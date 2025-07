Gaza. Sor Nabila exhorta a los gobiernos a actuar en favor de la justicia y la paz

La religiosa vive actualmente fuera de la Franja, pero su corazón sigue firmemente unido a la Parroquia de la Sagrada Familia, donde compartió durante mucho tiempo la tragedia de la guerra. La misionera recuerda a las víctimas: el portero, «muy amable, dispuesto a ayudar a todos, siempre dispuesto a servir», y Foumia, directora de las escuelas de la UNRWA: «Incluso cuando estaba enferma, siempre compartía su historia de vida. Era muy amable y compartía el Evangelio, que leía a menudo».

Antonella Palermo - Ciudad del Vaticano

Sufro mucho por ellos. Digo a todos los líderes del mundo: ¡Basta! ¡Pronuncien una palabra de justicia y paz! ¡Basta! El pueblo ha sufrido tanto. El testimonio de la hermana Nabila Saleh , de las Hermanas del Rosario, llega a los medios del Vaticano desde fuera de Gaza, donde se encuentra actualmente. Pero la monja, de origen egipcio, vivió en la ciudad de Gaza durante quince años, primero como directora del colegio privado más grande de la Franja, y luego compartiendo los terribles días de la guerra con todos los desplazados que habían encontrado refugio en la parroquia latina de la Sagrada Familia, que fue alcanzada ayer, 17 de julio, por un bombardeo israelí. Su preocupación por esta comunidad, tan profundamente afligida, permanece inquebrantable.

"Ya sé lo que es la guerra, ¡ya basta!"

"Porque sé lo que es la guerra..." La Hermana Nabila está desconsolada. Ayer contactó de inmediato con la parroquia donde vivía, preguntó por los heridos y supo de las víctimas. "Me dijeron que tienen mucho miedo de que los bombardeos continúen, y dicen '¡Basta! Ya no tenemos fuerzas'". Sus pensamientos están con los jóvenes, con quienes puso su carisma al servicio de su educación, y con los que han perdido la vida, con los enfermos, los ancianos y los religiosos que mantienen encendida la antorcha de la esperanza y que no han cerrado la puerta a acoger a quienes huyen de los ataques de la guerra.

Las víctimas, "buenas personas"

La hermana Nabila recuerda a quienes murieron en el asalto israelí a la iglesia. Foumia Issa Latif Ayyad "era muy buena. Incluso cuando estaba enferma, siempre hablaba de su vida. Era directora de las escuelas de la UNRWA (Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) en Gaza, y era muy buena. Leía mucho el Evangelio y compartía sus experiencias con la Palabra de Dios". La emoción y las oraciones de la hermana Saleh también se extienden a Saad Issa Kostandi Salameh, el portero. "Era muy bueno y estaba dispuesto a ayudar a todos en la iglesia, siempre dispuesto a servir". Estos mártires inocentes dejaron una huella de dedicación y fe. "Era muy bueno, incluso tranquilo. Amaba a todos", añade la monja, enfatizando que Saad ya no tenía a ningún familiar en Gaza; su hermano se había refugiado en Ramala. "Que el Señor les dé paz y vida eterna".

Una laceración continua

De la tercera víctima confirmada, una mujer que resultó herida y falleció ayer, la hermana Nabila solo puede decir que «sufrió. No la conocía tan bien. Acudió a nosotras cuando su iglesia, la ortodoxa, fue bombardeada; sufrió muchísimo». Recuerda que ya se sintió afectada cuando, en octubre de hace dos años, la parroquia de San Porfirio fue bombardeada. Ese lugar sagrado también se había convertido en refugio para muchos cristianos, y ya en esa ocasión la misionera denunció «la masacre», alzando su voz desgarrada y firme: «No podemos callar; no hay justicia».

