los Pueblos.

Fortalecer el diálogo y cambiar la perspectiva

Vivimos en un mundo cada vez más complejo —dijo Bernard Scholz—, y gran parte de la desconfianza a menudo surge de que creemos no comprender los cambios que experimentamos y percibimos todo como una amenaza. El Encuentro, con su invitación a profundizar en los problemas y escuchar a los testigos, es un espacio para construir la sociedad civil. Y para forjar un diálogo cada vez menos predecible entre las naciones. Un diálogo que siempre comienza desde abajo, desde las circunstancias concretas de la vida de cada persona. Es importante, añadió Scholz, reenfocarnos, por ejemplo, en el significado del trabajo, en por qué debemos comprometernos: en dedicar tanto tiempo y energía a algo tan exigente. En lugares desérticos, parafraseando el título del Encuentro de 2025, solo podemos construir si no olvidamos el significado y el valor de cada individuo.

«Uno de los mayores desafíos que nos presenta este tiempo es cambiar nuestra perspectiva: debemos empezar a ver el potencial de cada persona, no sus limitaciones», dijo la ministra de Discapacidad, Alessandra Locatelli, llamando a un cambio de paradigma. "Si valoramos las habilidades y talentos de cada persona, si ofrecemos oportunidades y las brindamos, nuestras comunidades se fortalecerán".

El Embajador de Italia ante la Santa Sede, Francesco Di Nitto.

La historia del monje discapacitado Ermanno

El tema del desarrollo del talento se exploró extensamente en la exposición dedicada a Herman "el Cojo", monje benedictino del siglo XI del monasterio de Reichenau. Marcado por una grave discapacidad, llevó una vida plena: una vida frágil y poderosa, que encierra una pregunta y una promesa para todos. El Padre Giussani, a través de Cyril Martindale —como se afirma en la introducción de "Un tesoro en vasijas de barro"—, lo dio a conocer a muchos. Lo describe no como un héroe que desafía y vence las limitaciones, sino como una persona viva: una persona viva porque está segura de ser amada por Dios. "Esto generó un fuerte deseo de descubrir quién era Herman y de plantearle las preguntas más acuciantes, preguntas nacidas de la experiencia: ¿cómo se puede afrontar el misterio de la discapacidad y el dolor sin desesperanza? ¿Es posible experimentar las limitaciones como una invitación a la plenitud? ¿Dónde podemos encontrar la dignidad cuando todo parece negarla?"

Mirar hacia lo alto

La exposición es un viaje para descubrir qué generó esta positividad que el monje Ermanno buscaba comunicar a sus allegados. Una vida dedicada por completo a "mirar hacia lo alto", ya fuera estudiando las estrellas, investigando la providencia en la historia, componiendo himnos de alabanza a Dios o pidiendo ayuda en tiempos de sufrimiento. Fue esta plenitud de vida la que despertó la devoción popular, que rápidamente se extendió por toda la región. Su historia evoca experiencias vivas hoy: rostros y lugares que comparten las luchas de Ermanno y demuestran que cada vida, incluso la más frágil, vivida de esta manera es un milagro en progreso.

El florecimiento de Ermanno no habría ocurrido sin su fe en Dios Padre y sin una comunidad que compartiera sus ideales y convicciones más profundas. "Sin la historia del cristianismo, es difícil comprender el valor absoluto del individuo", comentó el padre Giulio Maspero al hablar de la exposición que celebra el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, organizada, entre otros, por la Asociación Patres. El Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, hablará en el Meeting sobre el primer concilio ecuménico de la historia, junto con el cardenal Kurt Koch, Prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad Cristiana. Recordar Nicea no es un capricho académico ni una oportunidad para el debate especializado, sino que nos ayuda a comprender nuestra postura sobre la pregunta: "¿Quién es Jesús para nosotros?".

Exposiciones sobre San Francisco y el banquero Amadeo Giannini

¿Y quiénes son los santos para nosotros, como en el caso de Francisco de Asís, amado, conocido en todo el mundo, pero a veces incomprendido? En el título de la exposición "Yo, el hermano Francisco: 800 años de una gran aventura", es importante centrarse en el significado de la palabra "fray" o "hermano", dijo Davide Rondoni, recordando que la pobreza no es sinónimo de miseria, sino una llamada a ser conscientes de que no poseemos nada, ni siquiera a nuestros seres queridos. Todo es dado, todo es creado, un regalo de un Creador con mayúscula. Incluso los bienes que se nos confían nunca son enteramente nuestros, pero estamos llamados a administrarlos para el bien de nuestros semejantes, como lo ilustra la exposición "No se puede morir por un dólar", dedicada a la vida de Amadeo Peter Giannini (1870-1949), un estadounidense nacido en una familia de inmigrantes italianos, que transformó el sector bancario en Estados Unidos. Fundador del Banco de Italia, que posteriormente se convertiría en el Bank of America, asumió un compromiso no solo financiero, sino también social, que comenzó con la observación de la realidad y las necesidades de los trabajadores. Un panorama radicalmente transformado hoy por la globalización digital y la inteligencia artificial.

Voces en el Meeting de Rímini

Paolo Ruffini, Prefecto del Dicasterio para la Comunicación, hablará sobre la comunicación en el contexto de las nuevas tecnologías. Participarán en el encuentro el cardenal Matteo Maria Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) y arzobispo de Bolonia; el cardenal Jean-Paul Vesco, arzobispo de Argel; Pavlo Honcharuk, obispo católico de Járkov-Zaporizia; y Hanna Jallouf, obispo de Alepo. También intervendrán dos presidentes de movimientos eclesiales: Margaret Karram, del Movimiento de los Focolares, y Davide Prosperi, de la Fraternidad de Comunión y Liberación. También estarán presentes científicos, intelectuales y escritores, entre ellos Javier Cercas, Colum McCann y Katerina Gordeeva, ganadora del Premio Anna Politkovskaya 2022. Ochenta años después de la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, Toshiyuki Mimaki, de la Organización Nihon Hidankyo, ganador del Premio Nobel de la Paz 2024, estará presente en el Meeting.