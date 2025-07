Ucrania, un capellán de hospital: "bajo las bombas con fe y resistencia"

Sin cesar las acciones militares en el país, las incursiones no perdonan ni a los niños. Don Yaroslav Rokhman ejerce su ministerio en el centro perinatal de Ivano-Frankivsk y habla del miedo de las mujeres obligadas a bajar a los refugios durante los bombardeos del ejército ruso, pero también del esfuerzo por vivir la normalidad cada día. "Toda la gente está fatigada pero, sin embargo, la gente se mueve y sigue haciendo planes, sigue viviendo"

La situación en Ucrania sigue siendo difícil, sobre el terreno continúan los ataques, un niño de 10 años murió y cinco personas resultaron heridas durante un ataque ruso en la ciudad de Kramatorsk. A última hora de la tarde de ayer, 21 de julio, un ataque con drones alcanzó la comunidad de Putyvl, hiriendo a 13 personas, entre ellas un niño de 5 años. En Odessa se escucharon fuertes explosiones.



Las acciones de estos días se producen tras el grave ataque de la noche del 21 de julio, cuando Rusia lanzó 426 drones y 24 misiles, que alcanzaron varias regiones, en particular, Kyiv, Kharkiv e Ivano-Frankivsk. En la capital, al menos seis distritos sufrieron incendios y destrucción. Edificios residenciales, una guardería, un supermercado y almacenes sufrieron daños. El alcalde de Ivano-Frankivsk (oeste de Ucrania), Ruslan Martsinkiv, habló del ataque más intenso contra la región desde el comienzo de la invasión a gran escala.

Una noche de miedo

A los medios de comunicación vaticanos, el sacerdote greco-católico de Ivano-Frankivsk, P. Yaroslav Rokhman, contó su preocupación por su familia (está casado y tiene dos hijos), sus feligreses, y también por los pacientes y médicos del Centro Prenatal Regional, donde ejerce de capellán. «Durante toda la noche pudimos oír las fuertes explosiones», cuenta, "obviamente estaba muy preocupado por mis hijos, porque la niña de ocho años tenía pánico. Bajamos al sótano y fue difícil convencerla de que estábamos en un lugar seguro. Pensaba en todos los niños que estaban en una situación similar o peor. Porque al menos nosotros vivimos en una casa particular, pero muchas familias viven en edificios altos y les resulta muy difícil bajar a los refugios". El padre Roman recuerda que al principio de la guerra ellos también vivían en un bloque de apartamentos y a menudo tenían que correr a un sótano y dormir allí con lo puesto.

Los temores de las mujeres embarazadas



El joven sacerdote también se mostró preocupado por las pacientes del centro perinatal que son trasladadas al sótano del hospital durante los bombardeos. "No hay espacio suficiente para todas. Necesitan buenas condiciones«, dice, »no un sótano adaptado como refugio". El sacerdote greco-católico explica que las sensaciones durante el bombardeo son de gran miedo y una sensación de impotencia. "El ruido es tan fuerte que te das cuenta de que es algo cercano, estás indefenso, no puedes hacer nada. Temes por tu vida, por la de tus hijos, por la de otros seres queridos: amigos, feligreses, vecinos. Es extremadamente inquietante y tantos ucranianos lo están experimentando hoy. Al mismo tiempo, llega un nuevo día y nos damos cuenta de que tenemos que dejar atrás este miedo y seguir adelante con valentía para afrontar un nuevo día, para empezar de nuevo nuestro trabajo".

A misa a pesar de los atentados



Después de una noche tan difícil, el sacerdote decidió no cancelar el servicio de las 8 de la mañana y, de camino a la iglesia, se dio cuenta de que la mayoría de los ciudadanos habían hecho lo mismo. Vi un atasco de coches«, dice, »y me llamó la atención que tanta gente hubiera ido a trabajar. Y me hizo pensar en la resistencia y la fuerza de nuestro pueblo. Hoy estamos todos fatigados porque hemos estado despiertos toda la noche y es muy difícil empezar el día, pero a pesar de todo, la gente se mueve y sigue haciendo planes, sigue viviendo". Desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala, los sacerdotes, tanto greco-católicos como católicos romanos, han estado constantemente al lado de la población, curando las heridas físicas y espirituales. «Un bombardeo tan masivo provoca estrés y, naturalmente, surge cierta agresividad», explica el capellán, "lo que nosotros, los pastores, intentamos recordar a la gente es que es muy importante en este momento detener esta agresión interna y comprender que la resistencia a los ataques debe basarse en el amor a la patria, a la familia. Toda la rabia que tengo, todo lo que se ha acumulado en mí incluso durante esta noche -yo también soy un ser humano, y yo también tengo emociones- intento transformarlo en servicio a la gente".

El poder de la normalidad

Don Román recuerda que cuando empezó la guerra, el 24 de febrero de 2022, una amiga suya, cuyo marido es militar, colgó en las redes sociales la foto de un limpiador y escribió: «Este hombre me alegró el día», porque en la mañana del primer día de guerra salió a limpiar el patio, como si no hubiera pasado nada. «Mientras que al principio de la guerra era más probable que cundiera el pánico o que nos dedicáramos a alguna actividad voluntaria, quizá de forma caótica, hoy», dice el sacerdote, «cumplir realmente con el deber, hacer bien el trabajo, es muy importante para no perder la estabilidad y seguir adelante». Una actitud de resiliencia caracterizó también la reacción de los fieles greco-católicos del pueblo de Vasiuchyn, cuando los fragmentos de un misil ruso dañaron el campanario y las ventanas de su iglesia patronal Madre de Dios el 29 de junio de 2025.

El padre Rokhman señaló que este pueblo no sólo está muy lejos de la línea del frente, sino también del centro de la región de Ivano-Frankivsk. "Ocurrió al amanecer de un domingo, y está claro que era imposible entrar en la zona parroquial y en la iglesia. Pero los fieles se reunieron en la plaza, un poco más lejos del lugar donde cayeron los fragmentos del cohete, y rezaron juntos, pidiendo a Dios la paz y agradeciéndole que no hubiera ocurrido nada grave. La gente no se dejó llevar por el pánico, sino que consiguió reunirse para rezar".